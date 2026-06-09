Kim Kardashian revoluciona Mónaco con su apoyo a Lewis Hamilton

Kim Kardashian acudió a apoyar a Lewis Hamilton después de que el piloto de Ferrari se quedara a las puertas de la victoria en el Gran Premio de Mónaco de este domingo.

Tras la carrera, se vio a la estrella de los reality shows hablando con Hamilton mientras este se dirigía por el paddock. Ambos compartieron un breve momento juntos tras el decepcionante segundo puesto del piloto en una de las carreras más prestigiosas de la Fórmula 1.

Hamilton había estado en la lucha por la victoria, pero finalmente se quedó corto, mientras que la estrella en ascenso Kimi Antonelli protagonizó una actuación que ha hecho historia.

Kimi Antonelli hace historia en la Fórmula 1

El Gran Premio de Mónaco terminó con Antonelli convirtiéndose en el ganador más joven de la historia de la Fórmula 1 con tan solo 19 años.

Los aficionados presenciaron una carrera dramática en la que Antonelli superó a Hamilton para hacerse con la victoria. La prueba se reanudó tarde, tras haber sido suspendida en la vuelta 68 debido a reparaciones en la pista, lo que añadió aún más tensión a las últimas vueltas.

A pesar del gran rendimiento de Hamilton, el piloto de Ferrari no pudo adelantar al joven fenómeno italiano, que continuó con su notable inicio de temporada.

Kardashian convirtió el paddock en un desfile de moda

Como siempre, Kardashian causó sensación con su estilo el día de la carrera.

La fundadora de SKIMS llegó acompañada de su hermana Khloé Kardashian y un nutrido séquito, llamando inmediatamente la atención con un llamativo vestido color crema sin espalda combinado con unos tacones altísimos.

Su glamuroso look destacó entre la multitud mientras se abría paso por el paddock de Mónaco. Khloé lució un conjunto a juego en tonos igualmente neutros, optando por un vestido lencero con ribetes de encaje y un chaleco blanco para combatir el calor mediterráneo.

Más tarde se vio a Kim bajando con cuidado de una embarcación que la llevó directamente a la entrada VIP antes de ocupar su lugar entre los invitados de alto nivel de la carrera.

Espectáculo VIP con amigos y familiares

Las hermanas Kardashian disfrutaron de la acción desde asientos exclusivos junto a Alexandra Leclerc, quien también se sumó a la temática de moda en tonos crema del evento.

Esta aparición supuso el segundo día consecutivo de Kim en el circuito de Mónaco tras asistir a la clasificación el sábado, poco después de apoyar públicamente a Hamilton durante el fin de semana de carrera.

La empresaria observó con orgullo cómo Hamilton se aseguraba el tercer puesto durante la clasificación, lo que alimentó las esperanzas de un buen resultado en la prueba principal del domingo.

El sueño de Hamilton con Ferrari continúa

Antes de la carrera, Hamilton se había mostrado optimista respecto a poder alcanzar lo que describió como un sueño “imposible”: conseguir su primera victoria como piloto de Ferrari y la 106.ª victoria de su legendaria carrera en la Fórmula 1.

Aunque ese hito sigue siendo difícil de alcanzar por ahora, el rendimiento de Hamilton reforzó su competitividad mientras continúa adaptándose a la vida con Ferrari.

La carrera también supuso importantes reveses para varios aspirantes al título. El vigente campeón de Mónaco, Lando Norris, se retiró tras sufrir una avería en el motor en la vuelta 49, mientras que la carrera de Max Verstappen terminó casi antes de empezar.

Tras seis carreras de la temporada 2026, Antonelli se ha convertido en el piloto al que todos persiguen.

La relación entre Kim y Lewis sigue creciendo

Según se informa, Kardashian y Hamilton llevan saliendo juntos casi seis meses desde que se les viera juntos por primera vez durante las celebraciones de Año Nuevo en Aspen.

La pareja, que llevaba más de una década siendo amiga antes de que surgiera el romance, hizo oficial su relación durante el fin de semana de la Super Bowl en febrero, para luego confirmarlo en Instagram.

Fuente: HOLA!