En el marco de su 50.º aniversario, Diunsa celebra el liderazgo femenino al clausurar la tercera edición del Programa Igualdad

San Pedro Sula. En el marco de su 50.º aniversario y como parte de su compromiso con la generación de oportunidades, Diunsa celebró la clausura de la tercera edición del Programa Igualdad Diunsa, en la que 27 colaboradoras de diversas áreas de la empresa culminaron con éxito un proceso de formación desarrollado durante el periodo 2025-2026.

Celebrando el talento, esfuerzo y liderazgo de las 27 graduadas de la 3.ª edición del Programa Igualdad.

Esta iniciativa busca impulsar el liderazgo femenino mediante espacios de capacitación, fortalecimiento de competencias y crecimiento profesional, permitiendo que más mujeres potencien su talento y escalen posiciones dentro de la organización.

Durante la ceremonia, Diana Faraj de Larach, directora de Responsabilidad Social Empresarial y miembro del Comité de Género de Diunsa, felicitó a las graduadas por su dedicación y las instó a continuar impulsando su desarrollo.

Diana Faraj de Larach, directora de RSE y miembro del Comité de Género de Diunsa, dirige unas palabras de felicitación a las participantes por su esfuerzo y dedicación.

«Cada una de ustedes ha demostrado que el desarrollo es una decisión que requiere voluntad, esfuerzo y perseverancia. Las invitamos a seguir fortaleciendo los conocimientos adquiridos y a liderar su propia transformación», destacó Faraj de Larach.

El evento reunió a colaboradoras, ejecutivos e invitados especiales para celebrar y reflexionar sobre el impacto del liderazgo femenino en la cultura laboral. Como cierre de la jornada, la conferencista Rocío Santamaría impartió la ponencia «El Factor X que determinará nuestro futuro», una disertación orientada al crecimiento personal, la autoconfianza y el impacto del liderazgo individual.

Enfocados en el futuro: participantes y expositores unidos en una foto que refleja el entusiasmo y el compromiso con el desarrollo personal y profesional.

Sobre Igualdad Diunsa

El Programa Igualdad Diunsa forma parte de la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial y sostenibilidad de la compañía, reafirmando su compromiso con la construcción de un entorno laboral inclusivo, equitativo y generador de oportunidades para todos.

Impulsado por el Comité de Género de Diunsa, activo desde 2021, el programa busca fortalecer una cultura organizacional basada en el respeto, la igualdad de oportunidades y el desarrollo del talento.

A lo largo del proceso, las participantes reciben capacitación en temas como igualdad de género, liderazgo, comunicación asertiva, manejo de equipos, networking y perspectiva de género en la empresa. Además, participan en sesiones de flash mentoring grupal que fomentan el intercambio de experiencias, la creación de redes de apoyo y el fortalecimiento de habilidades clave para su crecimiento profesional.

Esta iniciativa está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados por la empresa: ODS 5 Igualdad de Género, ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico y ODS 10 Reducción de las Desigualdades, contribuyendo así a generar un impacto positivo tanto dentro como fuera de la organización.