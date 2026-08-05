Chicha y Limón martes 4 de agosto de 2026

PDRN!!… Agosto viene cargado de portales y eclipses…bendiciones a los nacidos en sus 31 días…Imperdibles en esta edición de Chicha & Limon: El Club Campestre de La Lima se convertirán en el epicentro del glamour y la solidaridad con el Torneo Benéfico de Golf de la Fundación Amigos de Guarderías Infantiles…Y este próximo 7 de agosto, es la esperadísima Gala Mexicana, una velada para cantar las rancheras a todo pulmón…¡Se casa la bella Dra. Sendy Ruíz!…Supermercados Colonial celebra sus 25 años con los fiambres premium Cinta Azul de Cargill…Natalicios…Notas & Mas.

¡Prepárate porque el green va a estar ardiendo! La Fundación Amigos de Guarderías Infantiles trae el evento social y deportivo del que todos van a estar hablando: su esperado Torneo Benéfico de Golf este próximo 22 de agosto en el exclusivo Club Campestre La Lima… Promete ser la combinación perfecta de lujo, altruismo y pura competencia; las parejas más cotizadas de la escena local se enfrentarán bajo la emocionante modalidad Scramble y el impecable sistema de hándicap GRINT para disputar los máximos honores en las categorías A y B.

*.-Pero ojo, que la verdadera acción no estará solo en el hoyo 18: por una inscripción Early Bird de L 2,200 (disponible hasta el 10 de agosto, antes de pasar a su tarifa regular de L 2,500), los asistentes disfrutarán de un cotizado kit de bienvenida, desayunos, almuerzos de primera y exclusivas degustaciones durante toda la jornada… Una cita donde cada swing no solo demuestra categoría, sino que asegura educación y alimentación para cientos de niños hondureños. ¿Ya tienes tu pareja para el torneo o te vas a quedar fuera del chisme?

*.-Otro evento que promete es estar de pelos es la Gala Mexicana… Este próximo 7 de agosto, el Centro de Convenciones del Hotel Copantl promete vestirse de gala y mucho glamour con la esperadísima Noche Mexicana a beneficio de Listones de Amor del programa ocologico de Cepudo… A partir de las 7:00 p. m., la sociedad sampedrana se reunirá para una velada inolvidable donde la música ranchera y la elegancia se fusionarán por una noble causa.

*.-Y es que el line-up de la noche no se queda atrás: prepárate para disfrutar del talento de Jorge Duarte, la deslumbrante voz de la artista invitada Astrid Madrid y, para encender el ambiente como se debe, las rancheras a todo pulmón con el Mariachi Progreso… Una cita imperdible donde verse bien, disfrutar de buena música y apoyar a los pacientes oncológicos van de la mano.

Pasean su amor en algún rincón del planeta, los recién casados Elsy Florencia Alcocer y Oscar Ávila…quienes en fecha reciente cristalizaron su sueño de novios al llegar al altar de la iglesia María Reina del Mundo…donde el padre Fausto Henríquez les derramo la bendición consagrándolos como marido y mujer…¡Ambos lucieron felicísimos!

*.-Tanto la parroquia antes citada, como los salones Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, lucieron impolutos detalles personalizados por los ahora esposos…quienes derrocharon clase y distinción en sus atuendos nupciales…Elsy divina de pies a cabeza, con ese ajuar recamado de aplicaciones florales e impecable estilismo…Oscar súper galán y elegante a tres piezas…¡Encantadores en toda la velada!

*.-El recinto hotelero saludo a los invitados con gigantesco cartel que leía: “Elsy & Oscar: encuentra tu mesa”…organización, planificación y detalles muy personalizados que invitaban a una gran noche…13 mesas repletas de familiares y cercanos a Elsy y Oscar, quienes agradecieron a los presentes por compartir con ellos esa inmensa dicha, de dar el gran paso de seguir escribiendo su historia de amor, esta vez en un hogar bendecido por Dios.

*.-Junto a sus padres —Nuria Castro, Luis Enrique Alcocer y Suyapita Segura— y sus invitados, la pareja disfrutó de una velada inolvidable repleta de baile, gráficas y buenos deseos…Por ahí vimos a la siempre linda Margarita Scheurer…hermana de Mónica y amiga de Georgina Arriaga…a quien tenemos un buen tiempo de no verlas en vitrina…Muchísimas Felicidades a Oscar Alejandro y Elsy Florencia de Avila.

En una solemne, pero muy significativa ceremonia celebrada en su auditorio, el prestigiado Centro Cultural Sampedrano dio a conocer la certificación “Great Place to Work”…honra más que merecida y por partida doble, porque el CCS se convierte en la primera institución educativa en recibir tan magno reconocimiento a nivel nacional. En la gráfica Víctor Manuel Rodríguez, Francia Quintana, y Miguel Melgar.

*.-Durante el encuentro, la directora ejecutiva, Francia Quintana, y el presidente de Junta Directiva, Víctor Manuel Rodríguez, anunciaron la noticia y felicitaron a los colaboradores…destacando que este logro es resultado del compromiso, la confianza y el trabajo en equipo que se construyen cada día en la institución…¡Congratulaciones!

Con la llegada de agosto, se acerca cada día más, uno de los enlaces más esperados en la nueva generación de médicos del Valle de Sula…nos referimos a la boda de la Dra. Sendy Michell Ruiz Zaldivar y el Dr. Cesar Alas Pineda…relación sentimental cultivada con amor y paciencia por varios años, fijando su fecha de unión para agosto del 2026…para tal fin, la Dra. Ruiz fue congratulada con una amena despedida de fin de soltería.

*.-La cita se dio en el acogedor restaurante Silvestre…donde un nutrido grupo de damitas, entre colegas, familiares y cercanas amigas a la futura señora de Alas…convergieron en buenos deseos para su nuevo ciclo como mujer casada…aunque en sus registros profesionales del CMH seguirá siendo la Dra. Sendy Ruiz…Muy feliz su madre, la ex reina de belleza Isela Zaldivar…¡Nombre que recordamos desde inicios de la década de los 90s!

*.-Con miras a conmemorar el 205 aniversario de la Independencia Patria, la Municipalidad de San Pedro Sula y la Dirección Departamental de Educación de Cortés juramentaron este martes al Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) 2026…o sea que oficialmente ya están nombradas las autoridades que regirán los actos septembrinos.

*.-El acto, celebrado en el Salón Consistorial, estuvo encabezado por la vicealcaldesa Maritza Soto de Lara, en representación del alcalde Roberto Contreras y contó con la participación de autoridades educativas, fuerzas de seguridad, cuerpos de socorro y representantes del sector privado…asegurando logística, seguridad y orden en los desfiles patrios.

*.-Porque en los últimos años y hasta décadas, mucha gente dejo de asistir a los desfiles por el desorden imperante en todo el trayecto…se requiere presencia militar acordonando las aceras, para que la gente no se agolpe en la calle entre colegio y colegio…y que el desfile fluya, instituto tras instituto, sin esos enormes baches repletos de gente y hasta basura.

De punta en blue…Grupo Cargill anunció el lanzamiento de Cinta Azul en Honduras…la marca de embutidos premium, que llega para fortalecer el portafolio de la compañía y responder a las nuevas tendencias de consumo…con productos que combinan calidad, frescura, nutrición y sabor…cualidades muy valorados por los consumidores. En la gráfica Rina Ramos, gerente de marca de Cargill Food Latinoamérica y Raúl Hernández, gerente de Cargill.

*.-La ceremonia oficial de esta línea de embutidos de excelente calidad estuvo presidida por: Raúl Hernández, Gerente de Cargill Honduras…Rina Ramos, Gerente de Marca Cargill Food Latinoamérica…Carlos Chahin Subgerente de Cargill Centro America…Melany Galeano, Gerente de Marca Cargill Honduras…Liliana Barahona, Gerente de Sostenibilidad Alimenticia para Latam… y Juan Pelaez Gerente de Operaciones…Los embutidos Cinta Azul ya están a la venta en Supermercados Colonial.

*.-El honorable clan Ayestas-Fernández & Suarez, seguirán brindando esta semana por unas efemérides muy especial…el cumpleaños de la guapa Mayda Ayestas…polifacética y talentosa dama, muy apreciada en varios círculos de la sociedad sampedrana…Sus amigas del “Runner Club” ya programan más saraos para congratularla…¡Bendiciones Mon Cherie!

*.-La dinastía Flores-Guillén-Salgado & De Herrera festejan esta semana el natalicio de la distinguida y bella dama de sociedad, Patricia Guillen de Flores, esposa del carismático empresario Rafael Flores… La exquisita Patty seguirá congratulada, muy apreciada en todos los círculos sociales de San Pedro Sula por su clase, distinción y espíritu solidario.

*.-Farid Kattum…el esposo de la bella Jocelyne departe con sus hijos por el onomástico número 57 de este joven ejecutivo sampedrano de la empresa Cargill…los presentes y demás congratulaciones no se harán esperar en las redes sociales…Congratulaciones Farid.

Con sendos arreglos de rosas y finos presentes, celebrará este mes de agosto un año más de vida la bella ejecutiva de Grupo GK, Kathia Yacamán – Romero y lo hace en familia…con el amor que le profesan sus hijos, su madre doña Ingrid y por supuesto su esposo René Romero…Desde ya sus compañeros de GK la congratulan estos días.

*.-Cerramos con broche de oro nuestra sección de cumpleañeros, por cortesía de Panadería y Repostería Moderna, donde degustamos las mejores delicatessen de la city, con las ex reinas de belleza: Nilcer María Viscovich Babun, Keylin Suzette Gómez Flores y Erika Lizeth Ramírez Marín…Tres lideresas nacidas bajo el signo de Leo…¡Bendiciones ladies!

*.-La dinastía de los Robelo–Mestayer e Interiano–Discua, se disponen a descorchar el más fino champagne de Marcas Mundiales, ante el venidero aniversario nupcial de sus hijos: Gustavo y Andrea, quienes aquilatan siete años de amor…Uno de los enlaces más idílico y fastuoso del 2019.

*.-Quienes festejan en algún mesón chic de NY por sus “Bodas de Madera” son los guapísimos Kent y Lida Sacaza de Joseph, quienes luego de varios años de relación sentimental, se unieron con todos los fierros en fastuosa ceremonia realizada el 2021 en esta su San Pedro Sula del alma…Lida es hermana gemela de nuestra única top model, Liliana Sacaza: ex vecina de la Fesitranh y hoy undécima musa en Milán Italia…#KissesMonCherie.

*.-Si de matrimonios ejemplares se trata…Nelson Polanco y Samantha Rovelo pasearon su amor por algún lugar del mundo, luego de estelarizar una de las bodas más idílicas y esperadas del 2024…Las especiales familias Polanco-Hall & Rovelo-Zelaya fungieron como excelsos anfitriones de este enlace celebrado en solemne homilía en la iglesia Sagrada Familia.

*.-Otros que brindan, pero por sus “Bodas de Bronce”… son Ricardo y Arlene Imendía de Rivera, quienes se casaron en el altar de la iglesia María Reina del Mundo en San Pedro Sula… Fue precisamente el padre Vicente Nacher quien ofició la misa nupcial ante casi un centenar de invitados, entre las familias Rivera-Saad & Imendia-Borja, así como de amigos y colegas de los novios procedentes de varios países.

*.-Pasamos a la iglesia María Reina del Mundo, donde Tania Guzmán y Juan Jaar protagonizaron su soñado enlace…luego de 16 largos años, cuando se conocieron y entablaron una hermosa relación sentimental que le dio dos grandes bendiciones: sus dos hermosas hijas, Rannia y Yamilah…las encantadoras floristas…¡Dichosas Bodas de Lana!

Un bendecido quinto aniversario celebra Carlos Ortiz y Beldy Marriaga Castillo… Su historia sumó un acontecimiento especial cuando viajaron desde Estados Unidos a San Pedro Sula para jurarse amor eterno en el Salón Poinsettia de Angeli Gardens, con la bendición del pastor Misael Marriaga, padre de la novia… El recinto lució deslumbrantes gracias a la ambientación de Lidabel y Scarleth Mena, quienes plasmaron el gusto de los esposos en delicados tonos pasteles y frescos follajes. ¡Felicidades a Carlos y Beldy en estas bodas de madera!

*.-Otra boda de lana…es la que recuerdan por estas fechas Javier y Audrey Verdial de Batres…emotiva unión oficiada por el pastor Mario Valencia a la orilla de la piscina del Hotel Copantl, con posterior banquete en los salones Napoleón…todo regiamente orquestado por Irela Pérez y María Dolores Uclés de Rápalo, junto a las damas de ambos clanes.

*.-Dos parejas más de la sociedad hondureña departen en familia por su quinto año de casados…nos referimos a los capitalinos Kilveth y María Andrea Matamoros de Bertrand, quienes se “enchacharon” en La Cumbre del Hatillo capitalino, contando con el padrinazgo de la entonces pareja presidencial, Juan Orlando y Ana García de Hernández…#memorable.

*.-Y por estos lares del país…Gabriel y Grace Sáenz de Gabrie brindan con Moet & Chandon por sus “Bodas de Sándalo”…enlace épico celebrado en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, con posterior banquete de esponsales en los remozados y siempre trendy salones del Hotel & Club Copantl.

*.-Uno de los enlaces más esperados en la sociedad sampedrana se celebró por estas fechas del 2025…nos referimos a la boda de Essau Oliva y Michelle Le’Sage…Las honorables familias Oliva-Borjas & Le’ Sage-Pineda se volaron la barda con la organización y montaje donde sus hijos cristalizaron sus sueños de convertirse en esposos…Rosa María Borjas, madre de Essau los declaro marido y mujer…¡Benditas Bodas de Papel!

La artista Yadira Andonie asistió en compañía de su hija Angie y su yerno Tino Pineda a la inauguración de la sexta edición de Zorzal Urbano… Esta muestra pictórica reúne la obra de 19 artistas nacionales que plasman el dinamismo, la laboriosidad y el colorido característicos de San Pedro Sula, en una relevante iniciativa cultural auspiciada por Banpaís y el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI).

*.-Agosto llega con varios pasteles en HCH…Ayer de plácemes la Lic. Melissa Martínez de Maldonado, esposa del “mero-mero”…y este fin de semana le toca a Claudia Lagos…temida productora general y diva del “Gigante de las Tres Letras”…¡Con razón anda más estresada que otras fechas!…”tiene un carácter que cosa seria”…¡Como el león del Olimpia!

*.-En nuestra primera edición de este octavo mes, recibimos a Eva Gabunda, quien viene de trotar en el bulevar de los caminantes…¿Qué dice esa perra calle mujer?…¿Qué te paso en la cara mujer?…porta el ultimo alarido de la cosmética: la mascarilla de carbón de Mary Kay…#OMG…¡Pero vienes hecha un solo lodazal Eva!…#santisimo.

*.-Ese tipo de mascarillas se usan en casa, antes de la ducha, las únicas que se usan para el diario vivir son las coreanas que son hydra mask…hidratante y mascarilla a la vez: en gel y con acabado mate…igual se aplica un buen filtro solar, como esos que pululan en barra tipo stick…por cierto ¿Cómo los trata el calor?…¡cierren la casa y busquen su oaisis!

*.-Desconectan todo y cierran su “cantón”…la inclemente canícula nos obliga a desbarajustar por esas calles en busca de nuestro propio confort, aquí algunas modestas sugerencias: el área de la piscina de los hoteles más chic de la city: con derecho a todo solo pagan consumo…los distintos balnearios dentro y fuera de la ciudad, en Santa Barbara hay buenísimos.

*.-Pasa al baño y te enjuagas esa cara mujer…luces como la amante del monstruo del lago Ness…jijijijji…¡De milagro y no te topaste con una patrulla de la PN o DNVT (transito), porque con ese aspecto ni multa alcanzas!…Desde el lavado del baño nos grita los últimos pormenores de la estatal sanitaria más llevada y traída de Honduras…#ihss…#wtf.

*.-Secando la cara a “madrazos” (lean guajolotazos o sonoras palmotadas) para activar la micro circulación y la producción de colágeno, mi amiga pasa al living…luce prendas sport chic de Almacenes El Record y destila “White Rice” de D’ Annam…desde los campos de arroz de Vietnam, donde ya reciben a las candidatas al Miss Mundo 2026…¡luces mejor Eva!

*.-¿Qué sigue el maíz a peso en el “inseguro”?…así dicen las noticias que es la de “nunca acabar”, como dice la mujer del bolo…siguen los desmadres en la farmacia: hasta la pata de abuelitos ahogándose en calor y con la presión por las nubes…madrugan y hasta duermen una noche antes, “mojando” al guardia, para que les digan que no hay medicinas.

Durante la inauguración de la sexta edición de la exposición Zorzal Urbano, las artistas Carmen Chahín y Ruth Rápalo disfrutaron de la velada… La muestra congrega las creaciones de 19 talentos nacionales que retratan el alma, el trabajo y el color de la capital industrial, contando con el respaldo de Banpaís y el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI).

*.-¡Brillan por su ausencia los reporteros de sucesos!…solo a lugares chic quieren llegar por el “huevo” como dice Julio Alberto…#metodoalex…¿No era que entregarían medicinas en redes de farmacias privadas?…#paja…¿Y la mora quirúrgica?…¿Ya operan en hospitales privados?…#casaca…#WTF.

*.-Solo fue al inicio del gobierno, con uno que otro caso de la tercera edad, para justificar llegada del “cambio”…¿Que más sabes del IHSS?…la pésima atención de la emergencia por esos fresones que solo llegan a rebanar entre ellos y el resto parecen zombies con esos celulares…¡Como “chumacean” en parqueos, chalets y en plena Calabaza!…#WTF…Por eso Richard Bendaña les pagaba unas merecidas “levantadas” en el Catarino.

*.-¿Qué raro que los aparatos más costosos se averían con tanta frecuencia que asustan?…y equipo relativamente nuevo…¿moje técnico acaso?…#ihss…Ese tomógrafo ya tiene varias temporadas en Netflix…ni hablar de otros tantos aparatos que entran y salen sin control…¿Y regresan?…#mmm…El despapaye sigue a la orden en todos los turnos ahí.

*.-Al parecer, supuesta y alegadamente, esa estatal se le están saliendo nuevamente de control al gobierno, que se hace de la vista gorda con ese “tamagas”…Ahí tienen que invertirle en un buen montaje de cámaras de seguridad en los lugares antes citados…¡talvez no las joden!…Yyyyy presencia de efectivos militares en esos departamentos para evitar “fugas”…¡Supervisar directamente al personal!…¡Si el sindicato permite!

¡Happy Birthday, Anthony! El apuesto ingeniero cibernético Anthony Jerome Barrera, celebró su natalicio el pasado sábado 1 de agosto en Washington, D. C. Acompañado por su novia Samantha y sus amigos más cercanos, Jonah y Dalila… Anthony festejó en grande en Otakon, la emblemática convención veraniega dedicada a la cultura popular del este de Asia (anime, manga, música y videojuegos) que tiene como sede el Walter E. Washington Convention Center. ¡Nuestros mejores deseos en su año nuevo de vida!

*.-Otros que bien bailan son los “toros” del transporte…En TGA no quieren otro tipo de sistema, solo el de ellos…para que siga el descontrol, la inseguridad y el pésimo servicio a la población…#IHTT…¡Se oponen al Trans-450!…Juan Diego tiene buenas propuestas, pero no lo dejan gobernar…¿Qué pasa ahí Papi?…¡En el último “meeting” se vio de todo!

*.-La plana mayor o la cúpula capitalina reunida en un salón “Five Stars”, con catering y full mickies…mientras TSI entrevistaba a Calix, al fondo y arrecostado en la pared se miraba Lanza, en plena “chorcha” con Daniela Mejía…¿La Barbie de HCH?…¡El mismo Rostro ABH!…Bien encampanado con una camisa verde…parecía un limón persa gigante…¡Bien rellenito!

*.-Hasta que Marielita le envió a Dani un “pitazo” vía apuntador, porque Mariel no solo monitorea su trabajo, también el de otros canales…¡Ipso facto se largó del gordito Lanza y “safuca peluca”!…jijijijiji…Así es que los “toros” además de bono no quieren otro sistema?…¡Bonazo y medio! Que les sirve para todo: 3 tiempos en la calle, vicios, mujeres y aun les sobra.

*.-¿Ya los han visto manejando como locos en esos bulevares?…con el cabello bien recortado, a la moda e impecable…¡Todas las semanas se lo retocan!…#WTF…¡Ni nosotros!…y la inseguridad galopando a millón en cada unidad pestilente…¿Sera que quieren que el mismo gobierno les cubra el “impuesto” para quedar libres de deducciones?…#coludidos.

*.-SPS es la ciudad con el peor servicio de transporte urbano en el país, con esas micro unidades hiper saturadas de todo…#rapilocos…y céntricas zonas saturadas de puntos de miedo…#intransitables…#insalubres…Entre más puntos en una zona, más toneladas de basura generan a diario y la contaminación ni se diga…¿Aun existe DIMA?….#serna.

*.-O alguna dependencia que controle los niveles ambientales…¿crees que estas en Finlandia, Canada, Suecia o Noruega, amiga?…¡Estas en Honduras mujer!…Entonces, ¿para que viajan a las cumbres ecológicas?…para pedir dinero y hacer turismo…¡Los acuerdos ambientales son el nuevo papel de baño!…#COP28…#COP29…#COP30…#declaracionderio…#copenhague.

*.-Eva descruza sus kilométricas y bronceadas piernas, cultivadas a full en Clinimagen por la bella Georgina Raquel de Selim, y se dispone a seguir los consejos de nuestros mentalistas: gestionar el lavado de sus colchones de cama…#higiene…#fengshui…por cierto, nos han preguntado mucho por eso…¿Dónde?…lavanderías y hasta en la laundry del Hospital Bendaña: agendan cita, los recogen temprano y en la tarde los entregan…#CRAL.

Luciendo espectacular y más esbelta que nunca, la diva sampedrana Jessica Izaguirre, radicada en la Ciudad del Sol, Miami, demuestra que se mantiene como el buen vino. ¡Para muestra, un botón en ese atuendo gris!

*.-En otro orden de temas…Gisselle Vasquez y José Mendoza ya celebraron el “gender reveal” de los gemelos que esperan para fin de año: son varoncitos…desde esta sección les enviamos las más cálidas de las felicitaciones…He aquí algunos nombres que podrían ser del agrado de los presentadores de QVLV: Leandro y Leonardo, Wissin & Yandel…Servando y Florentino, Donato & Estefano, Héctor y Tito…Zion & Lennox, Jowell y Randy, Ángel & Khriz…¡Para que hereden con el nombre su buena racha!

*.-Y una modesta sugerencia para todas las damas en dulce espera es que le bajen poco a poco a la sal…en recetas diarias y antojitos…Ana Alvarado, Roxana Somoza, Gisselle Vásquez, Erica Urtecho, Isis Argueta, Isabela de Raffi y La Yacuny no se queda atrás…#vision…Bajenle a la sal y eviten la preeclampsia…Ya hay una famosa de ellas que se “vislumbra” con eso…¡No publiquen cuantos meses tienen y peor aún la fecha de parto!

El apreciado empresario Luis Jeer fue agasajado con una serie de amenas reuniones con motivo de su cumpleaños… Las celebraciones fueron organizadas con especial cariño por su esposa, Rosibel de Jeer, sus hijas, su círculo cercano de amigos y sus hermanos en la fe, quienes le expresaron sus mejores deseos en este día tan especial.

#guesswhat…De los creadores de la baba de caracol, la leche de burro y el esperma de salmón, llega el cebo de res al skincare…luego vendrán el cebo de caballo y hasta de mapache…#WTF…jijijijiji…porque ya existe la crema dérmica con esperma de ballena…¡Así las cosas en el mundillo de la cosmética!…Nosotros solo aguantamos el milky toner frio después del baño nocturno…#only…Hasta la próxima entrega, cuídense mis amores, ya saben que los queremos en P!#$%&.