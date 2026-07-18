¡Bodas de Zafiro! Jhonny Sikaffy y Alicia Bendeck festejan 45 años de complicidad, familia y amor

San Pedro Sula. – Llegar a 45 años de matrimonio es un hito que solo se logra con una receta perfecta de amor, respeto y valores compartidos. Es por ello que los queridos esposos Jhonny Sikaffy y Alicia Bendeck tiraron la casa por la ventana para celebrar sus Bodas de Zafiro, rodeados del inmenso cariño de los suyos.

Los apreciados esposos Jhonny Sikaffy y Alicia Bendeck, radiantes y felices durante la celebración de sus 45 años de matrimonio.

El fruto de este sólido viaje de amor son sus cinco hijos: Jhonny, Jamil, Ahlaam, Marianne y Mariangel, quienes se han convertido en su mayor orgullo y, junto a sus ocho nietos, conforman el hermoso legado de la pareja.

Munir y Yolanda Ganineh.

El salón Los Encuentros del Hotel Copantl abrió sus puertas para albergar esta íntima y distinguida recepción. La atmósfera lució impecable gracias al talento de Floral Boutique, cuyos arreglos florales y detalles decorativos aportaron un aire de romance y sofisticación a la noche.

Ana y Fuad Sikaffy.

La organización y planeación logística estuvo a cargo de Denesse González, quien cuidó cada segundo del evento para que fuera perfecto. Los asistentes también se rindieron ante las delicias de Treats Boutique, firma que endulzó la velada con una espectacular mesa de postres y el pastel conmemorativo.

Don Jhonny Sikaffy y doña Alicia Bendeck festejaron sus Bodas de Zafiro rodeados de sus seres queridos en una inolvidable noche sampedrana.

El círculo íntimo de familiares y las amistades más cercanas de los esposos Sikaffy–Bendeck no quisieron perderse la oportunidad de alzar sus copas. En el momento cumbre de la noche, se realizó un emotivo brindis en honor a la felicidad de la pareja, deseándoles una vida entera llena de salud y complicidad.

Mira y Giries Canahuati.

La velada continuó con una deliciosa cena, donde los finos licores y las bebidas refrescantes acompañaron las anécdotas, las risas y los buenos deseos para don Jhonny y doña Alicia, una pareja que sigue demostrando que el verdadero amor todo lo puede.

Jorge Canahuati y Neda Sikaffy de Canahuati .

Richard y Alicia Massu.

Fodar y Sigrid Sikaffy.

Carolina Canahuati y Holvan Ortíz.

Giuliana Camiciottoli, Marianne Sikaffy, Valerie Boadla, Cristina Ouzande y Arianna Bonilla.

Stephanie y Fadia Kury.

Elías, Yolanda, Munir y Elías Enrique Ganineh.

Gina Canhuati, Daniel Smith y Hanan Canahuati.

Sherin y Daniel Segebre.