Banpaís y el IHCI inauguran la VI edición del proyecto expositivo “Zorzal Urbano”

San Pedro Sula. – En el marco de su compromiso con la promoción cultural, Banpaís inauguró en el lobby de su oficina principal la sexta entrega de la exposición pictórica del proyecto expositivo “Zorzal Urbano”, una iniciativa realizada en alianza con el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI).
La muestra, que estará disponible hasta el viernes 28 de agosto, reúne el trabajo de 19 artistas hondureños entre figuras consolidadas y nuevos exponentes vanguardistas. La selección abarca desde el lenguaje figurativo tradicional y paisajismo hasta la abstracción, el expresionismo urbano y la fotografía de autor.
A través de esta variedad de técnicas, los creadores exploran la luz, la textura y los símbolos cotidianos para capturar el dinamismo, la fuerza laboral y el tránsito humano que definen la atmósfera de la capital industrial.
Durante el evento de apertura, el Lic. Ramón Fuentes, Gerente Regional de Negocios de Banpaís, destacó el rol de la institución financiera como pilar de las artes locales.
“Banpaís es un pilar permanente de las artes, que potencian el talento y robustecen nuestra identidad, porque desde la propia perspectiva de cada pintor o escultor se abren puertas para recrearnos en sus obras”, expresó Fuentes, reiterando el compromiso de la entidad de continuar apoyando el desarrollo cultural de la mano del IHCI.
La muestra cuenta con la participación de 19 artistas, entre ellos: Agustín Ortega, Ana Handal, Andrea Gómez Selman, Carmen Chahín, Doris Mejía, Giovanna Lara, Juan Fúnes, Lucinio Rivera, Mayra Casiano, Nahún Pérez, Raquel Sauceda, Román Murillo, Rosa María Alger, Sulim Trejo, Suyapa Monterroso, Valeria Hawitt, Valeria Zornita, Yadira Andonie y Zippio Zúniga.
La exposición es gratuita y estará abierta al público en el lobby de Torre Banpaís, San Pedro Sula, hasta el viernes 28 de agosto de 2026, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.