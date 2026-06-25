Tragedia en Venezuela: Sismo deja al menos 164 muertos y más de 900 heridos en balance preliminar

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que el balance preliminar de los dos terremotos registrados en el país ascendió a 164 fallecidos y más de 971 heridos, mientras las labores de búsqueda y rescate continúan activas.

Durante un contacto telefónico con el canal del Estado (VTV), la mandataria señaló que durante la madrugada mantuvo contacto directo con el gobernador del estado La Guaira, Alejandro Terán, debido a que la entidad fue declarada zona de desastre natural por el alcance de daños a edificaciones. Asimismo, indicó que las labores de rescate se concentran principalmente en la región mencionada y Caracas, donde se contabilizan un mínimo de 10 inmuebles derrumbados.

En este sentido, detalló que rescatistas de diferentes estados del país se están trasladando para reforzar las labores en las áreas más afectadas.

Integrantes de la Protección Civil participan, este 25 de junio de 2026, en labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, en el municipio de Chacao, en el este de Caracas, Venezuela.

La presidenta solicitó el apoyo del sector privado para el alquiler de maquinaria pesada, un recurso crítico para agilizar los rescates. Al respecto, indicó que entabló comunicación con el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, logrando la activación de los gremios empresariales y comerciales para cooperar con las operaciones.

En materia de recuperación, notificó sobre la creación inicial de un fondo de 200 millones de dólares, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional dirigidos a la reconstrucción de infraestructuras. Además, instruyó a las carteras de Economía y Finanzas activar un fondo especial para la atención inmediata de las víctimas.

Integrantes de la Protección Civil participan, este 25 de junio de 2026, en labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, en el municipio de Chacao, en el este de Caracas, Venezuela.

Por otra parte, anunció líneas de crédito especiales de la banca pública y privada para comercios y fábricas afectados, además de un bono especial a través del sistema Patria para los trabajadores que quedaron desempleados.

Finalmente, la presidenta encargada convocó a oración ecuménica a las 7:00 de la noche para pedir por la vida de quienes permanecen atrapados. La funcionaria exhortó a mantener la calma y permanecer en los hogares siempre que no presenten daños en sus estructuras.