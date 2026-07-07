La gala de graduación de la Promoción 2026 de Saint Paul Academy

San Pedro Sula.– En una atmósfera de elegancia, orgullo y profunda emoción, la Saint Paul Academy celebró la esperada ceremonia de graduación de su Promoción 2026. El solemne evento tuvo lugar el pasado sábado 20 de junio en el Salón Imperial del Hotel Maya Colonial, reuniendo a autoridades escolares, padres de familia e invitados especiales para honrar el logro de los nuevos profesionales.

Alexandro Pineda, Denis Dominguez y Steve Castillo.

La gala dio inicio con el tradicional desfile de los graduandos, quienes lucieron impecables y radiantes al dar el paso que marca el fin de una etapa dorada y el comienzo de su camino universitario.

Cessyn Estrada, Liana Chirinos, Camila Amaya y Salma Marin.

El momento cumbre de los actos protocolarios llegó con la entrega de los más altos honores académicos de la institución; por un lado, la máxima distinción de Valedictorian fue otorgada a la joven Cessy Estrada, mientras que el merecido reconocimiento de Salutatorian fue para Steve Castillo López, ambos jóvenes felicitados por su constancia, liderazgo y notable rendimiento a lo largo de su trayectoria estudiantil.

Cessy Estrada.

Steve Castillo.

Tras culminar los actos oficiales y el emotivo brindis de honor, la sobriedad dio paso a la alegría con la tradicional fiesta de celebración.

Keren Galdamez, Eduardo Castillo y Heidy Palacios.

La decoración del recinto estuvo a cargo de la firma Dulces Creaciones, que transformó el Salón Imperial en un espacio impecable y elegante. Por su parte, la vibrante animación musical del DJ Allan Meza mantuvo la pista llena y la energía al máximo durante toda la noche.

Jordan Maldonado, Maria Torres, Liana Chirinos, Valery Montoya y Steve Castillo.

Entre risas, fotografías memorables y abrazos de felicitación, los graduados de la Promoción 2026 disfrutaron de una velada espectacular que quedará grabada por siempre en sus corazones. ¡Felicidades a los nuevos éxitos de la sociedad!

Camila y Guillermo Amaya.

Gloria Rodríguez y Bryan Díaz.

Ashley y Bryan Diaz.

Said Pavon y Sandra Ramos.

Eduardo Castillo y Mirian Castañeda.

Dilma Murillo, Heidy Palacios y Norma Murillo.

Denis Domínguez y Linda Ríos.

Ricardo Pineda y Claudia Licona..

Denia Palma Isaac y Cessy Estrada.

atricia Espinoza, Dorel Lopez, Guadalupe Galeano, Tejani Contreras, Linda Rios, Ada Chirinos, Sandra Ramos y Alejandra Espinoza.

Familia Ewens Gutiérrez.

Familia Amaya Castillo.

Familia Castillo López.

Familia Palcios Murillo.

Familia Castillo Castañeda.

Familia Domínguez Ríos.

Familia Ramos Espinoza.

Bryan Díaz, Edwin Ewens, Eduardo Castillo, Denis Domínguez, Byron Izaguirre y Alexandro Pineda.

Denia Palma y Cessy Estrada.

Ricardo Pineda y Claudia Licona.

Liana y Ada Chirinos.

Héctor Ramos y Patricia Espinoza.

Guillermo y Salma Marin.

Edwin Ewens y Alejandra Espinoza.

Denis Domínguez y Iván González.

Elías Ortez y Claudia Núñez.

José López, Steve Castillo y Guadalupe Galeano.