II Media Maratón UTH 2026: Una fiesta de atletismo, memoria y solidaridad en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – Aún no amanecía cuando los primeros corredores comenzaron a concentrarse en el campus de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). Eran las 4:40 de la madrugada y el ambiente presagiaba una jornada extraordinaria. Entre música, confeti, luces pirotécnicas y la energía contagiosa de más de 1,200 atletas, arrancó la II Media Maratón UTH 2026, cita que reafirma su lugar entre los eventos deportivos más destacados del país.

Más de 1,200 atletas iniciaron el recorrido de la II Media Maratón UTH 2026 a las 4:40 a.m. desde el campus de San Pedro Sula, en el marco de las celebraciones por el 40 aniversario de la institución.

En el marco de las actividades conmemorativas de su 40 aniversario, la UTH volvió a convertirse en el epicentro del deporte regional. La convocatoria reunió a atletas de élite, corredores aficionados, estudiantes, egresados, colaboradores, familias y clubes de atletismo, en una jornada donde cada kilómetro representó disciplina, esfuerzo y superación personal.

Con circuitos de 5, 10 y 21 kilómetros, la competencia sumó una destacada dimensión internacional al recibir a corredores de Guatemala y Panamá, fortaleciendo el perfil de Honduras como destino para el turismo deportivo.

Homenaje a la memoria de un apasionado del running

La jornada dejó postales imborrables, entre las que sobresalió la victoria de Walter Rodríguez, ganador absoluto de la categoría de 21 kilómetros. Al cruzar la meta, Rodríguez dedicó su triunfo a Dios y rindiendo un emotivo homenaje a la memoria de Milton Rápalo, figura muy querida en la comunidad runner hondureña por su entusiasmo por el atletismo.

A este gesto se sumó el reconocimiento póstumo otorgado por las autoridades de la UTH, quienes destacaron la trayectoria de Rápalo, su espíritu de compañerismo y su activa participación junto al equipo Eagles Runners UTH, espacio donde inspiró a decenas de deportistas con su ejemplo de constancia.

La seguridad y el éxito de la competencia fueron posibles gracias al respaldo y la coordinación de las fuerzas vivas de la región noroccidental, entre ellas La Policía Municipal de San Pedro Sula , COPECO, el Sistema Nacional de Emergencias 911, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, la Policía Nacional de Honduras y la Cruz Roja Hondureña, instituciones que velaron en todo momento por el bienestar de los atletas y asistentes, al igual integrantes de seguridad interna y un equipo multidisciplinario institucional se sumaron a la causa.

A esta red de protección se sumó el equipo de seguridad interna y un contingente multidisciplinario de la universidad. Asimismo, UTH extendió su agradecimiento a los patrocinadores, aliados estratégicos y voluntarios cuyo aporte articuló el esfuerzo de la academia, la empresa privada y el sector público en beneficio de la comunidad.

Institucionalización: Una tradición que perdurará

Durante el protocolo de premiación, la máster Emma Mejía de Valladares, directora de Mercadeo Corporativo de UTH, felicitó a la marea de corredores por aceptar el desafío y cruzar la línea de meta.

La máster Emma Mejía de Valladares, directora de Mercadeo Corporativo de UTH, durante su intervención en la que confirmó la institucionalización permanente de la maratón como un evento anual.

“Hoy celebramos mucho más que una competencia. Celebramos el esfuerzo, la disciplina y la determinación de cada persona que decidió levantarse antes del amanecer para demostrar que siempre es posible superarse. Todos ustedes ya son ganadores y forman parte de esta gran historia que escribe UTH”, enfatizó Mejía de Valladares.

En ese mismo escenario, la ejecutiva anunció una noticia muy esperada: la Media Maratón UTH queda oficialmente institucionalizada como un evento anual permanente de la universidad, consolidándose como una tradición orientada al fomento de la salud, el deporte y la integración familiar.

Durante la clausura, la institución otorgó un reconocimiento especial a Jairo Castillo, miembro del equipo de Mercadeo Corporativo y coordinador general de la maratón, por su liderazgo en la planificación de esta fiesta deportiva.

Apoyo al Comedor Infantil Nuestra Señora de Suyapa

El impacto de la carrera trascendió el ámbito deportivo. UTH confirmó que un porcentaje de los fondos recaudados será destinado al Programa de Alimentación del Comedor Infantil Nuestra Señora de Suyapa, perteneciente a la Parroquia Santa Cruz. Este aporte contribuirá directamente a garantizar la nutrición de 100 niños del sector Bordo Bográn.

Detrás de cada dorsal y de cada kilómetro recorrido se articuló una causa solidaria que traducirá el esfuerzo de los corredores en alimentación y apoyo directo a la niñez de la zona.

Con esta exitosa edición, la Universidad Tecnológica de Honduras reafirma su compromiso con el desarrollo integral, la inclusión y los valores sociales, celebrando cuatro décadas de formación académica y proyección comunitaria en el país.