Sendy Ruiz celebra su despedida de soltera entre amigas

San Pedro Sula. – Un ambiente fraternal, lleno de ilusión y buenos deseos, envolvió la alegre despedida de soltera celebrada en honor a la Dra. Sendy Michell Ruiz Zaldívar, quien en el mes de agosto unirá su vida en matrimonio con el Dr. César Alas Pineda.
El íntimo festejo tuvo como escenario el Restaurante Silvestre, espacio que se transformó gracias al diseño decorativo de Julissa Núñez, de Picnic to go. La ambientación destacó por sus detalles delicados y de buen gusto, creando el entorno idóneo para que la festejada compartiera momentos inolvidables con su círculo más cercano de amistades.
La organización del evento estuvo a cargo de sus damas de honor, quienes cuidaron cada detalle para consentir a la futura desposada. Durante la reunión, las invitadas compartieron gratos momentos, emotivos consejos para la nueva etapa que Sendy está por emprender y brindaron con entusiasmo por su felicidad presente y futura.
Sendy Michell, hija del estimado matrimonio conformado por Roldán Enrique Ruiz e Isela Zaldívar, lució radiante y agradecida en todo momento por las muestras de cariño brindadas por sus entrañables amigas.
La Dra. Ruiz Zaldívar y el Dr. Alas Pineda unirán sus vidas en matrimonio durante el mes de agosto en las instalaciones del Club Hondureño Árabe, donde contarán con la presencia de familiares y seres queridos para sellar su historia de amor.