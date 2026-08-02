Shoe Gallery presenta en Honduras la colección Fall-Winter 2026 de la firma brasileña Werner

San Pedro Sula. – La firma brasileña Werner, reconocida por fusionar diseño contemporáneo, innovación y confort, presentó en Honduras su nueva colección Fall-Winter 2026 en una exclusiva velada organizada por Shoe Gallery, distribuidor exclusivo de la marca en el país.

Janira Tábora con Marjorie Romero.

Cinthia Enamorado y Andrea Ardón.

Madai Ortez, Francklin Reyes y Janira Tábora.

Jaylenne Lara, Scarleth Fugon, Janira Tábora, Sara Garmendia y Olga Castillo.

Con más de cinco décadas de trayectoria en la industria del calzado, Werner se ha consolidado como una de las marcas más representativas del diseño brasileño, distinguiéndose por la calidad de sus materiales, la excelencia en su manufactura y una propuesta estética que combina sofisticación, versatilidad y comodidad para la mujer contemporánea.

Un vistazo a la nueva propuesta de la firma brasileña Werner para la temporada Fall-Winter 2026, presentada en exclusiva por Shoe Gallery en Honduras.

Como representante exclusivo de la firma en Honduras, Shoe Gallery reunió a clientas, invitados especiales y aliados comerciales para presentar cerca de 40 diseños exclusivos que forman parte de la colección Fall-Winter 2026, permitiendo a las asistentes descubrir de primera mano las nuevas siluetas, texturas y propuestas que definirán la temporada.

Madai Ortez.

Uno de los momentos más destacados de la tarde fue la pasarela, donde las modelos exhibieron cada una de las propuestas de Werner, brindando a las invitadas la oportunidad de apreciar el movimiento, la construcción y la elegancia de los diseños en un escenario que reflejó la esencia de la marca brasileña.

Las asistentes disfrutaron de un espacio de retoque de maquillaje profesional a cargo de Beauty Market Supply y PALLADIO.

La experiencia estuvo enriquecida por importantes aliados estratégicos. Beauty Market Supply, junto a PALLADIO, ofreció a las asistentes un exclusivo espacio de retoques de maquillaje profesional, mientras que el mixólogo Berlin Vallecillo acompañó la velada con una selección de vinos y cocteles de autor. La propuesta gastronómica estuvo a cargo de Vía Nova, que complementó la experiencia con una selección de tapas gourmet cuidadosamente elaboradas.

Diseños de la colección Fall-Winter 2026 desfilaron en una velada dedicada a la moda y el diseño brasileño.

Olga Castillo, Sara Garmendia, Jaylenne Lara y Scarleth Fugón.

Cada instante del lanzamiento fue capturado por el fotógrafo John Núñez, quien documentó una tarde en la que el diseño, la moda y la hospitalidad convergieron para celebrar la llegada de una de las colecciones más esperadas de la temporada.

Con este lanzamiento, Shoe Gallery reafirma su compromiso de acercar al mercado hondureño marcas internacionales de prestigio, consolidándose como un referente de la moda de lujo en el país y como el espacio donde las firmas más exclusivas encuentran un escenario para conectar con sus clientas a través de experiencias memorables.

Ruth Rapalo y Vilma Gonzáles.

Karla Zelaya, Anke Bahr y Gerthy Bahr.

Marjorie Romero y Charlotte Guzmán.

Dulce Gámez y Janira Tábora.