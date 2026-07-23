Entre globos aerostáticos: Así fue el el soñado baby shower de Carolina Fajardo de Ganem

San Pedro Sula.– En un ambiente repleto de alegría, ilusión y sinceras muestras de cariño, la estimada Carolina Fajardo de Ganem protagonizó un emotivo baby shower para celebrar la próxima llegada de su primogénito, quien nacerá en agosto y llevará por nombre Elías Alejandro.
Carolina y su esposo, Eduardo Ganem, se encuentran viviendo una de las etapas más hermosas de sus vidas al alistarse para debutar como padres, una dicha que han querido compartir con sus seres queridos más cercanos.
La cita maternal tuvo como escenario el bar Meza 23 del Club Hondureño Árabe, recinto que se transformó por completo para la ocasión. La estancia deslumbró con un acogedor montaje inspirado en globos aerostáticos, donde la paleta de colores en tonos azul, blanco y nude creó una atmósfera delicada y soñadora.
La inolvidable tarde fue cariñosamente organizada por un selecto grupo de familiares y entrañables amigas de la festejada. Entre las anfitrionas destacaron las emocionadas abuelas del futuro bebé, Adriana Paz y Leslie Faraj, quienes junto a Marlen de Faraj, Alejandra Chang, Stephanie Fajardo, Rosa Miranda, Mary Fatouleh, Yamali de Faraj y Gysell Bonilla, cuidaron cada detalle para consentir a la futura mamá.
Durante el festejo, las invitadas disfrutaron de amenas pláticas, exquisitos bocadillos y dinámicas alusivas a la maternidad. Carolina agradeció las muestras de afecto, los sabios consejos y las abundantes bendiciones dedicadas a la pequeña vida que pronto llegará a iluminar el hogar Ganem-Fajardo.
El pequeño Elías Alejandro Ganem Fajardo está programado para nacer el próximo mes de agosto, colmando de felicidad a toda la familia.