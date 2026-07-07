Chicha y Limón martes 7 de julio de 2026

¡¡EN CONTEXTO!!…Julio viene más contundente que otros meses…porque en el mes mas impredecible del 2026 veremos de todo en el mundo…Mientras tanto, en nuestra vitrina social de hoy tendremos: El coctel de Shoe Gallery donde nos presentaron La Maison…Imágenes de la gala prom de la Happy Days & Freedom en el Copantl…Pasajes de la boda Penagos-Majano…La Dra. Blanca Echeverry de plácemes…Cotilleos del MHU…Brindis por fechas memorables…Onomásticos & mas…¡Solo aquí!

Para festejar el triunfo de la selección española y su pase a los cuartos de final del Mundial, la cónsul de España en San Pedro Sula, María Isabel Rodríguez de Vera, se reunió con selectos invitados en su restaurante Atípico… En la fotografía, la anfitriona posa con la bandera de su patria acompañada por Waldina Bográn, Dieter Fertsch (cónsul de Alemania), Jairo Mejía y Tania Hernández (cónsul de Guatemala).

*.-Nuevamente Shoe Gallery volvió a tirar la casa por la ventana con un cóctel sin precedentes al cual denominaron Maison…con su firma Desigual como estandarte de lujo, comodidad y buen gusto…la boutique reunió un sequito de exquisitas damas de sociedad en Emilia Vía Nova, en una noche de tapas, vinos y muchas tendencias, que literal, se fueron volando.

*.-El elegante entorno de Emilia Vía Nova fue el escenario perfecto para una tarde dedicada a descubrir las nuevas propuestas de la marca española Desigual…y la firma neoyorquina de accesorios Deepa Gurnani. Ambas casas, reconocidas por su identidad única, comparten una misma filosofía: celebrar la autenticidad, la creatividad y el diseño excepcional.

*.-Si de glamour se trata: la Gala Prom de la Happy Days & Freedom, prestigiada institución educativa que cerro su año lectivo con una graduación memorable…como nos tiene acostumbrados todos los años y la Clase XXVI no fue la excepción…Esas cipotas bellas se volaron la barda en producción junto a sus señoras madres, “vaciaron” las boutiques de la ciudad y el atelier de Giselle Matamala…Los chicos mas galanes imposible y con su mejor actitud posaron para nuestra revista.

Teníamos un par de semanas de no cubrir bodas, pero la espera valió la pena cuando presenciamos un enlace donde se fusiono el romanticismo con el buen gusto y la clase con el minimalismo perce de los detalles…nos referimos a la boda de Gabriela Majano y Estuardo Penagos…dos de los apellidos mas insignes del Valle de Sula, unidos por el amor de sus hijos.

*.-La ceremonia religiosa se ofició en el altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa y el banquete de esponsales en los salones Emperador del Centro de Convenciones Copantl…ambas estancias impolutamente ornamentadas en blanco con destellos en verde ecológico…entre tergales, candelabros y la fineza de la mantelería y la cristalería de la casa hotelera, ambas familias brindaron por la dicha de Gaby y Estuardo.

*.-El telón de fondo estaba mas que dispuesto para una noche mágica y la atmosfera denotaba refinamiento en todos sus espacios con el aroma de tantas flores juntas: jazmines, rosas, peonias y los nardos, que jamás pasan desapercibidos…Ahí estaban los novios, tan felices como cómplices posando para el recuerdo entre los suyos…Ataviados de romance en cada detalle de sus trajes…otra obra maestra de la planner Sonia Pineda.

Arropada por el amor de su familia, la estimada Dra. Blanca Echeverry de Hernández sumo otra vuelta más al sol, pletórica de bendiciones…la vimos mas fitness que nunca, no sabemos que dieta sigue, pero le esta funcionando de maravilla: lució radiante en un maxi conjunto en rojo y azul marino…súper estilizada y dichosa de compartir con su entorno… El la gráfica la cumpleañera con Vilma Rosales, Emy Marzuca y su esposo Modesto Hernández.

La cita de carácter familiar se dio en los salones Emperador del Centro de Convenciones Copantl, espacios minuciosamente ornamentados en tonos vibrantes, que denotaban el carácter jovial y afable de la Dra. Echeverry, quien compartió con los presentes la dicha de otro año más.

*.-El elegante encuentro fue ofrecido con profundo amor por su esposo, don Modesto Hernández, junto a sus hijas Andrea, Estephanie y Lissa Hernández, contando además con la tierna presencia de su adorada nieta, Natalia y su yerno Emerson Velasquez…entre un muy cercano círculo de amistades quienes le patentizaron los mejores deseos en su día de días.

*.-La atmósfera del salón cobró vida gracias al talento de Camilo Mejía, quien diseñó una decoración temática inspirada en la noble profesión de la cumpleañera…En el recinto destacaron llamativos colores combinados con elementos y detalles médicos, teniendo como gran protagonista un original y exquisito pastel temático que capturó la atención de todos.

Siguiendo con gente chic… saludamos a la especial y talentosa dama Gracibel Crespo de Larach, esposa de Luis Larach, quien sigue abriendo finos detalles por su onomástico…Felicidades Gachy.

*.-Les contamos que este fin de semana celebra un año más de vida la especial dama Lima Zgheibra, junto a sus bellas hijas, yernos, sobrinos y amistades…se unen a está efemérides, las consuegras y demás familiares…¡Toda la dicha para doña Lima!

*.-Quien continúa recibiendo finos presentes es la especial Carmen Lorena Alfaro, valiosa colaboradora del programa “Listones de Amor” de la Fundación CEPUDO…Se sumaron a la dicha de Lorena su familia, así como las numerosas amistades de esta filantrópica dama…¡Bendiciones!

*.-La joven emprendedora Grethel Mena es otra de nuestras consentidas de cumple por estas fechas… Fue festejada en elegante recinto sampedrano por su madre Lidabel Sánchez una de las mentes brillantes de la firma organizadora y decoradora de eventos Acontecimientos…La familia Mena-Sánchez en pleno se unen en bendiciones para Grethel.

*.-En la intimidad de ese lindo hogar que forma con Roberto Tejada, apago las 65 orgullosas velitas de su pastel la estimada socialité y amiga Margarita Kawas…más adorable que nunca, con ese cálido trato que le da a todos los que tenemos el placer de conocerla…Se unieron al ágape: Andrea de Peralta con su esposo Onías e hijo, así como el apuesto Javier.

Radiante: Daniela Interiano lució elegante y bellísima durante la esperada Prom Season de la Freedom High School, cautivando a todos los presentes en su gran noche de graduación.

*.-Por estas fechas…de plácemes nuestra Primera Dama de Honduras, Lissette del Cid-Asfura…y es precisamente su esposo Nasry Juan Asfura Zablah quien empezó con los brindis familiares en honor a la matriarca…todo organizado por sus bellas hijas: Monique, Stephanie y Alexandra…Desde esta sección nuestras más cálidas felicitaciones.

*.-Seguimos en la Zona Central: enviamos un cálido saludo de felicitación para la distinguida dama, Rosario Córdova, quien por muchos años se desempeñó como directora del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI)…Rostro Guerlain fijo en la prensa de nuestro país… Doña Rosario sigue recibiendo las congratulaciones por su onomástico.

*.-El apreciado caballero de las artes, Antonio “Tonny” Sansur, es otro de nuestros dilectos cumpleañeros de estas fechas… Sera precisamente esposa Ana Canahuati de Sansur, su bella hija Blanca de Hawit, junto con su apuesto esposo Andrés e hijos, quienes sorprenderán a don Tonny con un ágape familiar muy especial… Muchos años de vida para este sobresaliente caballero de esta ciudad.

*.- En algún recinto chic de la USA…festejó su onomástico el especial caballero de la sociedad sampedrana residente en USA don Luis Flores y la artífice del ágape no podía ser otra que su queridísima esposa Esmeralda de Flores, quien, junto a sus hijos y nietos, organizan las mejores celebraciones familiares…#Blessings…Saludos a esta exitosa pareja de catrachos.

Con un estilo sofisticado y lleno de distinción, Ana Galindo destacó por su elegancia y belleza en la gala de graduación de la Freedom High School.

*.-Dos apreciadas parejas de la sociedad del Valle de Sula, departen con sus respectivas familias por unas efemérides en común: sus “Bodas de Bronce”… nos referimos a los encantadores: Julio y Damaris Méndez de Chacón, así como Cesar y Kimberly Ramos de García, quienes se unieron al sagrado sacramento del matrimonio en dos enlaces inolvidables.

*.-Otras “Bodas de Bronce” son las de Alexander y Carol Hernández de Torres, quienes en el 2018 dejaron a medio país con la boca abierta… sorpresa total que nadie se esperaba tan pronto y con tanta pompa… ambos novios lucieron impecables de dicha y clase, en la homilía oficiada por el padre Henry Asterio Rodríguez en la iglesia María Reina del Mundo.

*.-Luego de los actos, se disfrutó de una rumba a cargo de Los Clásicos y DJ Bishop… Los Torres-Hernández son hijos de: Rodolfo y Pily Verdial de Torres Lazo, padres del apuesto Alex; y de José Gustavo y Maribel Polanco de Hernández, padres de la bella Carol…Una boda bajo la producción de Jackeline Cabrera en perfecta mancuerna con la exquisita Irela Pérez.

*.-Quienes siguen tan felices como el primer día que se conocieron son los especiales: Orlando Josué y Karen Dariela Fajardo de Valenzuela, quienes ya planifican con sus respectivos padres, una cena para celebrar su sexto año de casados…resto de Julio, los Valenzuela-Fajardo recuerdan sus despedidas de soltería y esas bellas uniones de las cuales fuimos testigo.

Derrochando simpatía y glamour, Briana Noriega se convirtió en una de las Seniors más elegantes y bellas de la noche de graduación de la Freedom High School.

*.-Me cuenta Cipriano…que con el sol y Mercurio retrogrado en Cáncer, el pasado los sigue buscando cancerianos…no sabemos que “cuentas” tienen pendiente con el pasado, que hasta sueñan con esa gente…#uyyy…dinero, amores y hasta karma…A otros que los busca el pasado por redes son a los signos: Leo y Capricornio, los primeros por pasión y los otros por interés.

*.-Con el sol brillando a todo lo que da en Cáncer…andarán más estresados que nunca mis cangrejitos playeros, con líos: en casa, trabajo, familia y hasta salud…#warning…otros signos que ya entraron a su ciclo de “cuidado” son Leo y Virgo…todo se descubre, todo se destapa, todo se sabe…¡no mientan, no oculten, no transen…porque serán descubiertos!

*.-Portando lo último en moda veraniega de Shoe Gallery, arriba a este su aposento del chisme de sociedad Eva Gabunda…con lo más trendy del estilismo de Clarins Almacenes El Record…mi amiga destila L’ Imperatrice 3 de D&G…¡Ese refrescante olor a sandia nos vuela la peluca que no tenemos!…¡Hoy nos vamos como hilo de media con esta perpera!

*.-Así o más clasuda que Nuria Fergo en pleno Aeropuerto de Barajas en Madrid, esta damisela nos convida ricos postres de La Moderna…los cuales nos empujaremos con el café más cotizado de la city: Welchez…mientras Petra recibe lo anterior, que se vaya disparando un batido de piña con mango jade a las rocas, antes que finalice la cosecha.

*.-Ya sabes Petra, nada de azúcar, porque ambas frutas ya son dulces…estamos evitando al máximo a la “dulce enemiga”…¡ni con edulcorantes!…suficiente con los postres…solo de mañanita y luego de varias horas de ayuno intermitente a punta de agua pura y al tiempo…Eva cuelga su “carterón” de Shoe Gallery, muy en tendencia con esos tejidos de alarido…¡Se van volando!….como todas sus piezas veraniegas.

Gala de graduación: Aranza Quintero lució elegante y bella en la Prom Season de la Freedom High School.

*.-Las dejamos caer en este sillón de Ashley y a pierna cruzada y batiendo esas sandalias artesanales de la tienda antes citada, mi amiga arranca con los cotilleos del Miss Honduras Universo…el certamen más esperado del país ya es tendencia en la social media y ya se barajan las grandes favoritas al cetro que ostenta la olanchana Alejandra Fuentes Sierra.

*.-Empezamos con la gran revelación del año: Anais Vargas…distinguida y refinada socialité capitalina de raíces sureñas que representa al laborioso Departamento de Valle…¡Y ex nuera del familión presidencial!…¿Como así?…Anais, como aquel antañón perfume de la casa Cacharel, el cual uso su madre como inspiración para bautizar a su beba, fue esposa de “Melito”…el hijo menor de Mel y Xiomara Castro de Zelaya…#santisimo.

*.-¿Melito?…¿Acaso aquel que tenía sus roces mediáticos con el ex titular de energía Tejada?…¡El mismo que viste y calza de Prada!…Ya decía yo que esa refinada carita la había visto anteriormente…Anais fue termómetro y referente de la prensa rosa en su época de “nuera presidencial”…De hecho, desde antes de casarse era pretendida por Carimaxx…se casó, tuvo su nene, se divorció y por fin acepto el reto.

*.-No nos cansamos de admirar el poder de convocatoria y convencimiento de la gente de Carimaxx, para lograr que una socialité de alto kilataje llegue a sus filas…¡Miren a Claudia Canahuati!…#OMG…Finas, distinguidas, empoderadas, cultas, refinadas y con mucha clase…como en los dorados años del Miss Honduras, Miss Independencia y Miss Teen Age…Anais tiene un porte muy editorial y mucho futuro en el modelaje.

Un toque de sofisticación: Luciendo impecable y radiante, Alexa Santos destacó como una de las asistentes más elegantes en la Prom Season.

*.-Punto y aparte que el Departamento de Valle le trae una de suerte y buena fortuna a las chicas que lo representan, que cosa seria…¡Miren a Shirley Cálix!…”Jamás de los jamaces” nos imaginamos que Shirley era originaria de Aramecina, Valle…con ese bello rostro y esa dicción tan clasuda, la imaginábamos graduada de la Elvel y residente de El Hatillo.

*.-¿Tipo Rebeca Rodríguez?…#talcual…pero MICA la agarro en curva y ahí si saco la “Venenosa” que lleva dentro el de San Nicolas SB…cuando la invitaron a El Hilo le pregunto a Rebe de donde eran sus orígenes…ella contesto que el papa es sampedrano, la mama nica y que ella nació, creció y estudio en TGA…Fue ahí que el llamado “Rey de la Farándula” remató en que colegio estudio en la capirucha…Rebe titubeo y dijo “El americano”.

*.-Si nosotros que no estudiamos ahí, ni lo podremos hacer en 9 vidas más, decimos “El americano”…porque se dice “La Americana” o de manera formal La Escuela Americana…no se diga los bien graduados de la máxima casa de estudios secundarios bilingüe de la capital…¡Bella mi Rebeca!…jijijijii…Estudia maestría en IE y el próximo año va para el MW…¿No dicen que Rodríguez quedo curada de los concursos de belleza?

Distinguida elegancia: Camila Méndez cautivó en con un vestid rojo con su distinción y belleza en la noche de gala de la Freedom High School.

*.-Eva Gabunda, vuelve a cruzar sus kilométricas piernas, tipo catre, para seguir “descosiendo” a las candidatas al cetro Carimaxx…sigue con Stephie Morel, Miss Departamento de Cortes y la más alta del certamen…¡Que porte de mujer!…va por su segundo debut y ha evolucionado bastante en pose, proyección y pasarela…Le tienen que mejor el cabello con unas buenas extensiones, porque al parecer se le cae…¡Cuiden esa bebota!

*.-Con tres peluconas bien montadas, tipo Jaqueline Aguilera, la rompe en el nacional y hasta en el internacional…Stephie tiene más porte de modelo que de reina de belleza…tipo para el Miss Top Model of The World…los egipcios valoran bastante el porte de las catrachas en su justa, varias han dado el campanillazo en la tierra de los faraones…como Celia Monterrosa.

*.-Vamos con Kenia Mondragon…pensamos que representaría a su natal San Marcos de Colon o de plano a Choluteca, pero va con la banda de Francisco Morazán…es la más desenvuelta y tiene todas las tablas…además de su vasta popularidad en redes gracias a su trabajo en HCH…que de producir la justa ese canal, Kenia se llevaría las palmas.

*.-A pesar que se desenvuelve muy bien, Kenia tiene “cierta” inseguridad o ansiedad dentro de sí y que refleja en su cara…quizás el nerviosismo de toda reina de belleza…pero solo a ella se lo vemos…puede ser el factor financiero que conlleva la preparación…al parecer su casa televisora la patrocina…Esa ansiedad la deriva que se le dispare el cortisol y coma más de la cuenta…¡Le preocupan las libras demás!…¡Esta con nutricionista!

*.-Y como buena capricorniana, analizando los costos para ver si puede ir a Miami a un training express en pasarela y proyección…Hoy en día, Kenia es la reina con más popularidad en redes sociales…la vemos en el Top 5 junto a las bellas: San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortes, SPS y Comayagua…Este año hay bastante competencia y todas están divinas.

Encanto y glamour: Con un vestuario elegante y su belleza natural, Fátima Palao deslumbró durante la fiesta de graduación de la Freedom High School.

*.-.Lástima que Carimaxx solo tenga esa franquicia, pero con el target de esas chicas, no dudamos que más de otra organización las fiche para justas internacionales…Moisés “El Muñeco” Rodríguez, manager de Brittany Marroquin y poseedor de la franquicia del Miss International y otras más, ya le echo el ojo a varias de esta edición del MHU…Igual Alex Ferrera, director del Miss Tierra y Mauricio Medina del Miss Grand.

*.-Gane o no gane Kenia el MHU este año, ya le dijo Medina que la espera en la final del Miss Grand Honduras, donde se seleccionara a la ganadora para el MGH Internacional 2027…donde competirá con otras expertas de las pasarelas como: Haley Amaya y Cecilia Rossell…¿Ustedes creen que si HCH produce el MHU este año gane Kenia?… Pero está confirmado que la transmisión será por Canal 11.

*.-El medio televisivo es un factor clave, porque se dice que es el máximo auspiciador del certamen…un patrocinio con mucho peso…¿Será que con la producción de Canal 11 gane Luisa Pineda?…La sampedrana de Río Lindo es la más completa en belleza y personalidad…¡Tiene aura de ganadora absoluta!…lleva más de un año en preparación y los expertos tienen ojo.

Estilo inigualable: Gina Fernández demostró su buen gusto y elegancia en la gala escolar de la Freedom High School.

*.-Entre los cotilleos que escuchamos esa noche de imposición de bandas es sobre “otra” casa televisora la cual preguntaban ¿Por qué no producía el certamen de belleza más importante del país?… “alguien” de la organización dijo: “son muy groseros con los costos”…”cobran casi el triple que otro canal y no ofrecen nada para la ganadora”…¿Será?…¡Nos resistimos a creerlo, pero en ese ambiente cualquier cosa puede suceder!

*.-Las chicas portaron creaciones con lo último en trajes de gala de Fancy Boutique…todas lucieron atuendos espectaculares y mucho mejores de los que hemos visto en el Miss Universo…los de Ceci Rossell, Rose Menéndez, Rebeca Rodríguez, Zu Clemente y la beba Cam, dejaron mucho que desear…se miraban pasados de moda y según Rebe, el de ella estaba roto o descosido de un lado, era la “mejor” propuesta y no había para más…Desde ya vayan “taloneando” alta costura.. aunque sean rentados.

Sofía Soler Bueso celebró la obtención de su título en Ingeniería en Gestión Logística de Unitec.

¡Éxito profesional! Muchas felicidades a Sofía Soler Bueso por recibir su título de Ingeniería en Gestión Logística en Unitec… Para celebrar el especial acontecimiento, su madre, Rosalina Bueso, y su hermana, Lizy Soler, le ofrecieron un alegre festejo en el restaurante The Bricks… El recinto lució una fina decoración en tonos rojo, ivory y dorado, diseñada por Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos… En la gráfica Sofia con sus familiares y cercanas amistades. ¡Éxitos en su carrera!

Cerramos con el mundial United–26 donde las sorpresas están a la orden en cada encuentro…no se pueden quejar se han dado gusto con el banquete de goles…¿Gana Argentina o los vikingos de Noruega, será Bélgica o los ingleses? …Mercurio sigue retrogrado enredando y ralentizando todo y a todos los signos…los “mas”: Cáncer, Capricornio, Tauro, Virgo y Escorpión…¡Aguas en remojo y machete estate en tu vaina!… Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense, los queremos en P!#$%&.