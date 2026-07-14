Bodas de Diamante: Don Fuad y doña Jo Faraj celebran 60 años de amor y legado familiar

San Pedro Sula. — En un ambiente de profunda emoción, gratitud y fraternidad, don Fuad Faraj y doña Jo Faraj celebraron seis décadas de matrimonio, marcando un acontecimiento extraordinario: sus Bodas de Diamante. Una fecha que rinde tributo a sesenta años de compromiso, fe, respeto y dedicación mutua.
La conmemoración dio inicio con una emotiva misa de acción de gracias oficiada en la iglesia Sagrada Familia, donde la pareja renovó sus votos y dio gracias a Dios por su caminar juntos. Posterior a la ceremonia religiosa, los festejos continuaron con una elegante recepción celebrada en el Salón Jordán del Club Hondureño Árabe, donde se reunieron rodeados del cálido afecto de sus hijos, nietos, bisnietos, familiares y amistades cercanas.
La historia de don Fuad y doña Jo trasciende en el tiempo y se refleja en una numerosa y unida familia construida sobre cimientos de solidaridad y trabajo: 4 hijos, todos ellos felizmente casados, 20 nietos, quienes continúan con el ejemplo familiar, 6 bisnietos y 2 más en camino, asegurando la continuidad de este gran legado.
Las bodas de diamante de don Fuad y doña Jo no solo conmemoran sesenta años de matrimonio, sino también una vida construida en conjunto, llena de experiencias, sacrificios, logros y profundas muestras de amor.
Durante la recepción, los asistentes expresaron muestras constantes de admiración hacia los festejados. Amigos y familiares destacaron que el hogar de los esposos Faraj ha sido una escuela de perseverancia, donde el amor y la fe han sabido superar cualquier desafío.
La velada no solo permitió recordar los momentos más memorables de su camino juntos, sino también reafirmar el impacto positivo que la pareja ha tenido en el entorno que los rodea. Con su vida en común, don Fuad y doña Jo Faraj dejan una huella imborrable que continúa inspirando a las nuevas generaciones a apostarle a la familia y al amor verdadero.