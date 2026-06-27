Centro Cultural Sampedrano rinde tributo al Ing. Alberto Díaz Lobo en la XXXVI edición del Salón Nacional de Arte

San Pedro Sula. El Centro Cultural Sampedrano (CCS) se convirtió en el epicentro de la plástica hondureña durante la inauguración de la XXXVI edición del Salón Nacional de Arte (SNA) 2026. Sin embargo, más allá de los lienzos, la velada cobró una emotividad especial al rendir un merecido homenaje al Ingeniero Alberto Díaz Lobo, un líder cuya trayectoria y visión reflejan un firme compromiso con el desarrollo social y cultural como motor de transformación.
En el marco de esta trigésimo sexta edición, la institución rindió homenaje al Ing. Díaz Lobo en reconocimiento a su extraordinario legado empresarial, su liderazgo y su firme compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de Honduras. Ante una nutrida concurrencia de la sociedad sampedrana y la comunidad artística, la velada exaltó su trayectoria como un ejemplo de visión, demostrando que el arte y el mecenazgo son verdaderos motores de transformación para una sociedad más humana.
El Salón Nacional de Arte se consolida así como uno de los encuentros culturales más importantes de Honduras. Cada edición no solo reúne el talento de artistas de todo el país, sino que, al mismo tiempo, se convierte en la plataforma idónea para reconocer a personas cuya huella ha contribuido directamente al crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad.
El protocolo dio inicio con las palabras de bienvenida de los anfitriones de la noche: el Licenciado Víctor Manuel Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del CCS, y Francia Quintana, directora ejecutiva. El momento cumbre de la ceremonia llegó cuando el Ingeniero Juan Carlos Sikafy subió al estrado para dar lectura a la biografía de su abuelo, desgranando una vida de sabiduría y entrega que culminó con las profundas y emotivas palabras de agradecimiento del propio homenajeado, Ingeniero Díaz Lobo.
La atmósfera festiva se complementó con un programa artístico de primer nivel, que incluyó la propuesta musical de la banda Hibriduzz Jazz y una destacada presentación de la compañía CC Danza, bajo la dirección de la maestra Flor Alvergue.
La mirada del jurado y los grandes ganadores
En el plano competitivo, un riguroso jurado internacional integrado por José Maza (Guatemala), David Guarnizo (Colombia) y Ángel Portillo (El Salvador) tuvo la tarea de evaluar las propuestas bajo estrictos parámetros de técnica, composición y manejo del color. Asimismo, se ponderó el valor crítico de las piezas frente a las realidades contemporáneas de Honduras y Centroamérica.
Los máximos galardones de esta edición fueron otorgados a: Primer Lugar, al capitalino Emin Onessy Banegas Méndez (26 años), por su obra “La última ofrenda”, una profunda exploración de las raíces y la materialidad de los pueblos originarios.
En Categoría Emergente el premio fue la sampedrana Dulce María Espaillat Castellanos (23 años), por “El peso de la esperanza”, una pieza que confronta la vivencia del territorio con la distorsión de los medios masivos.
El jurado también reconoció la excelencia de otros creadores nacionales a través de menciones honoríficas, las cuales fueron otorgadas a: Jorge Andrés Urteaga Puente (74 años, San Pedro Sula) por su obra “Taller Zambarana”; Scarlett Gisselle Romero (39 años, Tegucigalpa) por “Paisaje vaciado”; Javier Alexis Romero Tinoco (49 años, Las Vegas, Santa Bárbara) por “Paisaje urbano”; Rigoberto Meléndez (57 años, Omoa) por “Amores de pueblo”; y Pedro Pablo Del Cid (28 años, La Esperanza) por su pieza titulada “Gratitud”.
El Centro Cultural Sampedrano cerró la gala con un mensaje de gratitud hacia los 88 artistas que postularon sus propuestas, reafirmando el valor del Salón de Arte como la vitrina artística más constante del país.
Asimismo, la institución destacó que el éxito del Salón Nacional de Arte es posible gracias al respaldo del sector empresarial que apuesta por la cultura como motor de desarrollo. Entre los patrocinadores de esta edición destacan: Banco de Occidente, Banco del País, Eterna, Centro Cultural Salvadoreño Americano, CCDanza, Aloft, Intercity, Grupo Artisur, Embotelladora de Sula, D Cook, Sushiito y Más Alitas.