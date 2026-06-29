UCENM y Blue Sea Maritime Training Center conmemoran el Día Internacional de la Gente de Mar

San Pedro Sula. – La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) y Blue Sea Maritime Training Center conmemoraron el pasado 26 de junio el Día Internacional de la Gente de Mar. La celebración, que tuvo lugar en el campus de UCENM en San Pedro Sula, contó con la presencia de destacadas autoridades académicas e invitados especiales del sector.

A nivel global, la Organización Marítima Internacional (OMI) y sus Estados miembros —incluyendo a Honduras— honran en esta fecha a los más de 1.5 millones de marinos que sostienen el comercio marítimo y la economía mundial. Para este 2026, el lema adoptado por la OMI fue: “De la política a la práctica: impulsando la excelencia marítima”.

La mesa principal del evento estuvo integrada por destacados profesionales y líderes de ambas instituciones: MSc. Roldan Suazo Nuila, vicerrector financiero de UCENM; M.Ed. Alexandra Suazo, gerente general de Blue Sea Maritime Training Center y directora de Internacionalización de UCENM; Máster Lester Noé Banegas Castillo, director de Blue Sea Maritime Training Center; y Capitán de Altura e Ingeniero Naval Miguel Ángel Osuna.

Durante el mensaje de bienvenida, la magíster Alexandra Suazo destacó el firme compromiso que la institución académica ha asumido a nivel nacional en la formación de profesionales del mar: “Somos la única universidad hondureña que actualmente está desarrollando carreras para la profesionalización de la gente de mar, contribuyendo de manera significativa al desarrollo marítimo, logístico, mercante y náutico de Honduras”.

La oferta académica en esta área tiene su origen en el acuerdo del Consejo de Educación Superior emitido el 20 de marzo de 2017, que aprobó inicialmente la Licenciatura en Gestión Portuaria y Transporte Marítimo. Posteriormente, el plan de estudios se modificó a Ingeniería Náutica en Navegación con el objetivo de alinear la carrera a la nomenclatura marítima internacional, garantizando su estandarización y aceptación en la industria global. Asimismo, con el fin de elevar el nivel formativo del sector, la UCENM incorporó a su oferta la Maestría en Administración Marítima Portuaria.

Para el desarrollo de estos programas, la universidad ha consolidado importantes convenios de cooperación con entidades clave como la Dirección General de la Marina Mercante, la Comisión Nacional de Protección Portuaria (CNPP) y la Empresa Nacional Portuaria (ENP). Además, mantiene sólidas alianzas con instituciones extranjeras como la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT), la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y diversos organismos de Europa.

Una jornada de aprendizaje y tradición

La agenda de la celebración incluyó un ciclo de conferencias de relevancia internacional impartidas por destacados especialistas de la industria.

Durante el evento, se extendió una felicitación especial a los estudiantes de Ingeniería Náutica en Navegación y a los brigadieres de la plana mayor, además de entregar reconocimientos a figuras clave dentro de la UCENM.

Para el cierre, los marinos mercantes, cadetes y futuros profesionales del sector logístico realizaron el tradicional brindis conmemorativo a la Gente de Mar. El evento incluyó una exhibición de diversas áreas de seguridad marítima a cargo de los caballeros y señoritas cadetes de la institución.