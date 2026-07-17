Ágape International University confiere el Doctorado Honoris Causa a la abogada María Antonia Fernández de Suazo

San Pedro Sula.– En una emotiva y solemne ceremonia celebrada en el campus de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) en esta ciudad, Ágape International University confirió el prestigioso grado de Doctora Honoris Causa a la distinguida abogada María Antonia Fernández de Suazo, Rectora Institucional de UCENM.

Tres veces Honoris Causa: Un nuevo reconocimiento a la trayectoria de María Antonia Fernández de Suazo.

Este alto reconocimiento fue otorgado en mérito a su extraordinaria trayectoria académica, su liderazgo universitario, su incansable vocación de servicio y su invaluable aporte al fortalecimiento de la educación superior en Honduras.

El acto solemne estuvo presidido por las máximas autoridades de Agape International University, encabezadas por su Rector Institucional, el Dr. Reynaú Omán Santiago Marroquín, le acompañaron en la mesa de honor los distinguidos académicos, Dr. Claudio Eleázar Galo Sandino, Dr. Juan Carlos, Benavidez Lainez y Dr. Alex Edgardo Rodríguez Donaire, la homenajeada abogada María Antonia Fernández de Suazo y el Máster Roldán Suazo Nuila.

Mesa de honor presidida por las altas autoridades académicas de Ágape International University durante la ceremonia de investidura.

Durante la investidura se realizó la entrega oficial del Resolutivo del Consejo Universitario y del documento institucional que acredita el reconocimiento. Posteriormente, se procedió a los actos tradicionales de la investidura con la imposición de los símbolos de excelencia académica y dignidad universitaria: la Muceta Doctoral, la Medalla del Doctorado Honoris Causa y el Birrete Doctoral.

Momento solemne en que las máximas autoridades de Ágape International University imponen la Muceta y el Birrete Doctoral a la Rectora Institucional de UCENM.

La Dra. María Antonia Fernández de Suazo tras recibir los símbolos doctorales que la acreditan como Doctora Honoris Causa por Ágape International University.

La Dra. María Antonia Fernández de Suazo exhibe la Biblia Conmemorativa otorgados por Agape International University y que le entregó su esposo el Máster Roldán Suazo Nuila.

El protocolo culminó con la entrega del Grabado Institucional Conmemorativo y la Biblia Conmemorativa, seguidos por los discursos del Rector de Ágape International University y de agradecimiento de la homenajeada.

La Dra. María Antonia Fernández de Suazo tras recibir los símbolos doctorales que la acreditan como Doctora Honoris Causa por Agape International University.

En este trascendental momento, la Dra. María Antonia de Suazo estuvo acompañada por su esposo, el Máster Roldán Suazo Nuila, y su hijo, el Lic. Roldán Suazo Fernández, quienes compartieron con orgullo este merecido homenaje a su vida y obra.

La homenajeada, Dra. María Antonia Fernández de Suazo, comparte este histórico reconocimiento junto a su esposo, el Máster Roldán Suazo Nuila, y su hijo, el Lic. Roldán Suazo Fernández.

Al evento asistieron miembros de la Confraternidad Evangélica de Honduras, autoridades civiles y militares, así como amigos, líderes empresariales y colaboradores de la institución, quienes entregaron reconocimientos especiales a la galardonada.

La Dra. María Antonia Fernández de Suazo dirige su mensaje de agradecimiento a las autoridades académicas e invitados especiales durante la solemne ceremonia.

Con este magno acontecimiento, se inscribe una página memorable en la historia de la educación hondureña. Esta es la tercera ocasión en que la rectora de UCENM recibe el Grado de Doctora Honoris Causa en Educación, consolidando una vida dedicada a transformar generaciones, inspirar nuevos líderes y servir con los más altos estándares de excelencia a la sociedad.