Tarde de alegría: Elegante baby shower en honor a Lilian Pineda-Bendeck

San Pedro Sula. – Con una atmósfera llena de ilusión, amor y entusiasmo, se llevó a cabo un alegre baby shower en honor a la estimada dama Lilian Carolina Pineda de Bendeck, quien se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo junto a su esposo, Bechir Bendeck.

En dulce espera: Lilian Carolina y Bechir Bendeck desbordaron felicidad durante el festejo, contando los días para conocer a su segundo hijo, Bishara Napoleón.

El encuentro maternal tuvo como escenario el salón Meza 23 del Club Hondureño Árabe, el cual fue transformado por completo para la ocasión. La estancia lució una impecable y elegante decoración inspirada en una tierna temática de safari combinada con majestuosos globos aerostáticos, creando el ambiente perfecto para dar la bienvenida anticipada al nuevo integrante de la familia.

Elegancia maternal: Lilian Carolina Pineda de Bendeck lució radiante en un sofisticado atuendo verde musgo que resaltaba su tierna pancita durante la celebración de su baby shower.

El pequeño, que nacerá a finales de agosto, ya tiene nombre: se llamará Bishara Napoleón, una noticia que mantiene rebosantes de felicidad a sus queridos padres y familiares.

Hiam Bendeck, Lilian Pineda y Suhad de Bendeck.

La organización de este festejó estuvo a cargo de un selecto grupo de familiares y amistades cercanas de la agasajada, quienes cuidaron cada detalle para que la tarde fuera inolvidable. Durante la celebración, las invitadas disfrutaron de una exquisita cena, compartieron sabios consejos de maternidad con Lilian y participaron en los tradicionales e infaltables juegos propios de estas fiestas, desatando risas y momentos de gran convivencia.

Marisol Singh, Lilian Pineda y Bechir Bendeck.

La futura mamá lució radiante en elegante atuendo verde musgo y agradeció profundamente las muestras de cariño y las bendiciones para el esperado Bishara Napoleón, cuyo nacimiento promete llenar de aún más luz el hogar de la familia Bendeck-Pineda.

Lilian Pineda con Sandra Paredes, Sandra Alarcón y Mónica Álvarez.

Dayana Valladares, Camila Egas, Génesis Chavarría Gisselle Madrid.

Krista Sansur, Elizabeth Martínez, María Teresa Quesada y Evlyn Pacheco.

Evlyn Pacheco, Gabriela López y Valerie Hepburn.

Nora Guevara, Carolina Huete, Karla Córdova y Sara Huete.

Marisol Singh, Xiomara Mata y Amelia Alvarado.

Karla Córdova, Vanessa Ramírez, Danny Salamé y Yuri Girón.

Melissa Pérez, Katherine Montoya y Jenifer Lara.

Belkys Recinos, Sandra Paredes y Brenda Ramos.