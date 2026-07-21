Un “sí, acepto” de ensueño: El enlace matrimonial de Elsa Sabillón y Jean Pierre Santos

San Pedro Sula. — Un ambiente repleto de fe, distinción y momentos inolvidables rodeó la boda de Elsa Fabiola Sabillón Sánchez y Jean Pierre Santos Tong, quienes bendijeron su amor ante el altar en una de las celebraciones nupciales llena de emotividad y romanticismo.
La cita sagrada tuvo lugar en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa. Ahí, junto a la presencia de sus padres Mario Sabillón y Elsa Sánchez, por parte de la novia, y Ricardo Miranda junto a Patricia Tong, por el novio, los contrayentes prometieron amarse y respetarse para toda la vida. Acompañándolos en el altar como padrinos de boda estuvieron Reynaldo Sánchez y Cinthia Gómez, pilares fundamentales en este gran paso.
Tras el bendito “sí, acepto”, la fiesta continúo en el Salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, el cual lució irreconocible y magistral. El recinto se transformó en un auténtico jardín de ensueño gracias al impecable diseño y arte floral de Jacky Cabrera. La ambientación destacó por una paleta dominada por el blanco absoluto, delicadas rosas en tono nude, majestuosos cartuchos y frondosas hortensias que aportaron distinción a cada rincón.
Toda la coordinación de la noche fluyó sin contratiempos bajo la experta organización y planeación de Marcela Cuevas, quien cuidó minuciosamente cada detalle para hacer de la gala un evento memorable.
Uno de los instantes más emotivos de la velada llegó al momento del brindis, dirigido con sabias y conmovedoras palabras por el padre de la novia, Mario Sabillón, quien alzó su copa para desearles a los nuevos esposos un camino lleno de bendiciones, complicidad y prosperidad.
Poco después, la pista de baile se iluminó para recibir a Elsa y Jean Pierre en su primer baile como esposos. La pareja sorprendió y deleitó a los presentes eligiendo el romántico ritmo de una bachata del reconocido cantautor Juan Luis Guerra, marcando así el inicio de una fiesta llena de ritmo, risas y celebración que se extendió hasta altas horas de la noche.