Club de Leones San Pedro Sula Universidad 2001 celebra 25 años de servicio

SAN PEDRO SULA. El Club de Leones San Pedro Sula Universidad 2001 vistió sus mejores galas para conmemorar un hito histórico: sus 25 años de fundación. Aunque el aniversario oficial se cumplió el pasado 1 de mayo, la gala de celebración se llevó a cabo el 20 de junio en el Salón Celaque del Club Hondureño Árabe.
La velada estuvo marcada por una elegante cena y un profundo espíritu de gratitud, donde se rindió un merecido homenaje a los socios fundadores y a los expresidentes que han guiado los destinos de la organización a lo largo de un cuarto de siglo.
Un legado con raíces comunitarias
La historia de este club de servicio comenzó a escribirse gracias a la visión del recordado León Elías Canahuati Mitri (QDDG). Impulsado por un profundo amor al leonismo, quien inició un arduo trabajo de campo en la Colonia Universidad de San Pedro Sula. Visitando personalmente a vecinos y líderes comunitarios, logró identificar a personas con una genuina vocación de servicio, sembrando la semilla de los ideales leonísticos que hoy dan frutos en todo el país.
A lo largo de estos 25 años, el esfuerzo conjunto de los socios y sus aliados estratégicos ha permitido impactar positivamente a miles de personas en San Pedro Sula y en diversas regiones de Honduras. Su labor se ha centrado firmemente en las causas globales del movimiento: Juventud y salud mental, mitigación del hambre y preservación del medio ambiente, salud visual, combate a la diabetes y apoyo al cáncer infantil, servicio humanitario y respuesta ante desastres naturales.
Homenaje al liderazgo y la entrega
Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento a los expresidentes, líderes que con su tiempo y esfuerzo han fortalecido la institución y que supieron consolidar el espíritu leonístico en la comunidad, comenzando por su presidente fundador, Rubén Rolando Torres (2001-2002). A él le siguieron en orden cronológico destacados socios como Marco Tulio Domínguez (2002-2003), Francisco Horacio Paredes (2003-2004 y 2007-2008), José Alfonso Medina (2004-2005), José Gilberto Arita (2005-2006), Marlene Canahuati Yuja (2006-2007) y María Cristina Arita (2008-2009), quienes aportaron su tiempo y visión para cimentar las bases del club en sus primeros años de servicio.
La continuidad de este legado estuvo marcada por el liderazgo recurrente de Joel Vladimir Murillo, quien asumió la presidencia en múltiples períodos (2009-2010, 2013-2015, 2019-2020 y 2022-2023), compartiendo la enorme responsabilidad directiva con Nestor Dario Franco (2010-2011), Norma Elizabeth Yánez de Torres (2011-2012), Karen Margarita Geliz (2015-2016 y 2017-2018), Marlon Gerardo Mejía (2016-2017) y Lourdes Zapata (2018-2019).
Finalmente, la historia más reciente del club ha sido liderada con el mismo entusiasmo por Glenda Marisol López (2021-2022), Walter Hernández (2021-2022 y 2023-2024), Edgar Manuel Ponce (2024-2025) e Iris Jackeline Pavón Vélez (2025-2026), completando una impecable línea de sucesión comprometida con el bienestar social.
“Celebramos el legado, honramos a quienes construyeron este camino y miramos hacia adelante con renovada pasión, porque lo mejor no está detrás de nosotros, lo mejor está por venir”, se enfatizó durante los actos protocolarios.
Con estas Bodas de Plata, el Club de Leones San Pedro Sula Universidad 2001 no solo reafirma una historia de éxito y liderazgo, sino también su compromiso inquebrantable de seguir sirviendo con entusiasmo y responsabilidad a las generaciones presentes y futuras.