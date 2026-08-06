Alianza estratégica de UTH y Optimus Card con Óptica Boniche ofrece hasta un 60% de descuento en salud visual

La firma del convenio entre la UTH, Optimus Card, Óptica Boniche y Mega Óptica fortalece el bienestar financiero y académico de sus miembros y colaboradores en ocho sucursales a nivel nacional.

San Pedro Sula. – En un firme compromiso con la salud, la economía familiar y el desarrollo académico, se llevó a cabo la firma oficial del convenio de cooperación entre la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Optimus Card, Óptica Boniche y Mega Óptica. Esta importante alianza surge con el propósito de brindar ventajas exclusivas, ahorro directo y programas de capacitación continua.

Daniel Díaz Sierra, representante legal de Óptica Boniche.

Nancy Mencía, directora del campus UTH Villanueva.

Ricardo Rivera, gerente comercial de Optimus Card.

A través de esta cooperación, los tarjetahabientes de Optimus Card accederán a beneficios sustanciales en el cuidado de su salud visual al presentar su membresía en cualquiera de las ocho sucursales disponibles en el país. Entre las promociones destacadas figuran descuentos de hasta un 60% en la compra de aros seleccionados y exámenes de la vista computarizados de manera totalmente gratuita.

Ricardo Rivera, gerente comercial de Optimus Card y Daniel Díaz Sierra, representante legal de Óptica Boniche.

Paralelamente, el acuerdo contempla un importante impulso al desarrollo profesional de los colaboradores de Óptica Boniche y Mega Óptica, quienes recibirán entre un 15% y un 20% de descuento en las mensualidades universitarias al cursar sus estudios en la UTH. Adicionalmente, el personal se beneficiará de programas de formación continua en habilidades blandas, enfocados en áreas clave como el manejo del estrés, la inteligencia emocional y la excelencia en la atención al cliente.

Autoridades de la UTH y directivos de las ópticas sellan el acuerdo que brindará descuentos académicos y capacitaciones en habilidades blandas a los colaboradores del sector óptico.

Con la consolidación de este acuerdo, las instituciones participantes reafirman su dedicación a la creación de oportunidades integrales que mejoren la calidad de vida y el crecimiento personal de sus comunidades.