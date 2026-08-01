«Success Run 2026»: La carrera que transforma kilómetros en becas de inglés para niños de escuelas públicas

Bajo el lema “Corre. Supérate. Triunfa.” y el lema central “Unidos por la Educación”, el evento deportivo destinará lo recaudado con los kits de participación a financiar becas de inglés para niños de escuelas públicas.

El Progreso, Yoro. — En un evento que combina la actividad física con la responsabilidad social, Success English Academy presentó oficialmente ante los medios de comunicación la segunda edición de la carrera comunitaria Success Run, la cual se llevará a cabo este domingo 2 de agosto en las modalidades de 5K y 10K.

El propósito central de la jornada es ampliar las oportunidades académicas de la niñez hondureña facilitando el acceso al aprendizaje de un segundo idioma mediante la recaudación generada por la venta de kits de inscripción.

“Buscamos que los niños no se queden únicamente con el español, sino que tengan la oportunidad de aprender un segundo idioma. A través de esta acción, las personas que han apoyado comprando un kit también están apoyando la educación de estos niños,” destacó la Lic. Kelly Fernández, directora administrativa de Success Academy.

En su edición inaugural (2024), la carrera benefició a diez niños con becas completas para cursos de inglés durante un año entero. Para este 2026, la iniciativa destinará las becas académicas a los alumnos de la Escuela Pedro Pascual Amaya. El número definitivo de beneficiados dependerá directamente del volumen de recaudación alcanzado en esta jornada.

“En nuestra primera edición logramos entregar diez becas; con el apoyo que ustedes nos brinden este domingo podemos lograr un poco más,” enfatizó Fernández.

La presentación contó con la participación de destacados atletas hondureños que formarán parte del evento como corredores invitados:

Walter Rodríguez: Atleta y entrenador con 11 años de trayectoria, campeón de la primera edición de Success Run y reciente ganador de los 21K en la Media Maratón Internacional de La Prensa, logro que le otorgó la clasificación para representar a Honduras en el Mundial de Dinamarca este próximo 20 de septiembre.

“Sabemos que Success Run está haciendo un evento benéfico por la educación, y eso tenemos que apoyarlo. Es el futuro de nuestros jóvenes aquí en Honduras,” afirmó Rodríguez.

Angie Castro Miralda: Joven promesa de 22 años con dos años y medio de experiencia en el atletismo competitivo y ganadora en la categoría general de 5 kilómetros.

Consejos para participantes principiantes

Para quienes se inician en el mundo de las carreras, el atleta y campeón Walter Rodríguez compartió valiosas recomendaciones orientadas a garantizar una experiencia segura y disfrutable durante la competencia. En primer lugar, aconsejó utilizar vestimenta adecuada e indumentaria ya probada previamente en los entrenamientos —incluyendo camiseta, short y calzado deportivo— para prevenir rozaduras o molestias innecesarias a lo largo del trayecto.

Asimismo, enfatizó la importancia de cuidar la alimentación desde la noche previa al evento, evitando comidas pesadas que puedan provocar malestar estomacal, y subrayó que mantener una hidratación constante antes y durante la ruta resultará clave para culminar la prueba en las mejores condiciones físicas.

A diferencia del primer año, esta edición se transforma en un festival deportivo integral. Además de las rutas de 5K y 10K, los asistentes podrán disfrutar de: Sesión de Pilates a cargo de Katia Cordón. Masterclass de Zumba impartida por Josué Membreño.

Los organizadores informaron que, a lo largo de todo el recorrido y hasta la línea de meta, los corredores contarán con puntos estratégicos de hidratación y atención integral para garantizar su bienestar durante la competencia.

Los kits oficiales para participar en las rutas de 5K y 10K este domingo 2 de agosto están disponibles en las instalaciones de Success English Academy en El Progreso, Yoro.

Asimismo, confirmaron que los kits de participación aún se pueden adquirir, como fecha límite, un día antes del evento en las instalaciones de El Progreso, Yoro. La aportación destinada al programa de becas educativas es de L. 350.00 e incluye una gorra, la camiseta oficial de esta edición y un vaso deportivo de hidratación.