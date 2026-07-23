Entre globos aerostáticos: Así fue el el soñado baby shower de Carolina Fajardo de Ganem

San Pedro Sula.– En un ambiente repleto de alegría, ilusión y sinceras muestras de cariño, la estimada Carolina Fajardo de Ganem protagonizó un emotivo baby shower para celebrar la próxima llegada de su primogénito, quien nacerá en agosto y llevará por nombre Elías Alejandro.

Radiante y con la ilusión a flor de piel, Carolina Fajardo de Ganem disfrutó cada instante de su baby shower en honor a su primogénito.

Carolina y su esposo, Eduardo Ganem, se encuentran viviendo una de las etapas más hermosas de sus vidas al alistarse para debutar como padres, una dicha que han querido compartir con sus seres queridos más cercanos.

Carolina Fajardo de Ganem, a las puertas de iniciar la hermosa etapa de la maternidad junto a su esposo Eduardo Ganem.

La cita maternal tuvo como escenario el bar Meza 23 del Club Hondureño Árabe, recinto que se transformó por completo para la ocasión. La estancia deslumbró con un acogedor montaje inspirado en globos aerostáticos, donde la paleta de colores en tonos azul, blanco y nude creó una atmósfera delicada y soñadora.

Las oferentes del baby shower se reunieron alrededor de la futura mamá para colmarla de felicitaciones y buenos deseos en Meza 23.

La inolvidable tarde fue cariñosamente organizada por un selecto grupo de familiares y entrañables amigas de la festejada. Entre las anfitrionas destacaron las emocionadas abuelas del futuro bebé, Adriana Paz y Leslie Faraj, quienes junto a Marlen de Faraj, Alejandra Chang, Stephanie Fajardo, Rosa Miranda, Mary Fatouleh, Yamali de Faraj y Gysell Bonilla, cuidaron cada detalle para consentir a la futura mamá.

Futuras abuelas felices. Adriana Paz y Leslie Faraj junto a la festejada, compartiendo la alegría por la próxima llegada de su nieto Elías Alejandro.

Durante el festejo, las invitadas disfrutaron de amenas pláticas, exquisitos bocadillos y dinámicas alusivas a la maternidad. Carolina agradeció las muestras de afecto, los sabios consejos y las abundantes bendiciones dedicadas a la pequeña vida que pronto llegará a iluminar el hogar Ganem-Fajardo.

Adriana Paz, Carolina Fajardo de Ganem y Leslie Faraj durante el emotivo encuentro maternal.

El pequeño Elías Alejandro Ganem Fajardo está programado para nacer el próximo mes de agosto, colmando de felicidad a toda la familia.

Adriana Paz, Carolina Fajardo y Alejandra Chang.

Miriam Padilla, Julline Faraj y Sara Ortíz.

Rosa Miranda, Rosa de Miranda y Besy Miranda.

Stephanie Fajardo y Mary Fatouleh.

Michelle Murillo, Angelina Ganem, Mía Fajardo y Sofía Guevara.

Sarahí de Ortíz y Marcela Morales.

Marlen Faraj, Cecilia Mendoza, Gysell Bonilla y Gysell Fernández.

Alejandra Chang, Cindi Baquedano y Evelyn Bonilla.

Luciana y Dora de Gámez.

María Luisa Escobar, Carolina Fajardo, Ava Rojas y Wendy Álvarez.

Yamaly Carias y Alejandra Chang.

Stephanie Fajardo, Daysi Paz y Katherine Alemán.