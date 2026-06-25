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La clase 2026 de la Ágape Christian Academy celebra su graduación en una noche de gala

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Autor: El Diario HN
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Brillo y elegancia: las jovencitas de la Ágape Christian Academy deslumbraron con espectaculares diseños en su gala de graduación, Dariela Sabillón, Eloísa Ordoñez, Victoria Ortega y Emily Nassar. Fotos: ElDiario.HN

San Pedro Sula. – Entre emociones y grandes recuerdos, los seniors 2026 de la Ágape Christian Academy festejaron su graduación en los salones Jerusalem del Club Hondureño Árabe, acompañados por sus seres queridos.

Las jovovencitas deslumbraron con glamorosos vestidos de prestigiosas firmas, mientras que los caballeros lucieron impecables para la ocasión.

El evento inició con el tradicional desfile protocolario, donde los graduandos ingresaron del brazo de sus padres a un recinto elegantemente transformado por la diseñadora de eventos Alexandra Lockmer, quien logró una atmósfera de absoluta clase y buen gusto.

Tras el brindis de honor —que celebró el fin de la secundaria y el próximo viaje hacia las aulas universitarias dentro y fuera del país—, los asistentes disfrutaron de una exquisita cena y de la clásica sesión de fotos para inmortalizar este gran acontecimineto en sus vidas.

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