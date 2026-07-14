Bodas de Diamante: Don Fuad y doña Jo Faraj celebran 60 años de amor y legado familiar

San Pedro Sula. — En un ambiente de profunda emoción, gratitud y fraternidad, don Fuad Faraj y doña Jo Faraj celebraron seis décadas de matrimonio, marcando un acontecimiento extraordinario: sus Bodas de Diamante. Una fecha que rinde tributo a sesenta años de compromiso, fe, respeto y dedicación mutua.

Don Fuad Faraj y doña Jo de Faraj durante la celebración de sus Bodas de Diamante, un acontecimiento que conmemora 60 años de matrimonio, fe y sólida unión familiar.

La conmemoración dio inicio con una emotiva misa de acción de gracias oficiada en la iglesia Sagrada Familia, donde la pareja renovó sus votos y dio gracias a Dios por su caminar juntos. Posterior a la ceremonia religiosa, los festejos continuaron con una elegante recepción celebrada en el Salón Jordán del Club Hondureño Árabe, donde se reunieron rodeados del cálido afecto de sus hijos, nietos, bisnietos, familiares y amistades cercanas.

Don Fuad y doña Jo Faraj renovaron su compromiso matrimonial ante Dios en una emotiva eucaristía previa a la recepción social.

La historia de don Fuad y doña Jo trasciende en el tiempo y se refleja en una numerosa y unida familia construida sobre cimientos de solidaridad y trabajo: 4 hijos, todos ellos felizmente casados, 20 nietos, quienes continúan con el ejemplo familiar, 6 bisnietos y 2 más en camino, asegurando la continuidad de este gran legado.

Don Fuad y doña Jo Faraj acompañados por sus familiares.

Las bodas de diamante de don Fuad y doña Jo no solo conmemoran sesenta años de matrimonio, sino también una vida construida en conjunto, llena de experiencias, sacrificios, logros y profundas muestras de amor.

Doña Elena de Larios y don Marco Raudales formaron parte del selecto grupo de invitados que acompañaron a doña Jo y don Fuad Faraj en la celebración de sus Bodas de Diamante.

Durante la recepción, los asistentes expresaron muestras constantes de admiración hacia los festejados. Amigos y familiares destacaron que el hogar de los esposos Faraj ha sido una escuela de perseverancia, donde el amor y la fe han sabido superar cualquier desafío.

Martín Chicas, Fuad Faraj y Juan Bendeck.

La velada no solo permitió recordar los momentos más memorables de su camino juntos, sino también reafirmar el impacto positivo que la pareja ha tenido en el entorno que los rodea. Con su vida en común, don Fuad y doña Jo Faraj dejan una huella imborrable que continúa inspirando a las nuevas generaciones a apostarle a la familia y al amor verdadero.

George Faraj, Jessica y Erik Faraj.

Joyce y Roberto Andonie.

Lucía Faraj, Elliot Kacan, Francesca, Isabella y Becky Faraj.

Omar Kamar, Edgar y Fuad Faraj.

George Faraj y Juan Carlos Atala.

Yolany de Valle, Carmen Faraj, Lizeth Naranjo y Lizeth Larach.

Valerie, Jacobo y Patricia Andonie.

Samia Jarufe y Raymond Malouf.

Roberto, Belén y Jacobo Andonie.

Verónica de Chicas con Elena de Larios

Padre Jorge y Alfredo Faraj.

María José Villeda, Berta de Erazo, Anie de Dubón y Daisy Díaz.

Ernesto y Ena Interiano.

Ismael y Anie de Dubón.

Juan Bendeck con sus hijas Farah Duarte, Dina Bendeck.

Cintia y Elías Kamar.

Daniela Orellana, Juan Filippi y Michelle Suazo.

Daysi y Alexis Rodríguez.

Aleyda Chavarría, David, Angélica e Isabella Hernández.

Don Roberto Andonie con su familia.

Rafael y Mirta de Ruiz, Blanca Valenzuela, Marta Reyes y Nahún Barrientos.

Kawas y Sandra Kawas, Mónica y Rodolfo Córdova.