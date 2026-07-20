Fraternidad Reyista celebra fiesta homenaje “Uniendo Generaciones”

San Pedro Sula.– En un ambiente de nostalgia, hermandad y desbordante alegría, la Junta Directiva de la Fraternidad Reyista de Honduras, bajo la destacada presidencia de la licenciada Belkys Pinto, celebró la quinta edición de su ya tradicional fiesta reyista y homenaje.

Miembros de la Junta Directiva de la Fraternidad Reyista de Honduras junto a los galardonados, durante la celebración de la quinta fiesta anual “Uniendo Generaciones”.

El emblemático e histórico edificio del barrio Los Andes, antiguo hogar donde operó el glorioso Instituto José Trinidad Reyes (JTR), abrió sus puertas el pasado sábado 11 de julio de 2026 para revivir el espíritu de una comunidad indoblegable bajo el emotivo lema: “Uniendo generaciones”.

El momento de mayor emotividad fue el reconocimiento otorgado a dos pilares fundamentales de la docencia en la centenaria institución educativa José Trinidad Reyes. Con respeto y admiración, la Fraternidad rindió tributo a: Lic. José Osman Granados, reconocido por su doble e invaluable vocación como maestro de educación física de generaciones, entrenador deportivo y capitán de bombero; y el Lic. Jesús David Avelar, distinguido por su intachable trayectoria y entrega en las aulas del JTR como maestro de Matemáticas en el área de Comercio.

También, se rindió homenaje a la Madre de la Fraternidad Reyista, doña Petrona Bardales (100 años), reconociendo su gran legado y el invaluable aporte que brindó a esta gran familia institucional; en esta ocasión especial, estuvo representada por su hija, la licenciada Sonia Margarita López, momento en el que se destacó con orgullo que diez de sus hijos fueron alumnos del emblemático JTR.

La Fraternidad Reyista rindió un merecido tributo a los exmentores de antaño del glorioso JTR, Lic. José Osman Granados y Lic. Jesús David Avelar, así como a la Madre de la Fraternidad Reyista, doña Petrona de López, quien estuvo representada por su hija, la Lic. Sonia Margarita López.

Uno de los momentos más significativos y aplaudidos fue la entrega de la Moneda Conmemorativa del Centenario al Lic. Fredy Pineda, fundador de la Fraternidad Reyista. Este galardón, entregado de manos de la Lic. Rosa María Alger P., se otorgó en profundo reconocimiento a su visión, liderazgo excepcional y su incansable entrega para mantener vivo el indomable espíritu reyista a través de los años.

La velada se consolidó como una auténtica fiesta popular en la que tanto los miembros de la fraternidad como los invitados especiales y el público asistente disfrutaron de momentos inolvidables. La nota musical y el gran ambiente de la noche estuvieron a cargo de la Banda del Instituto CINTE, dirigida de forma magistral por el Lic. Carlos Herrera, cuya destacada participación llenó de alegría y solemnidad este encuentro, contagiando de entusiasmo a toda la concurrencia antes de dar paso a una deliciosa cena.

La Banda del Instituto CINTE, bajo la magistral dirección del Lic. Carlos Herrera, engalanó la velada con una impecable participación que llenó de alegría y solemnidad el encuentro.

“Esta celebración no solo nos permite reencontrarnos y abrazar nuestras raíces, sino también honrar en vida el legado de quienes forjaron el carácter y la excelencia de miles de hondureños”, destacaron miembros del comité organizador.

La fiesta “Uniendo Generaciones” cerró con broche de oro, reafirmando que el orgullo reyista sigue más vivo y unido que nunca en el corazón de San Pedro Sula.