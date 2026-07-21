Chicha y Limón martes 21 de julio de 2026

LA LICENCIADA!!…¿Vas a seguir Abigail?…Acabo el Mundial United-26, de nuevo a la cruda realidad…¿Llegará Honduras al 2030?…Las imágenes de las Bodas de Diamante de don Fouad y doña Jo Faraj…Doctorado Honoris Causa para la Abogada María Antonia de Suazo…Pasajes de la boda Licona-Paz…El pre maternal de Lilian Pineda-Bendeck…Homenaje póstumo a Moisés Canelo…Las Bodas de Zafiro de Johnny Sikaffy y Alicia Bendeck…El sol entra en Leo mañana…Chafardeo & mas…¡Solo aquí!

Hasta la fecha de hoy…uno de los brindis nupciales más comentados en las últimas semanas es el aniversario de bodas número sesenta de la honorable pareja conformada por don Fouad y doña Jo Faraj…esperada efemérides que convoco a toda la familia Faraj en pleno para agradecer al Todopoderoso por seis maravillosas décadas repletas de bendiciones.

*.-La conmemoración dio inicio con una emotiva misa de acción de gracias oficiada en la iglesia Sagrada Familia, donde la pareja renovó sus votos y dio gracias a Dios por su caminar juntos…seguida a la ceremonia religiosa, los festejos continuaron con una elegante recepción celebrada en el Salón Jordán del Club Hondureño Árabe…donde Los Faraj se vieron cobijados por el afecto de sus hijos, nietos, bisnietos, familiares y amigos cercanos.

*.-La historia de don Fuad y doña Jo trasciende en el tiempo y se refleja en una dinastía unida, construida sobre cimientos de solidaridad y trabajo: cuatro hijos, todos ellos felizmente casados, veinte nietos, quienes continúan con el ejemplo familiar, seis bisnietos y dos más en camino, asegurando la continuidad de este valioso legado…#blessings.

*.-En otro orden de ideas…conmemorando el primer aniversario luctuoso del canta autor ceibeño Moises Canelo (QDDG), el Centro Cultural Infantil realizo un sentido homenaje a uno de nuestros máximos baluartes de la canción romántica con una constelación de artistas nacionales, encabezados por la gran Oneyda de America….Karlibeth Ortega y una constelación de artistas del Valle de Sula…¡Una noche memorable!

Oneyda de América, Jimima Miranda de Canelas y Max Canelas en el tributo a Moisés Canelo.

*.-Previo a los acordes musicales, se llevó a cabo uno de los momentos más significativos de la velada: la develación de una placa conmemorativa. Con este acto, se realizó el muy merecido nombramiento oficial del “Auditorio Moisés Canelo” dentro de las instalaciones del CCI.

*.-El solemne acto de develación estuvo a cargo de los miembros de la junta directiva de la institución, acompañados por la viuda del homenajeado, Jimima “Mima” Miranda de Canelas, y su hijo, Max Canelas…el vivo clon de Moises…#identico…quienes recibieron con gratitud este eterno reconocimiento a la trayectoria del intérprete.

*.-La conducción del evento estuvo en manos del destacado locutor de generaciones René Sosa, quien fungió como maestro de ceremonia…El programa inició con la entonación del Himno Nacional, seguido de la proyección de un video biográfico que recorrió los momentos más icónicos de la vida y carrera de la “Voz de Oro de Honduras”…cerrando con un despliegue de artistas que invitamos a apreciar en este site.

Siguiendo con emotivas, solemnes y merecidas ceremonias…les comentamos que la destacada abogada María Antonia Fernández de Suazo, fue congratulada con la máxima presea de Doctora Honoris Causa por la prestigiada Agape International University…Los actos se realizaron en los salones de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio UCENM.

La abogada María Antonia Fernández de Suazo comparte una selfie junto a las periodistas Lilian Caballero, Blanca Rosa Baca, Marlyn Elisa Rivera y Yanina Romero durante su homenaje.

*.-Este alto reconocimiento fue otorgado en mérito a su extraordinaria trayectoria académica, su liderazgo universitario, su incansable vocación de servicio y su invaluable aporte al fortalecimiento de la educación superior en Honduras…Una de las rectoras más laureadas de este país, nacional e internacionalmente…¡La UCENM sigue en plena expansión!

*.-Uno de los enlaces más esperados para este mes de julio fue el protagonizado por Heberthon Licona y Vanessa y Kimberlin Vanessa Paz…quienes de punta en blanco se juraron amor eterno en el altar de la iglesia María Reina del Mundo, con homilía oficiada por el padre Fausto Henríquez…Ante las emocionadas familias Licona-Fernández & Paz-Flores.

*.-Los novios estuvieron acompañados en el altar por sus orgullosos padres, Elvin Mejía y Sonia Flores, por parte de la novia…así como Yester Licona y Sonia Fernández, por parte del novio…quienes compartieron con gran emoción este trascendental paso en la vida de sus hijos…#blessings.

Plena y radiante en verde…así arribo a Meza 23 la bella Lilian Pineda-Bendeck del brazo de su esposo Bechir, donde un nutrido grupo de damas la esperaban para brindar por la pronta llegada de Bishara Napoleon…la segunda bendición del hogar Bendeck-Pineda…nuestra ex Miss San Pedro Sula Universo luce esplendida en su octavo mes de gestación.

*.-El mismo rostro dulce y expresivo que vimos desde que la conocimos cuando participo en el Miss Honduras Universo 2023, donde se alzó con el título de Virreina Nacional, por escasos puntos de diferencia con Zu Clemente…entre el grupo de presentes de encontraba su amiga, la top chef y Miss Tegucigalpa 2024, la encantadora Krista Sansur.

*.-Teniendo como marco una atmosfera de corte ecológica con destellos de safari, Lilian y Bechir agradecieron a las presentes sus muestras de cariño y compartieron detalles de la dulce espera…Bishara Napoleon se porta de maravilla en el vientre de mama y son escasas las semanas para su alumbramiento…Marisol Singh y Rosita Alarcon son parte de las emocionadas y jóvenes abuelas que participaron del agape…Felicidades.

Seguimos con más honorables clanes de la auténtica sociedad del Valle de Sula y en esta ocasión les comentamos que, las “Bodas de Zafiro” de Jhonny Sikaffy y Alicia Bendeck, rompieron las redes sociales de la society con una celebración sin precedentes en ambas dinastías…un derroche de elegancia y distinción para una pareja fuera de serie, súper apreciados.

*.-El fruto de este sólido viaje de amor son sus cinco hijos: Jhonny, Jamil, Ahlaam, Marianne y Mariangel, quienes se han convertido en su mayor orgullo…y junto a sus ocho nietos…conforman el hermoso legado de la pareja…El salón Los Encuentros del Hotel Copantl abrió sus puertas para albergar esta íntima y distinguida recepción…La atmósfera lució impecable gracias al talento de Floral Boutique, cuyos arreglos florales y detalles decorativos aportaron un aire de romance y sofisticación a la noche.

*.-La organización y planeación logística estuvo a cargo de Denesse González, quien cuidó cada detalle del convite para que fuera perfecto. Los asistentes también se rindieron ante las delicias de Treats Boutique, firma que endulzó la velada con un espléndido candy bar, donde una elegante tarta, corono el banquete…¿Quién llego con quien?…Los invitamos a apreciar la galería de fotos…Bendito hogar Sikaffy-Bendeck.

*.-Este lunes 27 una apreciada socialité estará de plácemes: Karla Mena de Facussé…súper consentida por su esposo Daniel Facussé, hijos…y por supuesto su bella nuera Sophie Andonie de Facussé, quien sorprenderá a Karla con lindos detalles…se unirá a los festejos de la joven señora de Facusse, su consuegra Rose Mary Zummar de Andonie….#congratz.

*.-Este fin de semana esta de cumple la funcionaria más bella y empática de Honduras, hablamos de la sampedrana-patepluma Suyen Muñoz…exquisita mujer apasionada del arte y la gastronomía, pero sobre todo una madre fuera de serie con su pequeña hija Florencia Alcocer Muñoz… Los padres de la cumpleañera Héctor y Reyna Kattán, así como amistades cercanas, colmaran a Suyen de finas atenciones en esta city.

*.- Este fin de semana suma otra vuelta más al sol… la siempre encantadora Sandra Navarrete…una de las reinas de belleza más emblemáticas en la historia del Miss Honduras…la hoy vecina de la Zona Americana de La Lima, se consolida como una amantísima madre de familia, dedicada a su hogar y a la jardinería…¡Siempre se le recuerda en la memoria de la diáspora catracha, dentro y fuera de la nación!…#blessings.

*.-Siguiendo con gente linda…Les contamos que HOY 21 agrega un dichoso año más de vida la especial dama, Mary Murra… sus amigas y socias del Club Internacional la siguen festejando a lo grande y como ella se lo merece…Abrazos, besos y presentes no se haran esperar…todo sazonado con anécdotas y buenos deseos para una gran mujer…#kisses.

*.-Seis añitos de adorables travesuras acaba de cumplir el precioso Eliú Alessandro Rivera López…amantísimo primogénito de Eliú Rivera y Kibbisay López de Rivera…quienes consintieron a su nene con una íntima recepción familiar donde no podía faltar la guapísima tía Keyla Rivera…fiel lectora nuestra y amiga de la casa…¡A seguir reventando piñatas!

*.-La cosa va de gente cool…quienes siguen abriendo finos presentes por motivo de sus onomásticos son las encantadoras: Nina Meier y Lila Díaz del Valle…y quienes ya alistan sus galas para brindar este fin de semana son: Rocío Verdial, Jimmy Tovar y el respetado colega Renan Martínez…muchas sorpresas para los Leo luego de su cumple obviamente.

*.-Hoy de plácemes…dos reconocidos profesionales de la ingeniería: Irma Leticia Figueroa, distinguida damita graduada del capitalino Sagrado Corazón de Jesús…y el siempre afable Cristian Adolfo Paredes, porteño graduado con honores de la prestigiada Escuela Internacional Sampedrana…Muchas felicidades y que la pasen súper bien en familia.

¡Dos años de amor! Junior Noé Padilla y Lincy Urbina, festejan sus Bodas de Algodón rodeados del cariño de sus familiares y amigos más cercanos… La boda civil se celebró en Angeli Gardens bajo la dirección legal de la abogada Lilibeth Vallecillo… La elegancia de la estancia corrió por cuenta de Lidabel de Mena y la firma Acontecimientos, quienes deslumbraron con un diseño a base de tonos ivory, destellos dorados y abundante follaje. Felicidades.

*.-Desde “Casas Viejas” uno de los mesones de comida criolla más apetecidos por catrachos y foráneos…nos afincamos por unas horas para comentarles los pormenores del acontecer farandulero y chismístico de la palestra, con nuestros frikis…y de punta en blanco aparece de la nada Grimorio: en cuerpo y rostro, levantando viento a su paso…#apocalipto.

*.-Con esa imagen tan serena como espectral que lo define, dejando rastro con su fragancia de hoy: Teint de Neige de Lorenzo Villoresi…¡El aroma de Florencia!…¿Florencia como la Quezada acaso?…#Italia…es como nos saluda y las deja caer en su apartado…¡Dejaste al mundazo impávido, preocupado y en ascuas con tu ultima revelación Grimorio!

*.-Con esa “farmacia” ambulante que te empujas de medicinas al dia…#boterio…Aquí te las simplificamos porque te queremos siempre vivo y coleando…jijijijij…Solo te dejamos 3: aquel reguero de vitaminas las consolidas en una sola capleta con Centrum Silver…la KBU de 4Life de la Dra. Vilma Gonzales y el Omega 3…¡Elimina por completo ese “coctel” de sedantes que tomas de noche!…¡Altamente controlados!…#asustan…#lol.

*.-Queremos que vuelvas a ser el Grimorio de antaño, cuando rodabas de facultad en facultad y de laburo en laburo…en cuyos entremeses, volabas de continente en continente…#WTF…siempre dinámico y pro activo…nunca has parado…¿Recuerdas cuando eras parte de los estilistas de Roberta Close?…como olvidar tu fugaz paso por Brasil…Esa beldad te abrio los caminos y te presento a: Val Marchiori, Vera Viel y Lidia Brondi.

*.-Gracias a Lancome que te llevo de “colado” hasta allá…Se eu fosse voce…Roberta se portó muy bien contigo y hasta te llevo a su apartamento cuando no tenías donde dormir…¡como alegan aquel par de famosas en redes!…La Close te quería como su estilista de cabecera, pero te fugabas a las favelas más populosas, siempre buscando lo místico…donde te enrolaste con los santeros más buscados del lugar.

Se acerca la esperada Gala Mexicana, una velada inolvidable que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto a las 7:00 p.m. en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl… El evento contará con la presentación musical del artista Jorge Duarte, acompañado por el Mariachi Progreso y la artista invitada Astrid Madrid… Esta noche especial será a beneficio del programa oncológico de Cepudo, Listones de Amor.

*.-¡Las cabras siempre buscan el monte!…Tenias un futuro prometedor en Brasil con esas regias, pero te fuiste a tu Caracas del alma…siempre de “pone polvos”, conociste en un evento a la malograda Marisol da Silva, recien graduada del Colegio de las 7 Estrellas…#OMG…En ese ambiente te enrolaste con Mariela Centeno y Aguasanta Erminy…que te llevaron con Adrianita Cisneros, Maruja Beracasa y Bella Berens…¡Siempre migajero!

*.-Gracias a los contactos de ellas con Jackie Jenker, te “enchufaron” hacia Europa, tu siguiente destino fue Madrid…#ole…donde ya habias vivido por temporadas, gozando de lo lindo con Cipriano la llamada “Movida Madrileña”…pero esta vez en la Madre Patria te recibieron Rappel y Chiquetete…¡Como olvidar ese par!…¡Hoy te sacamos todos los parches!.

*.-Allá agarraste un lustre, como pocos, porque recorriste Madrid de cabo a rabo y con albur, bien “asociado” con: Pepe Cabrera, Christian Carenco, Pepe “El marismeño”, Ortiz de Landazuri, Felisuco, Julio Feo, Elenita Soriano…¿De los Soriano de Orocuina?…#nadaqver…Kiko Matamoros, Anita Diosdado, Amparito Moraleda, Xavi Moro, Ortega Klein y Loyola de Palacio…¡No aprovechaste esa estadia por “dejado”!…#solofirmas.

*.-Aun recuerdan tus escapadas por Chueca con: Mike Moratinos, Peces-Barba, Polo & Barrena, Tommy Segovia…pariente de las modelos capitalinas Alejandra y Ana Florencia Segovia, comadres de MICA…Vega Talles, La Álvarez-Prida, prima de las Alvarez-Salazar…sin dejar fuera a los Sanchez & Albornoz…¿Parientes de Valentina?…#nadaqverienta…Las que siempre te esperan cada año son las hermanas Koplowitz…¿Qué hay allí?

*.-Con los dedos nos hace señal de callarnos…#shh…por ahora Grimorio, porque tu vida es como para una serie de varias temporadas en streaming…nos falta tu paso por NY, CDMX y Baires…Sigue ofreciendo pirracha con semilla de aguacate…jijijiji…mientras tanto, dinos que nos espera con la llegada de Jupiter a Leo: el tercer gran protagonista de este 2026, luego de Aries y Géminis…¡Los 3 máximos están en su salsa!…#OMG.

La comunidad española y sus amigos se reunieron en el restaurante Atípico para festejar el triunfo de España como campeona mundial. La celebración estuvo presidida por la cónsul honoraria en San Pedro Sula, María Isabel Rodríguez de Vera. Felicidades.

*.-Cancer, cede su “trono” de afortunado por un año a Leo, donde cabalga la Rueda de la Fortuna…bonanza que los leoninos empezarán a saborear luego de su cumpleaños…claro esta…mientras que Cancer, inicia su año de “cosecha”…donde recogerán lo bueno, lo malo o lo feo que sembraron desde su cumple del año pasado, hasta su último onomástico de este año.

*.-Varios cancerianos que “pecaron” de excesos ese año de viajes, riqueza, abundancia y prosperidad, están “desjuiciados” viendo como bajan los kilos y kilos de peso ganados con la expansión de Jupiter en su signo…según lo que sembraron estos últimos 12 meses, cosecharan de aquí hasta agosto del 2027…#WAO…#cancer…Los Leo que ya recibieron a Jupiter y no han cumplido años: regresa el pasado a rendir viejas cuentas.

*.-De hecho, muchos cancerianos recibirán unas “inyeccione$$$$” de capital externo a sus negocios, que cosa seria…de aquí a un año exacto…¿No se administraron bien o se los follo la recesión post guerra?…pero de que recibirán harta “pasta” recibirán mucha plata…de donde menos esperan…¡Los “proveedores” de siempre y los que se sumen!…Ojo nacidos: 26 y 28 junio, 8 y 17 de julio!…¡Mas que los otros!

*.-Cambios, novedades y muchas transformaciones para Leo de aquí hasta su onomástico del próximo año…¡Sorpresas y más sorpresas!…vía redes sociales, en eventos o lugares públicos y hasta en la puerta de su casa leoninos…¡De que los ubican los ubican estos días!…¡Los dejaran con la boca abierta!…¿Que tantos pendientes tiene Leo con su pasado?…#mmm.

La comunidad hondureña también se unió a la fiesta en España. Desde Valencia, la familia integrada por José y Martha de Flores junto a su hija Valentina festejó a lo grande el triunfo de la Roja, celebrando el título de la Copa Mundial como auténticos catrachos residentes en la Madre Patria.

*.-Con Jupiter en Leo uno de los grandes beneficiados es Sagitario…¿Cuándo no?…si es el hijo de Zeus, Jupiter, con el mundo a sus pies y la Rueda de la Fortuna catapultándolos al extranjero mis adorados “Sagi-Sagi”…¡El mundo los llama a gritos y en algún lugar del orbe los esperan!…¡Ya planifican viaje con boleto obsequiado, claro está!…Canada?…Europa o EEUU?…¡Su suerte está fuera de esta nación!

*.-A unos que les regresan amores, conquistas, levantes, free y hasta varios “touch & go” del pasado es a los acuarianos…¿Cómo?…¿Me estas cargando?…#andaaa…¡Dejate de joder!…¿Que carajos quiere esa gente?…y regresan a rogar por “otra” oportunidad o sea pidiendo pan…¡Acuario tendrá a esa gente vía redes por 12 largos meses desde hoy!…¿si bloquean?…Se los toparan en la calle y hasta en su casa…#WTF.

En San Pedro Sula, la Dra. Blanca Echeverry celebró en familia el triunfo de la Roja desde una de las sucursales de Costa’s Burger, contagiando de la emoción futbolera a su adorada nieta, Nathalia Velásquez Hernández.

*.-Geminis…¿Cómo te va mi amor?…Muchos andan como La Chimoltrufia: cuando dicen una cosa, luego dicen todo lo contrario…cambian de opinión a diario, según su conveniencia o inestabilidad…¡Sus más cercanos ya les sacaron la ficha, ya los terminaron de conocer!…solo son wiri-wiri…por eso nuestros frikis los llaman “Los chamuyeros del zodiaco”…¡Que verbo!

*.-¿Qué artistas, celebs o famosetes estarán en el candelero estos días?… Alejandra Rubio, Mily Flow, Elsa Oseguera, Eduardo Maldonado, Tito Asfura, Tommy Zambrano, Cristian Morazán, Renato Álvarez y Jennifer Aplicano…Idem: Alfredo Adame, Niurka, Laura León, Isabel Pantoja, Laura Zapata, Jorge Salinas, JLO, Laura Bozzo, Paulina Rubio, Pati Chapoy, Galilea Montijo, Madonna, Wendy Guevara y la Lic. Karina Torres…#lcdlf4…#WTF.

¡Tradición y encanto! La linda Zoe Ailani Pineda celebró el Día de Lempira luciendo una colorida creación alegórica de Patty Collection… Orgullosos de su pequeña, sus padres Salvador Pineda Amaya y Cecil de Pineda compartieron la alegría de la jornada.

Virgo es otro que “ni se huele” la llegada de asuntos pasados, tan escabrosos como solapados…#raspafrideras…si creían que ya estaban enterrados, ni lo sueñen Virgo, no más estaba soterrado y vuelve…con ramalazos más internacionales que nacionales, su pasado retorna por 12 largos meses para hacerles “toc toc” en redes sociales…¡No se encabriten, es Jupiter en Leo: su casa de lo oculto, callado, enigmático, tapado y misterioso!…Hasta la próxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!”#$%&.