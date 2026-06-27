Centro Cultural Sampedrano rinde tributo al Ing. Alberto Díaz Lobo en la XXXVI edición del Salón Nacional de Arte

San Pedro Sula. El Centro Cultural Sampedrano (CCS) se convirtió en el epicentro de la plástica hondureña durante la inauguración de la XXXVI edición del Salón Nacional de Arte (SNA) 2026. Sin embargo, más allá de los lienzos, la velada cobró una emotividad especial al rendir un merecido homenaje al Ingeniero Alberto Díaz Lobo, un líder cuya trayectoria y visión reflejan un firme compromiso con el desarrollo social y cultural como motor de transformación.

El Lic. Víctor Manuel Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del CCS, y la directora ejecutiva Francia Quintana rinden tributo al Ingeniero Alberto Díaz Lobo, cuya destacada trayectoria empresarial y firme compromiso impulsan el desarrollo cultural de Honduras.

En el marco de esta trigésimo sexta edición, la institución rindió homenaje al Ing. Díaz Lobo en reconocimiento a su extraordinario legado empresarial, su liderazgo y su firme compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de Honduras. Ante una nutrida concurrencia de la sociedad sampedrana y la comunidad artística, la velada exaltó su trayectoria como un ejemplo de visión, demostrando que el arte y el mecenazgo son verdaderos motores de transformación para una sociedad más humana.

El Ing. Alberto Díaz Lobo con su esposa Nena Marinakys de Díaz.

El Salón Nacional de Arte se consolida así como uno de los encuentros culturales más importantes de Honduras. Cada edición no solo reúne el talento de artistas de todo el país, sino que, al mismo tiempo, se convierte en la plataforma idónea para reconocer a personas cuya huella ha contribuido directamente al crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad.

El Ing. Juan Carlos Sikafy durante la lectura de la semblanza biográfica de su abuelo, el Ingeniero Alberto Díaz Lobo, en uno de los momentos más memorables de la noche.

El protocolo dio inicio con las palabras de bienvenida de los anfitriones de la noche: el Licenciado Víctor Manuel Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del CCS, y Francia Quintana, directora ejecutiva. El momento cumbre de la ceremonia llegó cuando el Ingeniero Juan Carlos Sikafy subió al estrado para dar lectura a la biografía de su abuelo, desgranando una vida de sabiduría y entrega que culminó con las profundas y emotivas palabras de agradecimiento del propio homenajeado, Ingeniero Díaz Lobo.

El Ing. Alberto Díaz Lobo se dirige a la selecta concurrencia durante la gala de la XXXVI edición del Salón Nacional de Arte, expresando su profundo agradecimiento por el homenaje brindado a su trayectoria y legado.

La atmósfera festiva se complementó con un programa artístico de primer nivel, que incluyó la propuesta musical de la banda Hibriduzz Jazz y una destacada presentación de la compañía CC Danza, bajo la dirección de la maestra Flor Alvergue.

Hibriduzz Jazz engalana con su propuesta musical la apertura de la XXXVI edición del Salón Nacional de Arte en San Pedro Sula.

La compañía CC Danza, bajo la magistral dirección de Flor Alvergue, cautiva al público sampedrano con una coreografía de alto nivel técnico que aportó sensibilidad y dinamismo a la gala cultural.

La mirada del jurado y los grandes ganadores

En el plano competitivo, un riguroso jurado internacional integrado por José Maza (Guatemala), David Guarnizo (Colombia) y Ángel Portillo (El Salvador) tuvo la tarea de evaluar las propuestas bajo estrictos parámetros de técnica, composición y manejo del color. Asimismo, se ponderó el valor crítico de las piezas frente a las realidades contemporáneas de Honduras y Centroamérica.

MÁXIMO GALARDÓN. El Licenciado Víctor Manuel Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del CCS, hace entrega el premio del primer lugar del Salón Nacional de Arte 2026 al artista capitalino Emin Onessy Banegas Méndez por su laureada obra “La última ofrenda”.

El artista capitalino Emin Onessy Banegas Méndez (26 años) posa junto a su obra “La última ofrenda”, acreedora al primer premio del Salón Nacional de Arte 2026.

Los máximos galardones de esta edición fueron otorgados a: Primer Lugar, al capitalino Emin Onessy Banegas Méndez (26 años), por su obra “La última ofrenda”, una profunda exploración de las raíces y la materialidad de los pueblos originarios.

TALENTO EMERGENTE. La artista sampedrana Dulce María Espaillat Castellanos (23 años) destaca en el certamen con su galardonada pieza “El peso de la esperanza”.

La artista sampedrana Dulce María Espaillat Castellanos posa junto a su laureada obra “El peso de la esperanza”, pieza que la consagró como la ganadora en la categoría de Talento Emergente del Salón Nacional de Arte 2026.

En Categoría Emergente el premio fue la sampedrana Dulce María Espaillat Castellanos (23 años), por “El peso de la esperanza”, una pieza que confronta la vivencia del territorio con la distorsión de los medios masivos.

Los miembros del jurado curador internacional hacen entrega de las menciones honoríficas a los artistas nacionales, reconociendo la rigurosidad formal y el valor crítico de sus propuestas en el Salón Nacional de Arte 2026.

El jurado también reconoció la excelencia de otros creadores nacionales a través de menciones honoríficas, las cuales fueron otorgadas a: Jorge Andrés Urteaga Puente (74 años, San Pedro Sula) por su obra “Taller Zambarana”; Scarlett Gisselle Romero (39 años, Tegucigalpa) por “Paisaje vaciado”; Javier Alexis Romero Tinoco (49 años, Las Vegas, Santa Bárbara) por “Paisaje urbano”; Rigoberto Meléndez (57 años, Omoa) por “Amores de pueblo”; y Pedro Pablo Del Cid (28 años, La Esperanza) por su pieza titulada “Gratitud”.

Las obras ganadoras del Salón Nacional de Arte 2026 permanecen en exhibición, destacando por su originalidad, manejo del color y vínculo con la identidad nacional.

El Centro Cultural Sampedrano cerró la gala con un mensaje de gratitud hacia los 88 artistas que postularon sus propuestas, reafirmando el valor del Salón de Arte como la vitrina artística más constante del país.

Asistentes a la gala apreciaron las propuestas plásticas exhibidas en la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano, un espacio que reúne el talento y la visión de los 88 artistas participantes en el Salón Nacional de Arte 2026 .

La Galería Colibrí se viste de gala con las obras de la XXXVI edición del Salón Nacional de Arte, ofreciendo una rica variedad de técnicas, texturas y discursos visuales de creadores de todo el país.

Muestra de las piezas artísticas que conforman la exposición colectiva de los creadores nacionales en la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano.

Asimismo, la institución destacó que el éxito del Salón Nacional de Arte es posible gracias al respaldo del sector empresarial que apuesta por la cultura como motor de desarrollo. Entre los patrocinadores de esta edición destacan: Banco de Occidente, Banco del País, Eterna, Centro Cultural Salvadoreño Americano, CCDanza, Aloft, Intercity, Grupo Artisur, Embotelladora de Sula, D Cook, Sushiito y Más Alitas.

El Ing. Alberto Díaz Lobo recibió un merecido homenaje por parte del Centro Cultural Sampedrano en la XXXVI edición del Salón Nacional de Arte 2026.

El homenajeado de la velada, Ingeniero Alberto Díaz Lobo, posa en una entrañable fotografía junto a su distinguida esposa, hijos y nietos durante la recepción de la XXXVI edición del Salón Nacional de Arte.

El Ing. Alberto Díaz Lobo posa rodeado de sus estimados compañeros del Club Rotario San Pedro Sula, quienes se sumaron con entusiasmo y orgullo a la celebración de su merecido homenaje.

Alba María Bobadilla, Barbará Quintana, Lucy Khoury, Alberto y Neda Díaz, Lizeth Larach, Yolany Valle y Miriam Pagán.

Don Alberto Díaz Lobo comparte un momento especial junto al destacado equipo de ingenieros de Constructora Eterna, quienes le acompañaron con profundo orgullo y admiración en su noche de homenaje.

El Ingeniero Alberto Díaz Lobo posa junto a un distinguido grupo de damas del Comité de Damas Rotarias de San Pedro Sula, quienes engalanaron la velada y le manifestaron su profundo aprecio durante el homenaje.

Víctor Manuel Rodríguez, Noé Oliva, Tulio Bueso, Lourdes de Bueso y José Handal.

Miriam Pagán, Lizeth Larach, Nena Díaz, Yolany Valle, Maky Leiva y Alba María Bobadilla.

Don Alberto y Nena Díaz Lobo con parte de su familia.

Jacqueline Aguilar, Walter Mejía, Alberto Díaz Lobo y Delmy Valle.

Don Alberto Díaz Lobo con su hija Andrea Quintana.

Alberto Díaz Lobo con sus nietos, Fernando, Ernesto y Pablo Quintana.

Sergio Jordán, Alberto Díaz Lobo y Claudia Kattán de Jordán.

Barbara, Fernando y Andrea Quintana.

Miriam Pagán Alejandro Larach y Elena Szydel

Mariela, Marco y Gianna Rietti.

Francia Quintana y Wilfredo Aplicano.

Gabriel y José Alberto Díaz.

Roberto Zablah con German Salinas.

Yolany Valle, Nena Díaz y Lizeth Larach.

Ruth Fasquelle, Isabela Hernández, Lucy Khoury y Alba María Bobadilla.

John Steiner con Luis Larach.

Roberto Maky Leiva.

Víctor Manuel Rodríguez, Alejandro y Andrés Larach.

Juan Carlos y Nicole Sikafy.

Alejandro Díaz, Isabela Hernández y Alberto Díaz.

Ernesto, Fernando y Pablo Quintana.

Ángel Portillo, David Guarnizo y José María Maza.

José Handal y Ramón Fuentes.

Tesla Callejas y Sully Cuellar.

Sandra Méndez y Allan Rubio.

Leticia y Olga Rodríguez.

Lizeth y Víctor Manuel Rodríguez.

Jacky y Oscar Rodríguez.

Iris y Omar Serella.

Gisela de Rivera y Román Darío Rivera Bú.

Gerardo Martínez, Alberto Díaz Lobo y Keren Martínez.

Carlos Mendoza y Dora Paredes.

Angie Peña y Claudia Díaz.

Don Alberto Díaz Lobo Yolany Valle y Ramón Martínez.

Ángel Portillo, Sharon Leiva, David Guarnizo, Karen Antúnez y José María Maza .

Megan, Henry y Lucy Ramos.

Julio Escoto, Flor Alvergue, Belina Ordóñez y Andrea Fajardo.

Melissa Ferrera y Jennifer Joch.

Raúl Canales, Yasmín y Carlos Sánchez.