¡España campeona del mundo! La Roja conquista su segundo Mundial tras vencer por completo a Argentina

NUEVA JERSEY, EE. UU. — Dieciséis años después de tocar el cielo en Johannesburgo, la selección española de fútbol ha vuelto a escribir su nombre en letras de oro. En una final inolvidable disputada este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, la Roja se coronó campeona del mundo por segunda vez en su historia tras derrotar por 1-0 a Argentina, consolidando una era dorada que ya es leyenda eterna del deporte rey.

Las banderas de Argentina y España se despliegan antes de la final de la Copa del Mundo en East Rutherford, Nueva Jersey. Foto: AP/Matt Rourke .

Un solitario pero glorioso gol de Ferran Torres en el minuto 106, durante la segunda mitad del tiempo añadido, desató la locura de la afición española y derribó la resistencia de una Albiceleste que se vio completamente superada.

Ferrán Torres, de España, festeja tras anotar el gol de la coronación ante Argentina en la final mundialista, en East Rutherford, Nueva Jersey: Foto: AP/Seth Wenig.

El marcador final no refleja la absoluta superioridad del conjunto dirigido por Luis de la Fuente. Desde el pitido inicial, España se adueñó por completo del ritmo, el balón y las ocasiones. El dominio fue de tal magnitud que la defensa española anuló por completo el ataque sudamericano: Argentina no logró rematar ni una sola vez al arco a lo largo de los 120 minutos.

La fortuna pareció darle la espalda a España durante el tiempo regular. Tras un partido ampliamente dominado y con constantes aproximaciones, la Roja llegó a celebrar hasta en dos ocasiones, pero ambos goles fueron anulados, estirando el sufrimiento y el nerviosismo hasta la prórroga.

Alex Baena, de España, comete una falta sobre Lionel Messi, de Argentina, en la final de la Copa del Mundo. Foto: AP/Seth Wenig.

Cuando las piernas ya pesaban y el fantasma de los penaltis comenzaba a rondar el estadio de Nueva Jersey, el fútbol hizo justicia. En el minuto 106, una genialidad colectiva rompió las líneas argentinas y dejó a Ferran Torres de cara al gol. Con una definición de pura sangre fría, el delantero mandó el balón al fondo de la red para firmar el tanto de su vida y el de todo un país.

El argentino Alexis Mac Allister (derecha) hace una entrada ante el español Dani Olmo durante la final del Mundial. Foto: AP/Ashley Landis.

Este equipo sigue los pasos de sus ilustres predecesores encabezados por Iker Casillas y Andrés Iniesta en 2010. Dieciséis años después, la batuta ha pasado a una nueva generación brillante: el equipo liderado por el Balón de Oro 2024, Rodri, y la deslumbrante estrella de 19 años, Lamine Yamal, ha demostrado que el talento y el estilo combinativo de España siguen siendo el estándar de excelencia mundial.

Este título premia el esfuerzo, el trabajo y el talento de un grupo que ha devuelto a España a la cúspide y reconfirma a la Roja como uno de los mejores equipos de las últimas dos décadas.

Entre 2008 y 2026, el palmarés español se vuelve simplemente inigualable: 3 Eurocopas (2008, 2012, 2024) y 2 Copas del Mundo (2010, 2026). ¡España vuelve a reinar en el mundo!