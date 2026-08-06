APO-AUTIS lanza la primera carrera por la inclusión en San Pedro Sula: “Autismo: Un Infinito en Movimiento”

San Pedro Sula.– Con el propósito de promover la inclusión, sensibilizar a la sociedad sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y recaudar fondos para sus programas de atención, la Asociación Hondureña de Apoyo al Autista (APO-AUTIS), Filial San Pedro Sula, realizó el lanzamiento oficial de la Primera Carrera por la Inclusión 2026: “Autismo: Un Infinito en Movimiento”.

Más que una competencia deportiva, esta iniciativa busca consolidarse como un evento anual que convoque a familias, empresas, atletas e instituciones en favor de una sociedad más justa e inclusiva.

El evento deportivo y solidario se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre de 2026 en la pista de atletismo del Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, con convocatoria a partir de las 4:30 a.m.

La jornada está diseñada para participantes de todas las edades y niveles de condición física, ofreciendo una caminata familiar recreativa pensada para el disfrute e integración de niños, jóvenes y adultos, así como una competencia oficial de 6 kilómetros destinada a corredores que buscan marca. Esta última contará con premiación general y por categorías por edad, tanto en la rama masculina como femenina, abarcando los rangos de 12 a 19 años, 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 años y 60 años en adelante.

Las inscripciones estarán abiertas del 5 de agosto al 10 de septiembre de 2026. Para incentivar la participación temprana, APO-AUTIS habilitó una preventa del kit oficial hasta el 15 de agosto, con un costo preferencial de L 400.00. A partir del 16 de agosto, la tarifa regular será de L 450.00. El kit oficial de participante incluye: Camiseta conmemorativa de la carrera, Número de corredor (dorsal) y Medalla de participación.

Durante la presentación oficial se destacaron los patrocinadores y aliados estratégicos que respaldan la causa. La presidenta de APO-AUTIS Filial San Pedro Sula, María Esther García, enfatizó el impacto a largo plazo de esta convocatoria.

“Queremos que esta carrera marque el inicio de un movimiento permanente por la inclusión. Nuestro sueño es que cada año más personas se unan para demostrar que cuando una sociedad corre unida, nadie se queda atrás. Cada inscripción representa una oportunidad para ampliar nuestros servicios y brindar atención a más niños, jóvenes y familias que hoy esperan una oportunidad”.

Los interesados en participar pueden inscribirse escaneando el código QR disponible en las plataformas y redes sociales oficiales de APO-AUTIS Filial San Pedro Sula.