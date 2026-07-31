Elsy Alcocer y Oscar Avila unen sus vidas en una inolvidable noche de bodas

San Pedro Sula. – Rodeados del cariño de sus seres queridos y en un ambiente lleno de emotividad, Elsy Florencia Alcocer Castro y Oscar Alejandro Ávila Segura dieron el «sí, acepto». La ceremonia religiosa tuvo lugar en la parroquia María Reina del Mundo, donde el padre Fausto Henríquez selló la unión con una conmovedora homilía.

Elsy Alcocer y Oscar Avila deslumbró por su estilo y la complicidad reflejada en cada mirada durante la velada.

La celebración nupcial continuó en los salones Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl. El espacio fue transformado en el escenario con el que los novios siempre soñaron: un diseño romántico que fusionó detalles clásicos y rústicos. Una paleta en tonos blanco, verde y terracota dominó la ambientación, armonizada por la luz de velas, lámparas circulares, fina cristalería y mobiliario en ratán.

La pareja intercambió sus promesas de amor en un ambiente lleno de fe y devoción.

Los novios acapararon todas las miradas. Elsy lució deslumbrante con un vestido de silueta romántica, escote corazón, falda de gran volumen y un delicado velo tradicional. Oscar, por su parte, apostó por un impecable traje oscuro, camisa blanca, corbata negra y un boutonnière en perfecta sintonía con el ramo nupcial.

El BRINDIS. Nuria Castro, Luis Enrique Alcocer y Suyapa Segura junto a los recién casados en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Junto a sus padres —Nuria Castro, Luis Enrique Alcocer y Suyapa Segura— y sus invitados, la pareja disfrutó de una velada inolvidable repleta de baile, fotografías, felicitaciones y, sobre todo, una complicidad única que marcó el inicio de esta nueva etapa.

Nuria Castro y Luis Enrique Alcocer.

Suyapa Segura y Andrés Ávila Segura.

Stefano Cheldi y Naara Mole.

Paola Segura, Telma Domínguez y Rosa María Segura.

Nuria Alcocer y Gustavo Méndez.

Suyapa Segura, Luis y Lucena Kawas.

Isaac Duchez, María Banegas y Víctor Matute.

Jasmin Merlo y Ricardo Flores.

Leonel Herdocia y Margarita Scheurer.

Mario Maldonado y Joanne Izaguirre.

Mónica Dubón y Luis David.

Naara Mole y Paola Castañeda.

Noé, Noley y Ariana Castro con Franxen Gómez.

Hernán Chinchilla y Gabriela León-Gómez.

Héctor Izaguirre y Alesia Galindo.

Enrique González y María Teresa Segura.

Daniela y Jimena Segura.

Dania Paz, Nazareth Polanco, Samuel Gavarrete y Mónica Dubón.

Glower y Ana Ester Peñate.

Abraham Wolozny y Norma Soto.