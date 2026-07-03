Club de Leones San Pedro Sula Universidad 2001 celebra 25 años de servicio

SAN PEDRO SULA. El Club de Leones San Pedro Sula Universidad 2001 vistió sus mejores galas para conmemorar un hito histórico: sus 25 años de fundación. Aunque el aniversario oficial se cumplió el pasado 1 de mayo, la gala de celebración se llevó a cabo el 20 de junio en el Salón Celaque del Club Hondureño Árabe.

Iris Pavón, presidenta del Club de Leones San Pedro Sula Universidad 2001, junto a Mary Ann Kafati, compartiendo durante la gala por el 25 aniversario de la institución de servicio.

La velada estuvo marcada por una elegante cena y un profundo espíritu de gratitud, donde se rindió un merecido homenaje a los socios fundadores y a los expresidentes que han guiado los destinos de la organización a lo largo de un cuarto de siglo.

José Juan Canahuati, María Fernanda Restrepo, Ingrid Canahuati, Ivone Yuja, Marlene Canahuati, Angela Restrepo, Roberto y Fabiana Interiano.

Un legado con raíces comunitarias

La historia de este club de servicio comenzó a escribirse gracias a la visión del recordado León Elías Canahuati Mitri (QDDG). Impulsado por un profundo amor al leonismo, quien inició un arduo trabajo de campo en la Colonia Universidad de San Pedro Sula. Visitando personalmente a vecinos y líderes comunitarios, logró identificar a personas con una genuina vocación de servicio, sembrando la semilla de los ideales leonísticos que hoy dan frutos en todo el país.

Marlene Canahuati, Wendy Santa María, Lilian Tejada e Ingrid Canahuati.

A lo largo de estos 25 años, el esfuerzo conjunto de los socios y sus aliados estratégicos ha permitido impactar positivamente a miles de personas en San Pedro Sula y en diversas regiones de Honduras. Su labor se ha centrado firmemente en las causas globales del movimiento: Juventud y salud mental, mitigación del hambre y preservación del medio ambiente, salud visual, combate a la diabetes y apoyo al cáncer infantil, servicio humanitario y respuesta ante desastres naturales.

Homenaje al liderazgo y la entrega

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento a los expresidentes, líderes que con su tiempo y esfuerzo han fortalecido la institución y que supieron consolidar el espíritu leonístico en la comunidad, comenzando por su presidente fundador, Rubén Rolando Torres (2001-2002). A él le siguieron en orden cronológico destacados socios como Marco Tulio Domínguez (2002-2003), Francisco Horacio Paredes (2003-2004 y 2007-2008), José Alfonso Medina (2004-2005), José Gilberto Arita (2005-2006), Marlene Canahuati Yuja (2006-2007) y María Cristina Arita (2008-2009), quienes aportaron su tiempo y visión para cimentar las bases del club en sus primeros años de servicio.

Miembros de la familia Canahuati-Yuja coinciden con el expresidente José Alfonso Medina (período 2004-2005) en la recepción del Club de Leones SPS Universidad 2001.

La continuidad de este legado estuvo marcada por el liderazgo recurrente de Joel Vladimir Murillo, quien asumió la presidencia en múltiples períodos (2009-2010, 2013-2015, 2019-2020 y 2022-2023), compartiendo la enorme responsabilidad directiva con Nestor Dario Franco (2010-2011), Norma Elizabeth Yánez de Torres (2011-2012), Karen Margarita Geliz (2015-2016 y 2017-2018), Marlon Gerardo Mejía (2016-2017) y Lourdes Zapata (2018-2019).

Oscar Amaya, Lourdes Zapata, Javier Santos y Miguel Pineda.

Finalmente, la historia más reciente del club ha sido liderada con el mismo entusiasmo por Glenda Marisol López (2021-2022), Walter Hernández (2021-2022 y 2023-2024), Edgar Manuel Ponce (2024-2025) e Iris Jackeline Pavón Vélez (2025-2026), completando una impecable línea de sucesión comprometida con el bienestar social.

El Club de Leones San Pedro Sula Universidad 2001 celebró por todo lo alto sus 25 años de fundación con una elegante cena y entrega de distinciones en el Salón Celaque del CHA: Maritza Pineda, Rita Julia Torres y Nora Castillo.



“Celebramos el legado, honramos a quienes construyeron este camino y miramos hacia adelante con renovada pasión, porque lo mejor no está detrás de nosotros, lo mejor está por venir”, se enfatizó durante los actos protocolarios.

Belia y Oscar Santos, Marta Abarca, Ramón Sagastume, Alina de Sagastume y Alina Sagastume.

Con estas Bodas de Plata, el Club de Leones San Pedro Sula Universidad 2001 no solo reafirma una historia de éxito y liderazgo, sino también su compromiso inquebrantable de seguir sirviendo con entusiasmo y responsabilidad a las generaciones presentes y futuras.

Dinora de Rodríguez y Diego Howell.

Celeste Monejo y Valeria Santos.

Blanca y Rosa Velez, Iris Pavón, Ester Aldaña y Marlon Mejía.

Glenda López, Michelle Fúnez, Elsa Aguilar y Nora Castillo.

Marlene Canahuati, Nora Osorio e Ingrid Canahuati.

Lourdes Zapata y Javier Santos.