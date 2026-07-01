Chicha y Limón martes 30 de junio de 2026

EL BAILE DEL PAÑUELO!!…¡Se fue junio mis vidas!…con mas penas que glorias…pero aun de pie Gracias a Dios…Mañana de plácemes la socialité Carol Morales de Cabeza…Mayoral ya atiende en SPS…La Prom Night de la Agape Christian Academy…¡Cotilleos feriales!…Merecido homenaje al Ing. Alberto Díaz Lobo en el Salón Nacional de Arte del CCS…Natalicios…Efemérides…¡A surtir nevera y alacena HOY!…#elcolonial.

*.-En un exquisito marco escénico donde la técnica, el color y el acabado de excelsas obras de arte, plasmadas por los genios del pincel, se rindió un muy merecido homenaje al Ing. Alberto Diaz Lobo…una trayectoria empresarial intachable, un padre y esposo ejemplar, pero sobre todo un ser humano lleno de valores y legado, con un vínculo ligado al arte.

Rodeado del afecto de sus nietos, Fernando, Ernesto y Pablo Quintana Díaz, don Alberto Díaz Lobo fue el centro de un emotivo homenaje durante la XXXVI edición del Salón Nacional de Arte en el centro Cultural Sampedrano.

*.-Todo en el marco de la trigésima sexta edición del Salón Nacional de Arte 2026, el Centro Cultural Sampedrano rindió homenaje al Ing. Díaz Lobo en reconocimiento a su extraordinario legado empresarial, su liderazgo y su firme compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de Honduras…¡Su familia en pleno cobijando al patriarca!

*.-Ante una nutrida concurrencia de la sociedad sampedrana y la comunidad artística, la velada exaltó su trayectoria como un ejemplo de visión, demostrando que el arte y el mecenazgo son verdaderos motores de transformación para una sociedad más humana…Congratulaciones.

Víctor Manuel, Lizeth de Rodríguez y Noé Oliva comparten un momento con Isabela Hernández Carias durante la XXXVI edición del Salón Nacional de Arte en San Pedro Sula.

*.-La atmósfera festiva se complementó con un programa artístico de primer nivel, que incluyó la propuesta musical de la banda Hibriduzz Jazz y una destacada presentación de la compañía CC Danza, bajo la dirección de la maestra Flor Alvergue…Extendemos las felicitaciones al Lic. Víctor Manuel Rodríguez, Presidente del CCS y la Lic. Francia Quintana, Directora Ejecutiva de la institución, por el excelente montaje del evento.

Fernando y Andrea Quintana en la XXXVI edición del Salón Nacional de Arte en San Pedro Sula, celebrada en homenaje al Ing. Alberto Díaz Lobo.

*.-La refutada firma de ropa infantil Mayoral de España, hizo su debut oficial en Honduras, aperturando su primera tienda en San Pedro Sula…en el marco de un elegante coctel que reunió a conocidos rostros de la sociedad sampedrana bajo la anfitrionía de Mariela Fernández de Illescasy su esposo Mariela y Fidel Illescas…¡Dejándolos maravillados con sus creaciones!

*.-Con más de 80 años de trayectoria, la compañía se ha posicionado como un referente global en el sector de ropa para bebés, niños y adolescentes…apostando por diseños que equilibran calidad, comodidad y las últimas tendencias globales por temporada…Waldina de Fernández, junto a Víctor y Maritza Soto de Lara, entre los distinguidos invitados al open house de Mayoral…#exito…#mayoral…#sps.

Así de bella lució Anna Valeria Batres en la gala de graduación de Ágape Christian Academy.

*.-Recibimos varios DM de gente confundiendo gente…miren mis amores: Perlita Lobo no es hija de Ariela Caceres, ni Bianca Mondragón es hermana de Kenia Mondragón…#misvidas…#parfavar…¡Hasta en la clase hay niveles mis amores!…Por cierto, dicen que la llamada “Dragona” ya vende fundas de celulares en Mercado Libre con foto versión caricatura…¿Será?…Rare Beauty by Selena Gomez es el cosmético oficial de la Prom 2026…#WAO.

*.-Por estas mismas fechas…parten pastel: Linda Castro, Lorena Alfaro y Rania Zayed…¡Tres cancerianas muy bien hechas y bendecidas hijas de la luna, su regente!…Compartiendo brindis con las célebres ex reinas de belleza: Sirey Moran, Normita Urbina, Diana Barraza y la exitosa Gabriela Del Cid, quien sigue triunfando como arquitecta en Europa y Dubai.

*.-Y hasta la USA: Marilyn Medina y Jennifer Andrade…que este fin de semana tiran la casa por la ventana…Bendito entre tanta beldad: Carlo Costly…Quien desde ya lo felicita su bella Tita con sus reinas…Todos el venidero “finde” empiezan brindis y los prolongan la semana próxima.

Espectacular y radiante, Sara Guillen deslumbró durante la gala de graduación de Ágape Christian Academy.

*.-Siguiendo con nobles cancerianas: Sandra Alejandrina Cueva viuda de Hernández, ex asistente de la recordada doña Norma de Funes en el Miss Honduras, en sus años de gloria y esplendor…la ex Gobernadora del Departamento de Cortes, departe esta semana con sus hijos David y Tatiana y sus bellas nietas por un julio más de vida y bendiciones…#Kisses.

*.-Este fin de semana… la bella socialité Carolina Santos congratula con varios detalles a su esposo Enrique Kafati quien amanece de plácemes… se unen en jubilo sus hermanos, cuñadas y toda la dinastía Kafati en pleno, encabezada por don Camilo y doña Elsa, quienes brindaran por muchos años más repletos de triunfos en la vida de este destacado empresario.

*.-Varias dinastías de la auténtica sociedad hondureña ultiman los detalles para las celebraciones de cumpleaños de sus nuevos herederos… nos referimos al séptimo año de vida de los preciosos primitos: Miguel Iván Larach Canahuati, hijo de Oscar y Stephanie Canahuati de Larach…y Mario Miguel Canahuati Kafati, hijo de Mario Alberto y Leila Kafati de Canahuati.

*.-58 añitos acaba de cumplir el apuesto Tulio Armando Romero Palacios, esposo de la bella dama Meyvi Castañeda, quien junto a sus hijos Marjorie y Tulín, congratularon al ex teniente coronel de infantería de la Guardia de Honor Presidencial…Se unen a las felicitaciones para Romero: Rene Turcios y Hebber con Willy Oseguera…y media prom 85 del LMN.

La elegancia de Daniela Mejía en la gala de graduación de Ágape Christian Academy.

*.-Hasta La Sultana de Occidente… enviamos un fraternal abrazo a la joven pareja de abogados formada por: Rafael Alejandro Cruz y Tany Michelle Pérez de Cruz, quienes acaban de cumplir siete años de casados… ¡Cómo pasa el tiempo!… El padre Ignacio Quintero de la capilla de la Universidad Católica Santa Rosa de Lima fue quien derramo la bendición, seguido de banquete en los salones del Colegio de Abogados Copanecos.

*.-André y Aylin Urbina de Canahuati continúan recibiendo en sus redes sociales las congratulaciones por sus “Bodas de Lana” …esta joven pareja de profesionales sigue tan amorosos como el primer día en que se conocieron… La hija de la especial Doris Peña sigue tan linda como siempre gracias al amor que le profesa a diario el apuesto André.

*.-También departen en familia por sus “Bodas de Lana”: Mario y Melissa Macías de Bobadilla, quienes, por estas fechas del 2019, se unían en solemne homilía celebrada en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, con posterior banquete de esponsales en el Maya Colonial… Todo perfectamente orquestado por Alejandra Salazar de AS Golden.

*.-Con el amor que se profesan celebran sus “Bodas de Bronce”: Gustavo Adolfo Guerrero y Neyde Jane Landa Blanco, quienes luego de varios años como novios y amigos, decidieron llegar al altar de la iglesia Espíritu Santo de Jardines del Valle en el 2018… Amor que inicio en un viaje a Lake Worth, Florida en 2013 y posterior compromiso en el invierno del 2017.

Emily Nasser, el vivo retrato de la elegancia durante la gala de graduación de Ágape Christian Academy.

*.-Ricardo Torres y Paola Dubón de Torres…aquilatan seis años de matrimonio…como olvidar ese hermoso enlace celebrado en la Iglesia María Reina del Mundo y la recepción en Angeli Gardens… Fue Lidabel y Scarleth Mena quienes decoraron su entorno en tonos Coral & Ivory… transformando totalmente el Jardín Las Clementinas…#BlessingsGuys.

*.-Otra celebre pareja de la banca nacional que recuerda su octavo año de casados, es la formada por: Carlos Moreno y Karla Iveth Zelaya de Moreno… quienes brindaron y bailaron con los suyos en los salones San Pedro del Centro de Convenciones Copantl, en una inolvidable velada organizada por la genial Marcela Cueva y ornamentada por la exquisita María Dolores Uclés de Rápalo y su equipo de Casa Jardín y Más.

*.-Flor de María Herrera es la bella catracha que en Bogotá encontró al amor de su vida, cuando conoció en su postgrado al que sería el hombre que le robo el corazón: un apuesto ecuatoriano de nombre Jaime Alejandro Larriva, quien conquisto el corazón de la hija de Ovidia Rodríguez… Los Larriva-Herrera brindan por sus “Bodas de Bronce”.

*.-La pareja de enamorados Ricardo Castillo y Andrea Bardales, celebran su primer año de esposos!…La emotiva ceremonia eclesiástica tuvo lugar en el Salón de Eventos de Colprosumah, donde el Pastor Elvin Sauceda de la Iglesia Casa de Ministros, fue el encargado de declarar a la pareja oficialmente unida en matrimonio…¡Memorable boda del 2025!.

Con un estilo impecable, Dulce Palencia destacó entre los seniors en la gran gala de graduación de Ágape Christian Academy.

*.-Por estas fechas del 2017… se unían por la vía civil tres sobresalientes parejas de la sociedad hondureña y planificaban al detalle sus correspondientes enlaces religiosos…nos referimos a los siempre encantadores: Daniel y Daniela Kattán de Yuja, Jorge y María Fernanda Restrepo de Interiano, así como Xavier y Adriana Corrales de Lacayo…Quienes brindaran por sus “Bodas de Arcilla”…#Blessings.

*.-Luego de pasear su amor por Italia, Turquía y las majestuosas Islas Griegas, Cristian José y Katherine Michelle Torres de Barrera brindan este 2026 por sus “Bodas de Cuero”…maravilloso enlace que protagonizaron en el Centro de Convenciones del Hotel Marina en Copan Ruinas…previo enlace civil en Villa Boke’h Relais & Chateaux en la acogedora Antigua Guatemala…Dos uniones de antología…¡Dichoso tercer año de casados!

*.-El talentoso diseñador hondureño Pedro Alarcón estuvo de plácemes este fin de semana, recibiendo numerables muestras de cariño y aprecio de sus múltiples amistades, familiares y, en especial, de su hijo, Junior Alarcón, quien seguramente hizo de ese día algo inolvidable para su padre…¡Genio y mentor de muchas reinas de belleza de los 80’s y 90’s!

Eloisa Ordóñez capturó todas las miradas en la gala de graduación de Ágape Christian Academy.

*.-La segunda mitad del año viene mas intensa que el primer semestre, porque: Mercurio entro retrogrado ayer, desde el 29 junio al 23 de julio…Géminis más bélico e inquieto que nunca, porque reciben a Marte el planeta de la guerra, que llega a “toparse” con Urano, el más loco del Sistema Solar…y HOY: Jupiter, el planeta de la expansión, la suerte, los viajes y la buena fortuna pasa de Cancer a Leo…#OMG…#revolutotal.

*.-En base a todo lo anterior, que toca toda la rueda zodiacal de cabo a rabo, los signos más sensibles serán los de aire (Géminis, Libra y Acuario)…al igual que los signos fuego (Aries, Leo y Sagitario)…de hecho, Leo y Sagitario son los mejor aspectados y beneficiados…Los “Sagi-Sagi” vuelan del país…¡Viajes en puerta!…Becas, embarques y trabajo fuera.

*.-En Julio: el cachudo suelto en todo el orbe, se abre un portal de grandes transformaciones…geopolíticas, económicas y en comunicaciones…seguirá temblando en: Sudamérica, México, California, Japón, así como en Medio y Lejano Oriente…Centro América no está exenta de estos “sustitos”, porque se sentirán remezones en: Guatemala, El Salvador, falla del Motagua y Costa Rica…¡Ojo con el occidente, centro y sur de Honduras!

Distinción y juventud: Andrea Garrigó en la gala de graduación de Ágape Christian Academy.

*.-La Organización Carimaxx está tirando la casa por la ventana… El próximo 17 de julio celebrarán nada más y nada menos que su 20 aniversario como los representantes de la franquicia de Miss Honduras Universo… La cita será una elegantísima gala en el centro de convenciones del Hotel Copantl, donde pretenden reunir a casi todo el ramillete de ex Miss Honduras Universo que han visto nacer desde que inició la famosa Era Carimaxx allá por el año 2007.

*.-Entre tanta belleza y realeza, habrá una gran ausente… Nos enteramos de muy buena fuente que Sirey Morán ¡NO está invitada! Al parecer, el agua todavía no ha corrido bajo el puente y sigue sin haber reconciliación entre la ex reina y los directores Carlos Rivera y Ricardo Caballero, tras aquel escandaloso y polémico episodio que vivieron durante su año de reinado. ¡Qué fuerte!… Así que ya saben, la alfombra roja estará de lujo, pero el ambiente… ¡ardiendo!

*.-Y hablando de Sirey, tampoco es que le quite el sueño, ya que la exreina está súper ocupada con el Mundial de Fútbol, formando parte de los talentos del staff de deportes de la cadena Telemundo en USA. ¡Trabajo y éxito no le faltan!

Bella y sumamente elegante, Victoria Ortega engalanó con su presencia la gala de graduación de Ágape Christian Academy.

*.-Hoy, ultimo día de junio: martes de rojo carmesí, arriban más filosas que nunca, las hermanas más inquietas de la society: La Seca & La Meca, con sus métricas de siempre y sudando la puchaina (la gota gorda) en ese parqueo…vienen muy sport chic con atuendos deportivos de Almacenes El Record: camisetas, shorts y tenis…¡Deslumbran en modo Fasquelle!

*.-Nos obsequian frutas, verduras y los fiambres importados más delis de la palestra de Supermercados Colonial…mientras Petra los recibe, le pedimos de la manera más atenta que, nos prepare un “smoothie” de papaya con zanahorias en leche de almendras, sin nada de azúcar y con algo de hielos por el inclemente calor que nos sigue gobernando…#WTF.

*.-Me cuentan que solo portan en su dermis: el milky tonner de Rhode, la CC cream de It’s Cosmetic y el bloqueador solar de Sisley…eso como skincare…de “achiote” solo andan delineador de ojos y mascara Hypnose con esos fruti lip gloss de Lancome…por cortesía de Almacenes El Record…donde la bella Rebbeca López Fizsman las consiente de lo lindo.

*.-Ambas se “uniformaron” con el mismo aroma: 724 de MFK…la fragancia en tendencia para este prolongado verano entre la gente cool & fresh de la palestra…abren sus abanicos flamencos y pasan al living, soplándose de lo lindo mientras se climatizan…Las dejan caer en el “estanque de las carpas Koi” y a quitarle los bozales al toro mis reinas.

*.-No sin antes, comentarnos que le mandan un aviso urgente de “Último Momento” como vocifera Mariel Arteaga y va para Burundanga…que lo esperan ASAP Paolita Suarez y Karina Torres, hermana de María Gaby, en la Taqueria El Buen Trompo…en el corazón de la colonia Escandón de CDMX…para recordar viejos tiempos en San Juan de El Coecillo, donde “la troupe” vivió la vida loca hace varios años…¡Cuando mi amigo era guapo!

¡Primera promoción! El Instituto Bilingüe Happy Kids Christian Academy celebró a lo grande la graduación de sus primeros Bachilleres en Ciencias y Humanidades en los salones San Pedro del Hotel Copantl… Durante la gala, el pastor Salomón Melgarez exhortó a los jóvenes a caminar siempre con fe, integridad y excelencia. Por su parte, la directora Soledad de Velásquez destacó en su discurso el esfuerzo, la perseverancia y el crecimiento tanto académico como espiritual de los graduados; mientras que la máster Gabriela Zúñiga los animó a seguir persiguiendo sus sueños. Un momento muy especial de la noche fue la entrega de la medalla al primer lugar de la promoción a la destacada alumna Noa Catalina Cruz Menardi… La espectacular atmósfera fue creada por Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos, transformando el espacio en un jardín floral con hortensias blancas y azules, rosas rojas y follaje verde… En la foto: Darling Funes, Odalys Ortiz, Karina Martínez, Anthony Cook, Noa Cruz y Daniela Silva. ¡Muchas felicidades!

*.-Hoy nos vamos a jeta de jarro con la “cumbre de los faros”…La Seca & La Meca vienen de un aquelarre espiritual desde La Libertad, Comayagua, tierra de Alex Fabricio…recorrieron todas las “cachimbas” de la CA-5…#OMG…y se disponen a relajarse en este su oasis del cotilleo social con los pormenores de la Feria Juniana, más decadente que nunca.

*.-Arranca La Seca…con el supuesto divisionismo que data de unos años para acá, entre la comuna del pueblo con la CCIC y el Agas, porque al parecer no trabajan de la mano, en equipo como debe de ser…las dos últimas muy bien organizadas con sus montajes y la comuna por la 20…”uno por el otro y la casa sin barrer”…¡Cual agenda oficial de feria!

*.-La Feria: con la desorganización de siempre, en todas sus actividades programadas, supuestamente con un mes de anticipación y que a la hora de la hora, nada que ver…Expocentro y el Agas brillando en formalismo…¿Qué pasa ahí?…¿Acaso no hay un Comité Ejecutivo de la Feria? ¿O la Corporación Municipal aún sigue fragmentada como antes?

*.-A tal grado que el canal más publicitado y rentable, tuvo que meter mano en la organización: salto Pati Simón, productora de la revista QVLV y dijo: ¿Por qué SPS es la única ciudad de Honduras sin reina patronal?…y HCH propuso en buena lid el reinado, lástima que convocaron candidatas un día antes y a jeta de jarro: de 18 a 35 años, gorditas, en chanclas y hasta en bikinis…¿Qué formalismo es eso?…¿Dónde queda el respeto?

*.-El respeto para la Ciudad del Adelantado y para la mujer sampedrana: emprendedora, autosuficiente, empoderada y perseverante…Si ya saben que HCH es el canal oficial de la feria, cuando firman el jugoso contrato de publicidad a mediados de mayo, ahí mero se hace la convocatoria para las candidatas al cetro juniano…en la última quincena de mayo se compacta el grupo y a principios de junio se presentan las candidatas a la feria.

*.-Todo a full promoción en HCH justificando contrato publicitario: es tradición que la primera semana de junio se presenta el programa oficial de actividades de la feria…¡Ahí mismo se presentan a la prensa a las candidatas!…aunque sea uniformadas en jeans y camisetas con el logo RFJ-27, estilizadas y con la mejor actitud…¡Mínimo unas 20!

*.-El segundo fin de semana de junio se eligen las soberanas: Reina de la Feria Juniana, Reina del Carnaval y Reina del Deporte…pero no en el parque mis vidas…en algún buen recinto como Expocentro, Plaza de Las Banderas o el Salón Consistorial de la comuna…Un evento a la altura de una ciudad como SPS, la segunda más importante del país…¡Algo digno!

*.-Y que las soberanas electas tengan full participación en todas las actividades de todos y cada uno de los recintos feriales: Agas, Expocentro, museos, desfiles, ETC…imágenes de marcas y patrocinadores…con el apoyo logístico de la comuna en cuestión de transporte y alguna sala de belleza y boutique que las patrocine…¡La mujer sampedrana lo merece!

*.-Pero hacer el llamado o chabacanada un día antes de la elección suena como una “mamarrachada” o burla…Cuando Pati Simón tomo la iniciativa esa misma semana, “alguien” de la comuna les dijo: “pero será Reina de la Feria Juniana de HCH”…”porque ustedes lo están solicitando”… ”y que no nos pidan recinto o patrocinio”… “Ahí está el atrio del parque” …#santisimo

*.-¿Se deslindaron del certamen?…”ni la suban en la carroza de la comuna”…”ahí está la carroza de HCH” (porque ustedes la piden y organizan) o la del Mercado Guamilito…#WTF…Solo llegaron 4 candidatas y gano la mejorcilla: coronada por la gran Elsa Oseguera y como jurado estuvieron: Kennia Mondragon y Xander Reyes en sustitución de MICA…porque es divo y mínimo pide 20 mil yucas más viáticos…¿Será?

Una vuelta más al sol celebró Isaac Martínez con motivo de sus 26 años… El agasajado, quien se desempeña como un eficiente colaborador de Banco Ficohsa y es pasante de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la UNAH-VS, estuvo acompañado por su esposa, Heidy Denisse Mena de Martínez. Familiares y selectas amistades se unieron al festejo para llenarlo de felicitaciones y buenos deseos.

*.-El Gobierno Central ya les saco la ficha: los púbicos, calcetas y hasta el elástico del bóxer cueteado que usan…¡Ya les hizo las cruces!…piden mucho y hacen nada…la gente no es tonta y hasta el mismo pueblo se fija el letargo apestoso de esta ciudad, que data de más de veinte años…En lo más básico reprueban: si no hacen nada por el orden, limpieza, urbanismo y ornato…peor para que hagan por las grandes obras que piden a gritos.

*.-A mi queridísima K de Krizzia le brillaron sus ojitos cuando escucho de las jetas del Súper Niño y del Niño Godzila, que vienen 40 millones de dólares solo para la mega infraestructura del Valle de Sula en la mitigación de desastres…¡El desorden vial y la puercada valen reata, lo que importa es la piñata de la fiesta!…¡Se invierta, se haga o no se haga, el dinero vale!…¿Como van a organizar un banquete chic en un corral de chanchos?

De vacaciones en su natal San Pedro Sula se encuentra el carismático Antonio Barrera, corresponsal de ElDiario.HN / Farah La Revista, quien se vino con todo el entusiasmo para festejar el 50 aniversario de graduados del Instituto Departamental Evangélico (IDE)… En la gráfica lo vemos compartiendo con la vicealcaldesa de la ciudad, Maritza Soto de Lara, y su esposo Víctor Manuel Lara. ¡Bienvenido!

En la planificación, organización y montaje de una simple feria se dan a conocer…en algo tan básico y que solo es una vez al año…si eso hacen en dos semanas, que no pasara en cuatro años de administración, visión y liderazgo?…en caso de existir…Así arrancamos el siglo y sigue el maíz a peso…ojo y sin colores políticos: todos aplazados…Que Dios bendiga a San Pedro Sula y su gente…A encomendarnos al Altísimo…Hasta la próxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!#$%&.