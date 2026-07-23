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Tom Cruise prepara la secuela de Días de trueno de 1990

Farandula
El Diario HN
Autor: El Diario HN
Lectura menos de 1 min.
Tom Cruise volverá a ponerse al volante en la secuela de Días de trueno, película que protagonizó en 1990.
La estrella de Hollywood inicia la producción de Días de trueno II, 33 años después del primer filme. Jonathan Levine será el director de esta nueva entrega, que promete revivir la emoción de las carreras de autos.

LOS ÁNGELES. Tras el monumental éxito de Top Gun: Maverick, Tom Cruise busca revivir otro de sus clásicos de los noventa. El actor ha iniciado los preparativos para la secuela de Días de trueno (1990), con la promesa de llevar la adrenalina del automovilismo de regreso a la gran pantalla.

Esta nueva entrega contará nuevamente con Jerry Bruckheimer en la producción ejecurtiva y tendrá al frente al director Jonathan Levine. Aunque la elección de Levine (Memorias de un zombie adolescente) puede resultar inesperada para una película de carreras, Paramount confía plenamente en su visión tras el buen recibimiento de su drama deportivo Mr. Irrelevant.

El proyecto refleja la estrategia de Cruise y Paramount por revitalizar franquicias icónicas —como ya ocurrió con Misión: Imposible y Top Gun—, marcando un retorno directo del actor a sus raíces en el cine de acción sobre ruedas.

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