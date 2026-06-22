Marathón presenta a DoradoBet como su nuevo patrocinador y cuerpo técnico

San Pedro Sula.– En una jornada clave para el futuro del club, el Club Deportivo Marathón hizo oficial este lunes la presentación de su nuevo cuerpo técnico y de DoradoBet como su patrocinador oficial. Esta alianza estratégica llega justo a tiempo para encarar con la máxima exigencia el Torneo Apertura y la Copa Centroamericana 2026.

El presidente de la institución esmeralda, Daniel Otero, estampa su firma para oficializar el histórico acuerdo con DoradoBet, sellando la bienvenida del nuevo patrocinador al Club Deportivo Marathón.

En pleno furor futbolístico, el mercado deportivo nacional recibe una de las noticias más impactantes del año. DoradoBet, conocido en la industria como “El Rey de Centroamérica”, anuncia su desembarco oficial en Honduras y lo hace por la puerta grande, uniendo lazos con una de las instituciones más emblemáticas e históricas del país.

El nuevo cuerpo técnico del “Monstruo Verde” es presentado oficialmente ante los medios. Liderarán el ambicioso proyecto del club para el Torneo Apertura y la Copa Centroamericana.

Con una sólida trayectoria y presencia consolidada en 10 países del continente, DoradoBet expande sus fronteras para traer toda su experiencia en entretenimiento digital al mercado hondureño. La marca se ha destacado a nivel internacional por ofrecer una plataforma segura, innovadora y líder en el sector de las apuestas en línea y casino online.

Jugadores del C.D. Marathón asisten a la presentación oficial de la nueva alianza y el cuerpo técnico, enfocados en los grandes retos de la temporada 2026.

Para consolidar su llegada al país, la empresa ha decidido apostar por la pasión y la grandeza de la familia verdolaga. El Club Deportivo Marathón, protagonista indiscutible del balompié nacional, encarna a la perfección los valores de competitividad, garra y liderazgo que caracterizan a la marca.

Marathón y DoradoBet hacen oficial su unión de cara a los retos locales e internacionales de la temporada 2026.

“La familia de DoradoBet se encuentra sumamente complacida y entusiasmada de formar esta gran alianza. El Rey llega a Honduras con el firme compromiso de apoyar al deporte local y de ofrecer a los aficionados una experiencia de entretenimiento de primer nivel”, destacaron ejecutivos de la marca durante el evento de presentación.

Con este acuerdo estratégico, el “Monstruo Verde” echa a andar un nuevo proyecto deportivo y corporativo. El objetivo es claro: seguir sumando éxitos en la cancha, consolidar la presencia de la marca en la región y, sobre todo, brindar grandes beneficios y experiencias exclusivas a toda la fiel fanaticada esmeralda.