Clase 2026 de la Happy Days & Freedom celebra su éxito con una gala inolvidable

San Pedro sula. – La gala de graduación de la clase 2026 de la Escuela Happy Days & Freedom fue una velada inolvidable, repleta de emociones y un desbordante derroche de glamour por parte de cada uno de los graduados.
El festejo por el éxito alcanzado de los nuevos profesionales tuvo como escenario los salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl. Allí se dieron cita familiares y amistades cercanas para compartir un evento marcado por la nostalgia, al ser la última ocasión en que esta generación se reunía como compañeros de promoción.
El recinto lució una sobria y elegante decoración en la que predominaron sofisticados candelabros, finos cortinajes y mantelería de primera clase. El gran atractivo de la entrada principal fue un imponente arco en tonos dorado, blanco y gris, que dio la bienvenida perfecta a los agasajados junto a sus progenitores.
Tras el protocolo inicial, los graduados desfilaron del brazo de sus padres hacia la pista central para bailar el tradicional vals. Posteriormente, alzaron sus copas en un emotivo brindis por un futuro prometedor y lleno de éxitos. Acto seguido, los presentes disfrutaron de un refinado y variado catering preparado especialmente por la casa hotelera para la ocasión.
La mágica noche culminó con una divertida fiesta bailable amenizada por un popular DJ, quien mantuvo el ambiente festivo y la alegría desbordante entre los nuevos profesionales y sus distinguidos invitados hasta el final de la velada.