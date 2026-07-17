Más de 700 oportunidades laborales se ofertan en Feria de Empleo realizada en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – Con el firme objetivo de fortalecer la empleabilidad y acercar oportunidades reales de trabajo a la población, la Mesa Técnica de Empleabilidad (MTE) de San Pedro Sula llevó a cabo con éxito su Segunda Feria de Empleo.

El evento tuvo lugar este viernes 17 de julio en la emblemática Plaza de las Banderas, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., logrando convocar a cientos de ciudadanos que buscan insertarse en el mercado laboral formal.

Autoridades de la Municipalidad de San Pedro Sula junto a representantes dMesa Técnica de Empleabilidad (MTE) durante la inauguración de la jornada laboral.

Esta iniciativa fue impulsada de manera articulada por la MTE, uniendo los esfuerzos de la Municipalidad de San Pedro Sula, a través del Departamento de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, en conjunto con la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE), el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) Valle de Sula, la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

Más de 30 empresas de diversos sectores económicos realizaron procesos de reclutamiento y selección inmediata durante la feria impulsada por la MTE.

Durante la jornada, más de 30 empresas de diversos sectores económicos instalaron sus módulos de reclutamiento para evaluar perfiles y cubrir más de 700 plazas laborales. La oferta laboral fue sumamente diversa, abarcando áreas como administración, recursos humanos, finanzas, mercadeo, ventas, arquitectura, atención al cliente, mecánica automotriz, farmacia, servicios computacionales, corte y confección, entre otras.

La vicealcaldesa Maritza Soto de Lara señaló que estas acciones responden directamente a la visión de la actual administración de promover el bienestar familiar a través del empleo formal y el estímulo a la inversión privada.

“Nuestro alcalde Roberto Contreras siempre está pensando en motivar a los inversionistas y en crear oportunidades para que los ciudadanos consigan un empleo, porque eso significa bienestar para las familias y para la ciudad”, manifestó la vicealcaldesa, quien también instó a las empresas a valorar a fondo el talento y las habilidades de los aspirantes.

La Segunda Feria de Empleo en San Pedro Sula, una iniciativa de la Mesa Técnica de Empleabilidad para promover el empleo formal en la región.

Por su parte, La regidora municipal, Kathya Amador, destacó que esta actividad no es un hecho aislado, sino parte de un plan permanente.

“Esta es la segunda de seis ferias de empleo programadas para este año. El trabajo que nos ha encomendado el señor alcalde aquí está el resultado; seguiremos trabajando para el buen desarrollo e invitamos a la población a que venga con toda la actitud”, expresó Amador, al tiempo que agradeció al alcalde Roberto Contreras por facilitar estos espacios institucionales.

Desde el sector empresarial y de desarrollo, los líderes de la MTE reafirmaron su compromiso con la zona norte. Claudia Díaz, directora ejecutiva de FUNDAHRSE, resaltó el impacto de la cohesión entre los integrantes de la mesa para generar estas oportunidades.

La Plaza de las Banderas lució abarrotada durante la Segunda Feria de Empleo, reflejando el alto interés de la población por integrarse al mercado laboral formal en San Pedro Sula.

Asimismo, Jhoisy Pérez, directora de programas de FUNDAHRSE y vicepresidenta de la MTE, enfatizó que el éxito de la plataforma radica en su modelo de trabajo, el cual articula de forma directa al sector público, la empresa privada, la academia y las organizaciones de desarrollo.

Al cierre de la jornada, la feria no solo se consolidó como un espacio para mitigar el desempleo en la región, sino también como una herramienta clave para que las empresas identifiquen el talento humano idóneo, dinamizando la economía de San Pedro Sula y el Valle de Sula.