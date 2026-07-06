Desigual y Shoe Gallery reciben a las damas del Cuerpo Consular Sampedrano en una tarde de elegancia y tradición española

San Pedro Sula. – En un ambiente que conjugó sofisticación, cultura y camaradería,, Shoe Gallery abrió sus puertas para recibir de manera exclusiva a las distinguidas damas de la Asociación del Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS). Las invitadas de honor tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el universo creativo de Desigual, la reconocida firma española que ha conquistado el mundo con su autenticidad, color y espíritu libre.

María Isabel Rodríguez de Vera y Janira Tábora.

La estancia, enmarcada por las banderas de Honduras, España y la Unión Europea, se transformó en un espacio de encuentro y convivencia, donde las invitadas disfrutaron de una experiencia especialmente preparada para ellas, recorriendo las diferentes propuestas de la boutique y descubriendo la esencia y el ADN de la marca española.

Integrantes de la Asociación del Cuerpo Consular Sampedrano e invitados especiales posaron junto a la anfitriona de Shoe Gallery durante el exclusivo cóctel.

Blanca de Mejia, Tania Hernández y Maria Isabel Rodríguez de Vera.

Como parte de la experiencia, las asistentes disfrutaron de una exquisita selección de vinos y tapas por cortesía del restaurante español Atípico, cuyos sabores transportaron a las presentes a una tarde inspirada en el estilo de vida del país europeo.

Más mas allá de una presentación de moda, el encuentro se consolidó como una celebración de los lazos culturales y la amistad, reuniendo a destacadas representantes de la comunidad consular y la sociedad sampedrana en una atmósfera íntima y refinada.

Las asistentes recorrieron las instalaciones de Shoe Gallery para conocer de cerca el vibrante y colorido ADN de la nueva colección de Desigual.

Durante el encuentro, las presentes disfrutaron de una selecta degustación de vinos y tapas por cortesía del restaurante español Atípico.

Con esta iniciativa, Desigual y Shoe Gallery reafirman su compromiso de crear momentos memorables que trascienden las tendencias, fortaleciendo los vínculos entre la cultura, el buen vivir y la comunidad internacional radicada en Honduras.

Carmen Faraj, Lisset Larach, Mariela Fernández y Yolany de Valle.

Ethel Mejía y Sindy Calderón.

María Isabel Rodríguez de Vera, Waldina Bográn y Ruth Rápalo.

Vilma Arocha y Ayma Leon.

Las invitadas disfrutaron de una experiencia de compra exclusiva.