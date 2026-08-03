«Enfrentamos esta embestida de persecución»: JOH comparece ante la CSJ por Caso Pandora II

«Estoy aquí acompañado de mi familia, gracias a Dios. Gracias a ustedes también que están aquí. Hoy es un día en que nuevamente enfrentamos la justicia ante esta embestida de persecución política»

Tegucigalpa.- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) afirmó este lunes encontrarse en una situación de «indefensión» y «limbo» jurídico al comparecer ante un juez para su primera audiencia por presunto fraude y lavado de activos de unos 10,8 millones de dólares, un caso abierto en 2023.

Hernández, de 57 años, llegó al Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa luego de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura y la alerta roja.

Antes de ingresar a la sede judicial, el exmandatario aseguró a periodistas que enfrenta una «persecución política» y sostuvo que está en «indefensión» debido a que el recurso de reposición presentado el viernes por su defensa para que el proceso permanezca en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no ha sido resuelto.

«A esta hora estoy en indefensión todavía (…) nosotros pedimos una reposición el viernes y no la han resuelto, estoy en el limbo», declaró Hernández, quien pidió a los periodistas investigar por qué, según él, solo en su caso se emitió una orden de captura mientras los demás imputados pudieron presentarse en libertad.

La audiencia quedó a cargo de un juez de Criminalidad Organizada después de que el magistrado inicialmente designado por la CSJ se declarara el pasado jueves sin competencia para conocer el expediente, al considerar que la investigación no involucra a un alto funcionario en funciones que justifique mantener el proceso en ese tribunal.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (c) asiste este lunes a la Corte Suprema de Justicia donde responderá por un caso de lavado de activos y desvío de recursos, en Tegucigalpa.

Según la legislación hondureña, el Supremo es el órgano competente para juzgar a altos funcionarios y a los diputados, cargo que Hernández ostentaba durante los hechos investigados en el caso conocido como Pandora II, en el que el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) obtuvo un sobreseimiento definitivo.

El proceso está relacionado con el presunto desvío de unos 10,8 millones de dólares a dos fundaciones entre 2010 y 2013, período en el que Hernández presidía el Parlamento. Según la acusación, esos fondos habrían financiado su campaña electoral de 2013

En las afueras de la Corte Suprema de Justicia, donde se ubica la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia, elegida para la audiencia debido a las limitaciones de espacio en el Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, decenas de seguidores del exgobernante se concentraron para expresarle su respaldo con banderas y consignas a su favor.

El expresidente hondureño llegó a la sede del tribunal acompañado por su familia y bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Hernández retornó el 26 de julio a Honduras, luego de que las autoridades lo extraditaran a Estados Unidos en 2022. Allí, un tribunal lo condenó en 2024 a 45 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico. Posteriormente, el indulto total que concedió el presidente estadounidense, Donald Trump, el 1 de diciembre de 2025, anuló la sentencia.

Con información de EFE