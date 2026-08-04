Banpaís y el IHCI inauguran la VI edición del proyecto expositivo “Zorzal Urbano”

San Pedro Sula. – En el marco de su compromiso con la promoción cultural, Banpaís inauguró en el lobby de su oficina principal la sexta entrega de la exposición pictórica del proyecto expositivo “Zorzal Urbano”, una iniciativa realizada en alianza con el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI).

Propuesta visual: Zippio Zúniga expone la obra “Camino al progreso” en el lobby de Torre Banpaís.

La artista jóven Andrea Gómez Selman junto a sus obras “La mirada que de Heredé” y “Una ciudad también Pinta”, exhibidas en Torre Banpaís.

Valeria Zornitta junto a su pieza “The land of the impure”, exhibida en la sexta edición de la muestra “Zorzal Urbano”.

La muestra, que estará disponible hasta el viernes 28 de agosto, reúne el trabajo de 19 artistas hondureños entre figuras consolidadas y nuevos exponentes vanguardistas. La selección abarca desde el lenguaje figurativo tradicional y paisajismo hasta la abstracción, el expresionismo urbano y la fotografía de autor.

La artista Carmen Chahín presenta su obra “Ella”, una pieza elaborada en barro que forma parte de la exposición colectiva.

Sulim Trejo con su obra “Complemento y Familiaridad”.

Suyapa Monterroso con su obra “Así se siente San Pedro Sula”.

Agustín Ortega con su obra “Torno Mecanización Urbano”.

A través de esta variedad de técnicas, los creadores exploran la luz, la textura y los símbolos cotidianos para capturar el dinamismo, la fuerza laboral y el tránsito humano que definen la atmósfera de la capital industrial.

Doris Mejía con su obra “La trama invisible”.

Yadira de Andonie con su obra “Edificada”.

Giovanna Lara expone la trilogía de obras “Luz sobre la catedral”, “Macuelizo en flor” y “Avenida circunvalación”.

El fotógrafo Lucinio Rivera junto a una de sus obras expuestas en la muestra colectiva.

Durante el evento de apertura, el Lic. Ramón Fuentes, Gerente Regional de Negocios de Banpaís, destacó el rol de la institución financiera como pilar de las artes locales.

Compromiso cultural: El Lic. Ramón Fuentes, Gerente Regional de Negocios de Banpaís, durante la inauguración de la VI edición de “Zorzal Urbano”.

“Banpaís es un pilar permanente de las artes, que potencian el talento y robustecen nuestra identidad, porque desde la propia perspectiva de cada pintor o escultor se abren puertas para recrearnos en sus obras”, expresó Fuentes, reiterando el compromiso de la entidad de continuar apoyando el desarrollo cultural de la mano del IHCI.

Cecilia López, Directora Ejecutiva del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI), durante su intervención en el acto inaugural de la exposición.

La muestra cuenta con la participación de 19 artistas, entre ellos: Agustín Ortega, Ana Handal, Andrea Gómez Selman, Carmen Chahín, Doris Mejía, Giovanna Lara, Juan Fúnes, Lucinio Rivera, Mayra Casiano, Nahún Pérez, Raquel Sauceda, Román Murillo, Rosa María Alger, Sulim Trejo, Suyapa Monterroso, Valeria Hawitt, Valeria Zornita, Yadira Andonie y Zippio Zúniga.

La artista Suyapa Monterroso ofreció unas palabras de agradecimiento en representación de sus compañeros expositores.

La exposición es gratuita y estará abierta al público en el lobby de Torre Banpaís, San Pedro Sula, hasta el viernes 28 de agosto de 2026, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sulim Trejo, Ramón Fuentes y Giovanna Lara.

Nidia Manzanares con Suyapa Monterroso.

Fernando Carranza, Marco Rietti y Antonio Abufele.

Lucena de Kawas, Betty Soto y Carmen de Larach.

Ruth Rápalo y Maritza Lara.

Melissa Valenzuela, Ana Handal y Maru de Handal.

Noor Nazer y Jorge Bandy.

Jorge Matamoros y Andrea Gómez Selman.

Fernando y Valeria Zornita con Estela Bueso.

Kalene Padilla y Rosaura de Padilla.

Jeimmy Márquez y Jean Carlos López.

Carla Alvarenga y Agustín Ortega.

Vanesa Rivera, Mónica Zerón y Lucinio Rivera.

Fernando Carranza con Margarita de Hernández.

Henry Kattán, Gregory Werner, Gregory Werner(hijo) y Diter Fertsch.

Melanie y Gamal Nazar, Yadira y Schucry Andonie, Angie y Tino Pineda.

Ileana Guevera, Reina Rodríguez, Juan Rodríguez y Dilcia Hernández.

Andrea, Suyapa, David, Alicia y Omar Monterroso con Fabiola Panting y Gisela Kafati.

Grecia Dubón, Marco Rietti y Nidia Manzanares.

Alejandra Agüero, Valeria Zornita y Gabriel Guevara.

Carla Alvarenga, Agustín Ortega, Zippio Zúniga y Tatiana Dulcey.

Doris, Armando y Ligia Mejía.

Lorena Milla, Kate Padilla y Daniela Cabrera.

Agustin Oretga, Sulim Trejo, Ana Handal, Fernando Carranza, Doris Mejía, Giovanna Lara y Zippio Zúniga.

Blanke Leumus, Andrea Hauck, Sulim Trejo, Sebastián y Tania Hauck.

Agustín Oretga, Carmen Chahín y Ruth Rápalo.

Nuria Castro Alcocer, Yadira Andonie y Sulim Trejo.

Francisco Ayala y Michael Macia.

Sulim Trejo y Paola Martínez.