ExpoJuniana abre sus puertas con 10 días de comercio, conciertos y entretenimiento para toda la familia

San Pedro Sula. – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), inauguró este viernes 19 de junio la ExpoJuniana 2026, una de las principales actividades de la Feria Juniana de San Pedro Sula, que este año celebra su 34.ª edición bajo el espíritu de “La feria que nos une”.

Durante los próximos 10 días, el recinto de Expocentro se transformará en el epicentro del comercio, la gastronomía y la convivencia familiar, ofreciendo una robusta agenda que incluye juegos mecánicos, espectáculos artísticos y conciertos para el disfrute de sampedranos y turistas de todo el país.

Los organizadores proyectan un impacto masivo para esta edición, esperan recibir a más de 300 mil visitantes y contará con la participación de alrededor de 500 expositores, entre emprendedores, comerciantes, empresas nacionales e internacionales. Además, estarán presentes los emprendedores del Bazar del Sábado durante los 10 días de feria, junto a una variada exposición comercial.

Una de las grandes novedades de este año será la Exposición Comercial de China: Chongqing y Sichuan, la cual se desarrollará del 23 al 27 de junio en el edificio Zorzales. Este espacio estratégico permitirá a las empresas hondureñas conectar de forma directa con proveedores del gigante asiático y explorar nuevas cadenas de suministro.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, destacó que ExpoJuniana se ha consolidado como la exposición comercial más grande del país y como una plataforma que impulsa la economía local.

“ExpoJuniana es una oportunidad para que cientos de emprendedores, pequeñas, medianas y grandes empresas conecten con nuevos clientes, generen ventas y sean parte de una celebración que dinamiza la economía de San Pedro Sula y de Honduras. Queremos que las familias disfruten de un ambiente alegre, seguro y ordenado, y que nuestra ciudad siga demostrando su capacidad para organizar eventos de gran impacto”, expresó Qubain.

La CCIC estima que esta edición podría generar un circulante superior a los 150 millones de lempiras, considerando la actividad comercial de los expositores, el consumo de los visitantes, la contratación de servicios, la gastronomía, el entretenimiento y otros sectores que se dinamizan alrededor de esta gran celebración.

Como parte del entretenimiento, contará con espacios especiales para compartir la emoción del fútbol, así como un área exclusiva de juegos mecánicos de Play Land Park, con atracciones como caída libre, casa embrujada, el barco y el tagadá.

En el componente musical, la agenda de ExpoJuniana 2026 incluirá presentaciones todos los días en Plaza del Sabor y Oasis Zone, con agrupaciones nacionales, shows artísticos, música en vivo, DJ’s y espectáculos para todas las edades.

Plaza del Sabor

Viernes 19 de junio

Grupo Santa Fe.

Sábado 20 de junio

Los Profesionales y Banda Z.

Domingo 21 de junio

Grupo Santa Fe.

Lunes 22 de junio

Grupo Kandela.

Martes 23 de junio

Los Hermanos Arriola.

Miércoles 24 de junio

Grupo Kazzabe.

Jueves 25 de junio

La Gran Banda, Grupo Las Delicias y

Héctor Villanueva, desde República Dominicana.

Viernes 26 de junio

Los Clásicos y Silver Star

Sábado 27 de junio

Los Rolands y Las Chicas Rolands.

Domingo 28 de junio

Silvia Rodríguez.

Oasis Zone

Viernes 19 de junio

Grupo Gravedad 0.

Sábado 20 de junio

Unión Rock.

Domingo 21 de junio

Concurso de disfraces de mascotas, animación DJ y Team Frank’s Show.

Lunes 22 de junio

Animación DJ y Team Frank’s Show.

Martes 23 de junio

Team Frank’s Show y noche de DJ’s.

Miércoles 24 de junio

Presentación cultural garífuna, presentación musical e instrumental, animación DJ y Team Frank’s Show.

Jueves 25 de junio

Presentación cultural garífuna, folklore internacional, Popol Sound Mayatan, Academia de Artes Oviedo, Team Frank’s Show y noche de DJ’s.

Viernes 26 de junio

La Versátil.

Sábado 27 de junio

Grupo Alkimia.

Domingo 28 de junio

Presentación cultural garífuna, musical Hermanos Oviedo, Folklore Danzare Honduras, “Esencia de mi tierra”, animación DJ y Team Frank’s Show.

Datos claves

Entrada general es de L50, mientras que los menores de 12 años ingresan gratis. El horario abierto al público será de lunes a viernes desde las 2:00 p.m. y sábados y domingos desde las 10:00 a.m.