Alcaldía de San Pedro Sula rinde homenaje a la rectora de la UCENM, María Antonia Fernández de Suazo

San Pedro Sula. – La Municipalidad de San Pedro Sula, encabezada por el alcalde Roberto Contreras, entregó un reconocimiento especial a la rectora institucional de la Universidad Cristiana Evangélica (UCENM), Dra. h.c. María Antonia Fernández de Suazo, tras su reciente nombramiento como Doctora Honoris Causa por la Ágape International University.

La Dra. h.c. María Antonia Fernández de Suazo sostiene el reconocimiento otorgado por la Municipalidad de San Pedro Sula tras su reciente distinción como Doctora Honoris Causa.

Más allá de su valioso aporte a la educación superior, la Alcaldía destacó el compromiso social de la galardonada, agradeciendo profundamente la donación de becas de estudio destinadas a los Centros Técnicos Municipales. Esta contribución brindará herramientas de superación a la juventud más vulnerable de la ciudad.

La Municipalidad de San Pedro Sula, a través del alcalde Roberto Contreras, entregó una distinción especial a la Dra. h.c. María Antonia Fernández de Suazo, rectora de la UCENM, por su trayectoria educativa y social.

Durante la entrega del reconocimiento, se subrayó que este homenaje enaltece una vida dedicada al servicio público, la formación de líderes y la promoción de valores a través del conocimiento.

San Pedro Sula reconoce la trayectoria educativa y la labor social de la rectora de la UCENM .

La familia UCENM celebra con orgullo este merecido homenaje, el cual refleja el impacto positivo y la visión humanista que la Dra. Fernández de Suazo continúa construyendo en favor del desarrollo de Honduras.