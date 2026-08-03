Con fe y gratitud, Supermercados Colonial conmemora 25 años reconociendo la trayectoria de sus colaboradores

San Pedro Sula. – En un ambiente lleno de gratitud, devoción y entusiasmo, los miembros del consejo directivo, ejecutivos, colaboradores e invitados especiales de Supermercados Colonial dieron inicio a las celebraciones de su 25 aniversario con una solemne misa de Acción de Gracias.

El Ing. Alberto Díaz Lobo y doña Nena Marinakys de Díaz con el pastel conmemorativo del 25 aniversario de Supermercados Colonial.

Palabras de gratitud y visión a futuro: El Ing. Alberto Díaz Lobo ofreció un emotivo mensaje en el que destacó el esfuerzo de los colaboradores y los nuevos proyectos de expansión de la cadena.

La eucaristía se llevó a cabo durante la mañana del 1 de agosto en la capilla de Radio Luz y fue oficiada por el sacerdote Luis Estévez. Al acto litúrgico asistieron los miembros de la junta directiva, encabezada por su presidente, el Ing. Alberto Díaz Lobo, junto a su esposa, doña Nena Marinakys de Díaz, acompañados por sus hijo, Alberto, Elena y Tricia, entre otros miembros de la familia, proveedores, medios de comunicación y personal de la empresa, quienes compartieron un momento de reflexión y gozo por el cuarto de siglo de la cadena.

Dola Nena y don Alberto Díaz Lobo con sus hijas Tricia de Matuty y Elena Szydel.

Al finalizar la homilía, la jornada dio paso a momentos de emotivo reconocimiento y proyecciones a futuro con un homenaje a la fidelidad en el que se entregaron galardones especiales al personal con 20, 21, 22, 23, 24 y 25 años de labor continua, destacando el pilar humano detrás del éxito de la marca.

Momento en que se galardona la lealtad y trayectoria de colaboradores que cumplen entre 20 y 25 años de servicio en la empresa.

Asimismo, como muestra de un crecimiento continuo, durante el brindis conmemorativo se anunció oficialmente la expansión de la cadena con dos nuevas sucursales en la ciudad de San Pedro Sula, para finalmente dar lugar a un agradable convivio donde los asistentes disfrutaron de un ameno coffee break, compartiendo bocadillos y conversaciones en un ambiente festivo.

“Celebrar un cuarto de siglo es el reflejo del esfuerzo diario de nuestros colaboradores y de la confianza de miles de familias hondureñas”, expresó el Ing. Díaz Lobo.

Padre Luis Estévez con doña Nena y don Alberto Díaz Lobo.

Don Alberto Díaz Lobo y doña Nena Marinakys de Díaz acompañados por el equipo de Mercadeo de Supermercados Colonial durante la celebración de su 25 aniversario.

Como parte de la celebración de sus 25 años, la empresa lanzó su gran campaña de medio año «Tus Puntos Te Llevan al Volante», la cual premia la fidelidad de sus clientes con atractivos incentivos como el sorteo del premio mayor de una moderna camioneta Jetour Dashing 2026, vacaciones de ensueño con estadías para dos personas en el Arca Boutique Hotel ubicado en West Bay, Roatán, y los tradicionales Carretones Colonial mediante dinámicas que otorgan 60 segundos de compras gratis al instante, acompañados de múltiples sorpresas preparadas para esta edición conmemorativa.

Francisco Pereira con doña Nena y don Alberto Díaz Lobo.

Transformación digital e innovación

Reafirmando su compromiso con la modernización tecnológica y la comodidad de sus clientes, Supermercados Colonial, presentó la renovación total de su tienda en línea.

La nueva plataforma digital ha sido rediseñada para ofrecer una experiencia de compra práctica, intuitiva y rápida, permitiendo localizar productos con facilidad y realizar transacciones seguras desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio.

Fernando Quintana, gerente General de Supermercados Colonial, dirigiéndose a los asistentes durante su mensaje con motivo del 25 aniversario de la cadena.

Con esta serie de eventos y anuncios, Supermercados Colonial reafirma su liderazgo en la ciudad, celebrando 25 años de historia con la mirada puesta en el futuro y en la satisfacción de sus clientes.

Tricia Matuty, Jorge Quintana y Elena Szydel.