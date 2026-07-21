Un “sí, acepto” de ensueño: El enlace matrimonial de Elsa Sabillón y Jean Pierre Santos

San Pedro Sula. — Un ambiente repleto de fe, distinción y momentos inolvidables rodeó la boda de Elsa Fabiola Sabillón Sánchez y Jean Pierre Santos Tong, quienes bendijeron su amor ante el altar en una de las celebraciones nupciales llena de emotividad y romanticismo.

El retrato de la felicidad: Elsa Fabiola Sabillón Sánchez y Jean Pierre Santos Tong iluminaron la velada con su alegría.

La cita sagrada tuvo lugar en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa. Ahí, junto a la presencia de sus padres Mario Sabillón y Elsa Sánchez, por parte de la novia, y Ricardo Miranda junto a Patricia Tong, por el novio, los contrayentes prometieron amarse y respetarse para toda la vida. Acompañándolos en el altar como padrinos de boda estuvieron Reynaldo Sánchez y Cinthia Gómez, pilares fundamentales en este gran paso.

Elsa Sabillón y Jean Pierre Santos ingresan al salón tomados de la mano, luciendo con orgullo sus primeros instantes como recién casados.

Tras el bendito “sí, acepto”, la fiesta continúo en el Salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, el cual lució irreconocible y magistral. El recinto se transformó en un auténtico jardín de ensueño gracias al impecable diseño y arte floral de Jacky Cabrera. La ambientación destacó por una paleta dominada por el blanco absoluto, delicadas rosas en tono nude, majestuosos cartuchos y frondosas hortensias que aportaron distinción a cada rincón.

Un emotivo brindis por el amor eterno: Elsa Sabillón y Jean Pierre Santos alzan sus copas junto a sus padrinos, Reynaldo Sánchez y Cinthia Gómez, y sus amados padres, Mario Sabillón, Elsa Sánchez y Patricia Tong.

Toda la coordinación de la noche fluyó sin contratiempos bajo la experta organización y planeación de Marcela Cuevas, quien cuidó minuciosamente cada detalle para hacer de la gala un evento memorable.

Un dulce comienzo: Elsa Sabillón y Jean Pierre Santos comparten un momento lleno de complicidad y alegría durante el tradicional corte del pastel de bodas.

Uno de los instantes más emotivos de la velada llegó al momento del brindis, dirigido con sabias y conmovedoras palabras por el padre de la novia, Mario Sabillón, quien alzó su copa para desearles a los nuevos esposos un camino lleno de bendiciones, complicidad y prosperidad.

¡Un baile inolvidable! Elsa Fabiola y Jean Pierre disfrutaron su primer vals al ritmo de una romántica bachata de Juan Luis Guerra.

Poco después, la pista de baile se iluminó para recibir a Elsa y Jean Pierre en su primer baile como esposos. La pareja sorprendió y deleitó a los presentes eligiendo el romántico ritmo de una bachata del reconocido cantautor Juan Luis Guerra, marcando así el inicio de una fiesta llena de ritmo, risas y celebración que se extendió hasta altas horas de la noche.

Los padres de la novia, Elsa Sánchez y Mario Sabillón.

La madre del novio, Patricia Tong con Andrea Figueroa.

Graciela Mejía y Sandra Sánchez.

Reynaldo Sánchez, Elsa Sánchez y Mario Sabillón.

Andrea Rodríguez y Eliezer Acosta.

David Díaz del Valle y Carol Pinto.

María José Montalván y Alfredo Sánchez.

Lucía Escobar, Omar Díaz y Mónica Chinchilla.

Katherine Pavón, Miguel Molina y Mercedes Castillo.

Orbin Cabrera, Edward Escobar y Diego Romero.

Valeria Carias y Luis Sabillón.

Javier y Lourdes Rodríguez..

Orbin Cabrera y Narlin Morales.

Patricia Tong, Angélica Sabillón y Andrea Figueroa.

Marcela y Omar Benítez.

Miguel Reyes y Natalia Morgan.

Norman Pineda y Kelssin Mejía.

Digna Carolina y José de la Cruz Mendoza.

Claudia y Luis López.

César Andrés Rodríguez e Ingrid Cruz.

Alfredo Valerio y Héctor Briceño.

Dolores y Mario Gómez.

Haizer Torres y Zinthia Mejía.

Momentos imborrables: Los recién casados, Elsa Sabillón y Jean Pierre Santos, posan radiantes junto a su círculo de familiares y allegados durante la gran celebración.