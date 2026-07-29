Sendy Ruiz celebra su despedida de soltera entre amigas

San Pedro Sula. – Un ambiente fraternal, lleno de ilusión y buenos deseos, envolvió la alegre despedida de soltera celebrada en honor a la Dra. Sendy Michell Ruiz Zaldívar, quien en el mes de agosto unirá su vida en matrimonio con el Dr. César Alas Pineda.

Radiante. Sendy Michell Ruiz Zaldívar lució feliz y entusiasmada durante la despedida de soltera en su honor.

El íntimo festejo tuvo como escenario el Restaurante Silvestre, espacio que se transformó gracias al diseño decorativo de Julissa Núñez, de Picnic to go. La ambientación destacó por sus detalles delicados y de buen gusto, creando el entorno idóneo para que la festejada compartiera momentos inolvidables con su círculo más cercano de amistades.

Sendy Ruiz Zaldívar con su madre Isela Zaldívar.

La organización del evento estuvo a cargo de sus damas de honor, quienes cuidaron cada detalle para consentir a la futura desposada. Durante la reunión, las invitadas compartieron gratos momentos, emotivos consejos para la nueva etapa que Sendy está por emprender y brindaron con entusiasmo por su felicidad presente y futura.

Sendy Ruiz Zaldívar y César Alas Pineda se darán el «sí, acepto» en el mes de agosto.

Sendy Michell, hija del estimado matrimonio conformado por Roldán Enrique Ruiz e Isela Zaldívar, lució radiante y agradecida en todo momento por las muestras de cariño brindadas por sus entrañables amigas.

La decoración del convivio lució fresca y elegante, bajo la propuesta estética de Julissa Núñez, de Picnic to go.

La Dra. Ruiz Zaldívar y el Dr. Alas Pineda unirán sus vidas en matrimonio durante el mes de agosto en las instalaciones del Club Hondureño Árabe, donde contarán con la presencia de familiares y seres queridos para sellar su historia de amor.

Karla Molinero, Sandy Ruiz y Hannia Davadí.

Elisa Enamorado, Sandy Ruiz y Angie Orellana .

Nixza Zaldívar de Baide, Sendy Ruiz Zaldívar e Isela Zaldívar.

Michell Sevilla, Blanca Pineda y Sandy Ruiz.