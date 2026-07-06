Desigual y Shoe Gallery reciben a las damas del Cuerpo Consular Sampedrano en una tarde de elegancia y tradición española

San Pedro Sula. – En un ambiente que conjugó sofisticación, cultura y camaradería,, Shoe Gallery abrió sus puertas para recibir de manera exclusiva a las distinguidas damas de la Asociación del Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS). Las invitadas de honor tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el universo creativo de Desigual, la reconocida firma española que ha conquistado el mundo con su autenticidad, color y espíritu libre.
La estancia, enmarcada por las banderas de Honduras, España y la Unión Europea, se transformó en un espacio de encuentro y convivencia, donde las invitadas disfrutaron de una experiencia especialmente preparada para ellas, recorriendo las diferentes propuestas de la boutique y descubriendo la esencia y el ADN de la marca española.
Como parte de la experiencia, las asistentes disfrutaron de una exquisita selección de vinos y tapas por cortesía del restaurante español Atípico, cuyos sabores transportaron a las presentes a una tarde inspirada en el estilo de vida del país europeo.
Más mas allá de una presentación de moda, el encuentro se consolidó como una celebración de los lazos culturales y la amistad, reuniendo a destacadas representantes de la comunidad consular y la sociedad sampedrana en una atmósfera íntima y refinada.
Con esta iniciativa, Desigual y Shoe Gallery reafirman su compromiso de crear momentos memorables que trascienden las tendencias, fortaleciendo los vínculos entre la cultura, el buen vivir y la comunidad internacional radicada en Honduras.