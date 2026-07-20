San Pedro Sula fue sede de la gran final nacional de freestyle rap Urban Ring X Raptorno

SAN PEDRO SULA. En una noche cargada de talento, rimas e improvisación, la Plaza de las Banderas se convirtió en el epicentro de la cultura urbana con la gran final de Urban Ring X Raptorno 2026. El evento, que consagró como campeón nacional al freestyler MC Mister A, contó con el respaldo institucional de la Municipalidad de San Pedro Sula, a través del Departamento de Cultura y Turismo.

MC Mister A celebra tras coronarse ganador de la final nacional de freestyle rap Urban Ring X Raptorno 2026, celebrada en la Plaza de las Banderas.

La competencia reunió a los mejores exponentes del freestyle rap de diversas regiones de Honduras, quienes lograron su pase tras superar intensas eliminatorias previas. Además del talento local, el público sampedrano disfrutó de la participación especial del reconocido artista costarricense Dracon Wild, quien elevó la energía de la jornada.

El panel de jurados evalúa minuciosamente cada rima, métrica y respuesta de los competidores para definir al campeón de la final nacional.

Urban Ring se ha consolidado en el país como una plataforma clave para el descubrimiento de talento emergente, utilizando clasificatorias regionales para proyectar a los jóvenes hacia escenarios de primer nivel. En esta ocasión, su alianza con Raptorno marcó el cierre de un exitoso proceso competitivo que demostró el alto nivel lírico de los participantes.

El evento estuvo bajo la organización del equipo de Urban Ring, liderado por Daniel Aceituno, conocido artísticamente como “Norris” y uno de los principales impulsores de este movimiento en la capital industrial.

“Uno de nuestros grandes objetivos es impulsar el talento entre los jóvenes, especialmente aquellos que provienen de zonas de alto riesgo en San Pedro Sula, Tegucigalpa y otras ciudades del país”, destacó Norris, subrayando el impacto social del proyecto.

Por su parte, Kelvin Enamorado, representante del grupo Warriors Zulu Nation Honduras, enfatizó la importancia de estas iniciativas: “El apoyo de las autoridades locales es fundamental para el desarrollo de los artistas. La creación de estos espacios culturales permite que la juventud tenga un lugar seguro donde dar a conocer su arte”.

Miguel Alvarado, director municipal del Departamento de Cultura y Turismo, reafirmó el compromiso de la gestión local durante el evento: “Llevamos a cabo esta final nacional con el total apoyo del alcalde Roberto Contreras, quien continuamente pone a disposición estos espacios públicos para el arte y la cultura, garantizando que las familias sampedranas disfruten de eventos de calidad en un ambiente sano y seguro”.

Con este tipo de alianzas, San Pedro Sula se posiciona como un referente en el apoyo a las expresiones artísticas contemporáneas, ofreciendo alternativas de desarrollo y sano esparcimiento para la juventud hondureña.