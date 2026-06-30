Clase 2026 de la Happy Days & Freedom celebra su éxito con una gala inolvidable

San Pedro sula. – La gala de graduación de la clase 2026 de la Escuela Happy Days & Freedom fue una velada inolvidable, repleta de emociones y un desbordante derroche de glamour por parte de cada uno de los graduados.

Una noche repleta de estilo y recuerdos: La gala de los nuevos profesionales de la Happy Days & Freedom.

El festejo por el éxito alcanzado de los nuevos profesionales tuvo como escenario los salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl. Allí se dieron cita familiares y amistades cercanas para compartir un evento marcado por la nostalgia, al ser la última ocasión en que esta generación se reunía como compañeros de promoción.

La Clase 2026 de la Escuela Happy Days & Freedom despide sus años escolares con broche de oro.

El recinto lució una sobria y elegante decoración en la que predominaron sofisticados candelabros, finos cortinajes y mantelería de primera clase. El gran atractivo de la entrada principal fue un imponente arco en tonos dorado, blanco y gris, que dio la bienvenida perfecta a los agasajados junto a sus progenitores.

Elegancia y alegría en la gala de graduación de los seniors de la Happy Days & Freedom.

Tras el protocolo inicial, los graduados desfilaron del brazo de sus padres hacia la pista central para bailar el tradicional vals. Posteriormente, alzaron sus copas en un emotivo brindis por un futuro prometedor y lleno de éxitos. Acto seguido, los presentes disfrutaron de un refinado y variado catering preparado especialmente por la casa hotelera para la ocasión.

Nathalie Bodden, Danny andino, Ana Galindo y Camila Méndez.

Mía Jovel, Valeria Reyes, Larissa Amaya y Solangel Ramos.

La mágica noche culminó con una divertida fiesta bailable amenizada por un popular DJ, quien mantuvo el ambiente festivo y la alegría desbordante entre los nuevos profesionales y sus distinguidos invitados hasta el final de la velada.

Raúl Mejía, Sebastián Carias y Sebastián Cruz.

Sadia Inestroza, Aranza Quintero y Fátima Palao.

Briana Noriega y Gina Fernández.

Samuel Zúniga y José Menéndez.

Daniela Nolasco y Adriana Ramos.

Sebastián Cruz y Sebastián Viana.

Stephanie Caraccioli y Daniela Interiano.

Matías Herrera y Olvín Fernández.

Caroll Cuyuch y Ethan Rosales.

Emilio Guzmán, Carlos Moreno y Erick Oliva.

Larissa Amaya y Solangel Ramos.

José McDermonth y Stefano Pizzatti.

Valeria Reyes y Mía Jovel.

Edvin Castillo y Melvin Serpas.

Camila Méndez y Ana Galindo.

Diego Figueroa, José David Mc Dermoth y Ethan Rosales.

Alexa Santos y Daniela Iteriano.

Jenny Huang.