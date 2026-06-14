UTH celebra 40 años de transformar vidas con una imponente gala conmemorativa

San Pedro Sula. – La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) celebró su 40 aniversario con una gala conmemorativa que reunió a autoridades nacionales, municipales, empresariales, académicas, graduados, colaboradores y medios de comunicación, en una noche que combinó historia, emoción y reconocimiento al legado de una de las instituciones de educación superior más influyentes del país.

La celebración inició con el recorrido inmersivo “Túnel del Tiempo”, una experiencia que permitió a los invitados transitar por cuatro décadas de historia institucional a través de una galería de memorias, logros académicos, avances tecnológicos y momentos emblemáticos que han definido la evolución de la universidad desde su fundación en 1986.

El evento continuó en el cóctel de bienvenida, donde los maestros de ceremonia Ruth Arita y Ariel Flores dieron apertura oficial a la velada, destacando el impacto humano de la institución en miles de estudiantes, docentes, colaboradores y familias hondureñas.

El rector general de UTH, Máster Javier Mejía, ofreció el mensaje de bienvenida, resaltando el crecimiento sostenido de la universidad y su aporte a la formación de capital humano en el país.

La bendición de la noche estuvo a cargo del padre Daniel Fernández, alumno de UTH, mientras que el brindis de honor fue realizado por Roger Enrique Valladares, Ph.D., junto a sus Hermanos, en representación del liderazgo fundador de la institución.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación del Jazz Guitar Trío, proyecto académico convertido en propuesta artística, impulsado desde la formación de posgrado por Santos Valladares, como expresión de la vinculación entre educación y cultura.

Posteriormente, la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula presentó el concierto sinfónico “Historia y Legado”, una interpretación musical que recorrió las etapas más significativas de la universidad, acompañada de una narrativa histórica institucional.

El evento fue diseñado por la Máster Emma Mejía de Valladares, la producción general estuvo a cargo de Susana Prieto y equipo de UTH, mientras que la ambientación fue diseñada por Jackie Cabrera y la conceptualización creativa por Punto Creativo, iluminación cuidada en cada detalle por Pro 504 logrando una puesta en escena que integró memoria, innovación y estética institucional.

Durante el acto central, la Máster Emma Mejía de Valladares presentó un recorrido institucional y dio paso a un video especial dedicado a don Roger D. Valladares, presidente y fundador de UTH, en el que se relató su vida, sus sueños y la materialización de una visión educativa que dio origen a la universidad.

El momento más emotivo de la noche se vivió cuando los colaboradores de UTH realizaron un reconocimiento especial a don Roger D. Valladares, en agradecimiento por su liderazgo y legado educativo.

La distinción fue entregada por la colaboradora Sandra Reyes, quien presentó una presea conmemorativa elaborada por el estudiante Jefferson Cruz, gerente de Plastic M y alumno de la carrera de Mecatrónica, simbolizando la conexión entre formación académica, talento estudiantil y gratitud institucional.

Posteriormente, el propio don Roger D. Valladares entregó los reconocimientos institucionales a colaboradores distinguidos por su trayectoria, lealtad y méritos, en las siguientes categorías: Mérito de Fundador – Águila Dorada: Luis Alonzo López, Renato Chamorro, Sergio Menjívar, Humberto Mendoza Garay, Ricardo Teruel, Ricardo Trujillo y Leonel Medrano Irías.

Galardón Fundacional – Águila Dorada: Leonidas Rosa Bautista; Galardón Fundacional – Águila Plateada: Rolando Catejón; Reconocimiento a la Lealtad y Compromiso – Águila Plateada: María del Carmen Baker, Galardón a la Dedicación y Lealtad – Águila Plateada: Salomón Pérez y Santos Rivera.

Galardón al Alumno Fundador – Águila Dorada: Máster Moisés Alvarado y Dra. Elena Cuéllar; Galardón al Alumno Fundador – Águila Plateada: Abogada Ruth Rápalo.

Don Roger sorprendió y rindió un reconocimiento muy especial a su esposa, Emma de Valladares, por su invaluable apoyo, liderazgo y compromiso permanente con el crecimiento de UTH.

Cada reconocimiento destacó el aporte de personas clave en la construcción, consolidación y crecimiento de UTH durante sus cuatro décadas de historia.

El evento también contó con la participación de la designada presidencial María Antonieta Mejía y del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quienes resaltaron el papel de la educación superior como motor de desarrollo social y económico del país.

La gala impactó detalles institucionales de UTH: excelencia académica, innovación, responsabilidad social y formación de profesionales con impacto en la sociedad hondureña.

Al cierre de la velada, quedó en evidencia que el mayor legado de UTH no reside únicamente en su infraestructura o crecimiento institucional, sino en miles de vidas transformadas a través de la educación.

UTH celebra en el 2026, 40 años de historia, consolidando su posición como la primera universidad privada más grande de Honduras, y la segunda en Centroamérica.