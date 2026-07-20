Supermercados La Colonia celebra a los primeros ganadores de la promoción Ganá la Súper Copa Millonaria

San Pedro Sula. – Supermercados La Colonia continúa premiando la fidelidad de sus clientes con la promoción “Ganá la Súper Copa Millonaria de La Colonia“, luego de realizar el primer sorteo de 31 carretazos mundialistas entre participantes de las tiendas de la zona norte, litoral y occidente.

Los ganadores vivieron momentos de alegría y emoción al recorrer los pasillos de Supermercados La Colonia para llenar sus carretazos con los productos de su preferencia, convirtiendo este premio en un apoyo para la economía de sus hogares y en una experiencia inolvidable para compartir en familia.

El próximo sorteo de los 31 carretazos mundialistas restantes se llevará a cabo durante el mes de agosto, mientras que en la primera semana de septiembre se realizará el gran sorteo final de un premio de L200,000 y dos premios de L50,000 en efectivo, brindando a los clientes más oportunidades de ganar.

Para participar, los clientes únicamente deben realizar compras por L350 y presentar su Tarjeta de Ahorro La Colonia, con lo que recibirán un cupón. Además, obtendrán una oportunidad adicional al incluir en su compra productos de cualquiera de las más de 40 marcas patrocinadoras de la promoción.

“En Supermercados La Colonia seguimos premiando la confianza y preferencia de nuestros clientes con una promoción que ha despertado gran entusiasmo. Aún quedan importantes premios por entregar, por lo que invitamos a nuestros clientes a seguir participando y aprovechar cada compra como una nueva oportunidad para ganar en grande”, manifestó Miguel Vargas, coordinador de mercadeo de la zona norte.

Agradecemos el respaldo de las marcas patrocinadoras que hacen posible esta promoción: Coca Cola, Tropical, Salva Vida,Michelob Ultra, Selecta Fresh,Essential Everyday, Ahorro Max, Gatorade, Lipton,Pepsi, Boquitas Ribereñas, Maggi, Bonovo,Zumo, El Porteño,Windmill, Premier Value,Hollandia, Panamei,Loreal,Tena, Tsebaoth, Lay’s,Nido,Chokis, Del Fogón, Ariel, Downy, Limpiox, Max, Orisol, Clover Brand, Dog Chow, Juicy Fruits, Delisoy, Ziba’s, Nescafé, Rexona, Pormua Luxe, Oloroff, Espresso Americano, Sula.

La promoción “Ganá la Súper Copa Millonaria de La Colonia” estará vigente hasta el 30 de agosto en las tiendas de Supermercados La Colonia de la zona norte, occidente y litoral (San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Choloma, Villanueva, Santa Rosa de Copán, La Lima, Olanchito, Tocoa y Santa Bárbara).