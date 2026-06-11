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Shakira, Bocelli, Maná, J Balvin y Danny Ocean abrieron el Mundial 2026 con una ceremonia histórica en el Azteca

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
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La capital mexicana, alberga por tercera vez el partido inaugural de un Mundial. Fotos: Cortesía.

El Mundial 2026 comenzó este jueves con una ceremonia inaugural que encabezan estrellas como la colombiana Shakira y el tenor italiano Andrea Bocelli, en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El espectáculo se desarrolló sobre una lona que cubrió todo el terreno de juego en el mítico estadio de la capital mexicana, que alberga por tercera vez el partido inaugural de un Mundial, constataron periodistas de la AFP.

Los primeros en presentarse fueron la banda mexicana Maná, con su clásico “Oye mi amor“, seguido por el cantante pop venezolano Danny Ocean y la agrupación Los Ángeles Azules.

El público coreaba las canciones, que fueron acompañadas por coreografías con bailarines vistiendo trajes indígenas (con grandes penachos) y mujeres en trajes típicos. Fuegos artificiales salían del escenario que tenía un gran trofeo como el mundialista en el medio.

Bocelli interpretó el himno oficial del Mundial, titulado “DNA”, mezcla de ópera y música electrónica, mientras Shakira estrenó la canción “Dai Dai” junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy.

Con información de EFE

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