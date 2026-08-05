“Él Me Llama Su Hija”: La producción cinematográfica que busca transformar familias y prevenir la violencia en Honduras

CanZion Films Honduras y Aloft by y Marriott sellan alianza para impulsar el movimiento social “Él Me Llama Su Hija”.

San Pedro Sula. – Con una propuesta visual y narrativa centrada en la identidad, la salud emocional y la restauración familiar, se alista el estreno en cines de la película “Él Me Llama Su Hija”, programado para el próximo 20 de agosto de 2026. La cinta, una producción cinematográfica de alcance internacional impulsada por CanZion Films Honduras, ha trascendido la pantalla grande para convertirse en el núcleo de una plataforma nacional de transformación e impacto social.

La pastora María Elena Argeñal junto a la empresaria de la comunicación Tesla Callejas en el marco de la presentación oficial del movimiento y película “Él Me Llama Su Hija”.

El filme explora problemáticas sociales clave y busca abrir espacios de reflexión sobre la prevención de la violencia y el fortalecimiento de los valores comunitarios. La historia funciona como el motor principal de un movimiento enfocado en brindar herramientas de acompañamiento a mujeres, adolescentes, niñas y familias en todo el territorio hondureño.

Como parte integral del lanzamiento cinematográfico, la producción presentó de forma oficial el avance exclusivo de la cinta a cargo de Daniela Menjívar, representante de CanZion Films Honduras, así como la banda sonora original de la película. El tema principal, concebido como un mensaje de esperanza y superación, fue escrito por Carlos Membreño, producido por Andrés Serrano e interpretado por la cantautora Dubis Oviedo.

UNIÓN TALENTOSA. Carlos Membreño junto a Dina Bendeck, la cantautora Dubis Oviedo y Carmen Cartajena, durante un momento destacado del evento de presentación de “Él Me Llama Su Hija”.

El proyecto cinematográfico cuenta con el respaldo de una red de embajadoras mujeres líderes de distintos ámbitos profesionales, empresariales y de la comunicación que promoverán el mensaje central de la obra a través de proyectos comunitarios. Asimismo, la iniciativa ha sumado el apoyo del sector privado mediante alianzas estratégicas como la entablada con la cadena hotelera Aloft by Marriott.

La nueva generación de embajadoras del movimiento “Él Me Llama Su Hija” posa con alegría tras recibir un obsequio de la producción, reafirmando su compromiso con la restauración familiar y la prevención de la violencia en Honduras.

A partir de su llegada a las salas de cine, “Él Me Llama Su Hija” articulará una agenda nacional que incluirá foros de discusión, alfombras rojas, giras de promoción, encuentros formativos y contenidos en formato podcast, consolidando al arte y al cine como instrumentos clave para generar un impacto positivo en las nuevas generaciones.