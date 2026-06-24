Moda infantil: La famosa marca española Mayoral abre su primera tienda en San Pedro Sula

San Pedro Sula.– La reconocida firma española de moda infantil Mayoral aterriza en Honduras con la apertura de su primera franquicia en San Pedro Sula, un movimiento estratégico que consolida su expansión internacional y refuerza su presencia en Centroamérica.

Con más de 80 años de trayectoria, la compañía se ha posicionado como un referente global en el sector de ropa para bebés, niños y adolescentes, apostando por diseños que equilibran calidad, comodidad y las últimas tendencias globales.

Su llegada al mercado hondureño no solo diversifica la oferta comercial para las familias locales, sino que también representa un voto de confianza en el clima económico del país.

“Estamos muy satisfechos de abrir las puertas de nuestra primera tienda en Honduras y acercar a las familias una marca que ha acompañado a generaciones. Este es un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento regional”, destacaron representantes de la franquicia durante el corte de cinta.

El nuevo establecimiento, ubicado en la Colonia Trejo (10 calle, 18 avenida, contiguo a Panadería Los Andes y dos cuadras arriba del Hotel Hyatt), también impulsa la economía local a través de la creación de empleo directo e indirecto. Al evento de inauguración asistieron empresarios, líderes del sector comercial y medios de comunicación, quienes dieron la bienvenida a esta nueva etapa de la multinacional española en el país.

Mayoral es una empresa española especializada en moda para bebés, niños y adolescentes. Fundada en 1941, cuenta con presencia internacional en más de 100 países y es reconocida por ofrecer colecciones que combinan diseño, calidad y funcionalidad para acompañar el crecimiento de los más pequeños.