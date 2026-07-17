El Centro Cultural Infantil rinde tributo a la eterna “Voz de Oro de Honduras”, Moisés Canelo

San Pedro Sula.– Una noche impregnada de nostalgia, música y profundas emociones se vivió en el Centro Cultural Infantil (CCI), donde la comunidad artística y el pueblo hondureño se unieron para conmemorar el primer aniversario de la partida física del inolvidable cantautor Moisés Canelo (Q.D.D.G.).

Artistas de todo el país se unieron en el escenario para revivir los grandes éxitos e inéditos de Moisés Canelo a un año de su partida.

El emotivo concierto homenaje reunió a destacados talentos de todo el país, quienes unieron sus voces e instrumentos para interpretar los grandes éxitos del artista, así como algunas de sus canciones inéditas, reafirmando que su legado musical sigue más vivo que nunca.

Un auditorio con nombre de leyenda

Previo a los acordes musicales, se llevó a cabo uno de los momentos más significativos de la velada: la develación de una placa conmemorativa. Con este acto, se realizó el nombramiento oficial del “Auditorio Moisés Canelo” dentro de las instalaciones del CCI.

Jimima Miranda de Canelas y Max Canelas, esposa e hijo de Moisés Canelo, en el emotivo momento del nombramiento oficial del “Auditorio Moisés Canelo” del Centro Cultural Infantil.

Max Canelas y su familia posan junto al retrato de su padre, Moisés Canelo, en la entrada del recién nombrado auditorio del CCI.

El solemne acto de develación estuvo a cargo de los miembros de la junta directiva de la institución, acompañados por la viuda del homenajeado, Jimima Miranda de Canelas, y su hijo, Max Canelas, quienes recibieron con gratitud este eterno reconocimiento a la trayectoria del intérprete.

Miembros de la junta directiva del CCI durante el homenaje a Moisés Canelo.

Una velada artística inolvidable

La conducción del evento estuvo en manos del destacado locutor de generaciones René Sosa, quien fungió como maestro de ceremonia. El programa inició formalmente con la entonación del Himno Nacional, seguido de la proyección de un video biográfico que recorrió los momentos más icónicos de la vida y carrera de la “Voz de Oro de Honduras”.

Jimima Miranda de Canelas, René Sosa y Max Canelas.

La música comenzó a vibrar con la participación de la agrupación Zorzales de Sula junto a Jasiel Henríquez, encargados de abrir el espectáculo con el emblemático y patriótico tema “Honduras vaya pues”.

La agrupación Zorzales de Sula y Jasiel Henríquez abrieron el programa musical interpretando el icónico tema “Honduras vaya pues”.

A partir de ahí, el escenario del recién bautizado auditorio se convirtió en un desfile de talento nacional. Entre los artistas y agrupaciones que derrocharon entrega y fervor catracho se encontraron: Alfredo Sosa (PEABODY), Celia de Honduras, el Grupo de Danzas Folclóricas del CCI y el grupo estudiantil del CCI.

Celia de Honduras y el Grupo de Danzas CCI.

Alfredo Sosa (PEABODY).

Josué Ortíz.

También fueron parte del elenco artístico, Josué Ortíz, Max Erazo, Oscar Leonel y Jared Torres Murillo, El Grupo Jaleo (Polo & Patricia Henríquez y Arturo Santos), Jesús Chávez, Elmer Duarte, J Sax Reyes, Yosimar Erazo, Sergio Santa María, Misael Ortíz Escobar, Víctor de La Rosa, Karli Ortega, Ángel Ríos, Natty Paz, Juanga Martínez, La emblemática Marimba Usula, Abraham Sáenz, Oneyda de América, Toñito Rey y Marcos Chávez.

Max Erazo.

Oneyda de América.

Oscar Leonel.

Jared Torres Murillo.

Cada uno de los participantes logró conectar con un público que coreó, aplaudió y, en más de una ocasión, dejó escapar las lágrimas, consolidando la noche no como una despedida, sino como una eterna celebración a la vida del artista más grande que ha parido la tierra catracha.

Karli Ortega.

Ángel Ríos.

Juanga Martínez.

Víctor de La Rosa.