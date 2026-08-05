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EE.UU. registra las primeras muertes por un brote de parásitos intestinales

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
El brote de parásitos que causa "diarrea explosiva" deja los primeros muertos en EE.UU.
La ciclosporiasis es una enfermedad gastrointestinal causada por el parásito “Cyclospora”. Las personas pueden enfermarse al comer alimentos o beber agua contaminada con heces humanas, reseñan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Dos residentes de Míchigan se convirtieron en las primeras víctimas mortales en EE.UU. por el brote de ciclosporiasis, una enfermedad que puede provocar diarrea “explosiva“, informaron este lunes medios locales.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Míchigan no reveló sus identidades, pero señaló que presentaban “afecciones médicas subyacentes importantes”.

Dado que tenían afecciones médicas preexistentes, los expertos especulan con que pudieron haberse visto afectadas por la enfermedad intestinal y la deshidratación.

La ciclosporiasis es una enfermedad gastrointestinal causada por el parásito “Cyclospora”. Las personas pueden enfermarse al comer alimentos o beber agua contaminada con heces humanas, reseñan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés).

Aunque infecta el intestino delgado y puede causar diarrea, una persona contagiada podría ser asintomática. La mayoría de las personas con un sistema inmunitario sano se recuperan de la ciclosporiasis sin tratamiento, aclaran los CDC.

Fuente: RT

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