Ágape International University confiere el Doctorado Honoris Causa a la abogada María Antonia Fernández de Suazo

San Pedro Sula.– En una emotiva y solemne ceremonia celebrada en el campus de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) en esta ciudad, Ágape International University confirió el prestigioso grado de Doctora Honoris Causa a la distinguida abogada María Antonia Fernández de Suazo, Rectora Institucional de UCENM.
Este alto reconocimiento fue otorgado en mérito a su extraordinaria trayectoria académica, su liderazgo universitario, su incansable vocación de servicio y su invaluable aporte al fortalecimiento de la educación superior en Honduras.
El acto solemne estuvo presidido por las máximas autoridades de Agape International University, encabezadas por su Rector Institucional, el Dr. Reynaú Omán Santiago Marroquín, le acompañaron en la mesa de honor los distinguidos académicos, Dr. Claudio Eleázar Galo Sandino, Dr. Juan Carlos, Benavidez Lainez y Dr. Alex Edgardo Rodríguez Donaire, la homenajeada abogada María Antonia Fernández de Suazo y el Máster Roldán Suazo Nuila.
Durante la investidura se realizó la entrega oficial del Resolutivo del Consejo Universitario y del documento institucional que acredita el reconocimiento. Posteriormente, se procedió a los actos tradicionales de la investidura con la imposición de los símbolos de excelencia académica y dignidad universitaria: la Muceta Doctoral, la Medalla del Doctorado Honoris Causa y el Birrete Doctoral.
El protocolo culminó con la entrega del Grabado Institucional Conmemorativo y la Biblia Conmemorativa, seguidos por los discursos del Rector de Ágape International University y de agradecimiento de la homenajeada.
En este trascendental momento, la Dra. María Antonia de Suazo estuvo acompañada por su esposo, el Máster Roldán Suazo Nuila, y su hijo, el Lic. Roldán Suazo Fernández, quienes compartieron con orgullo este merecido homenaje a su vida y obra.
Al evento asistieron miembros de la Confraternidad Evangélica de Honduras, autoridades civiles y militares, así como amigos, líderes empresariales y colaboradores de la institución, quienes entregaron reconocimientos especiales a la galardonada.
Con este magno acontecimiento, se inscribe una página memorable en la historia de la educación hondureña. Esta es la tercera ocasión en que la rectora de UCENM recibe el Grado de Doctora Honoris Causa en Educación, consolidando una vida dedicada a transformar generaciones, inspirar nuevos líderes y servir con los más altos estándares de excelencia a la sociedad.