Un siglo de amor, fuerza y devoción: Doña Chila celebra sus 100 años de vida

San Pedro Sula. – Con una emotiva reunión llena de gratitud, alegría y recuerdos entrañables, la apreciada dama María Ercilia Vélez Escobar, cariñosamente conocida por sus allegados como doña Chila, celebró su primer siglo de vida.

Doña Chila Vélez junto a sus nietos, quienes expresaron su profundo orgullo y admiración por el legado de amor, fortaleza y enseñanzas que les ha brindado a lo largo de este primer siglo de vida.

El emblemático espacio de Plaza las Banderas fue el escenario elegido para este homenaje tan especial, ofreciendo una velada inolvidable organizada por sus hijos: Hernán, José, Ramón, Rosy y Blanca Vélez, quienes junto a sus nietos y bisnietos se unieron para consentir a la indiscutible matriarca del hogar.

100 años de una vida ejemplar: Doña Chila festeja su centenario en San Pedro Sula.

Originaria del cálido departamento de Olancho, doña Chila echó raíces en la Capital Industrial desde muy joven. Con más de 50 años de residir en San Pedro Sula, es recordada y admirada como una mujer ejemplar, de temple incansable y fe inquebrantable, quien con enorme esfuerzo, dedicación y amor logró sacar adelante a sus hijos como madre soltera.

Doña Chila Vélez rodeada del cariño sincero de sus bisnietos, la generación más joven que hoy celebra y aprende del hermoso legado de su primer siglo de vida.

Nacida en el histórico año de 1926, doña Chila no solo ha sido el pilar fundamental de su familia, sino también un referente de vocación social en la ciudad, ostentando el honor de ser una de las socias más antiguas y respetadas del Club de Leones, institución desde la cual ha extendido su mano solidaria a lo largo de las décadas.

Doña Chila Vélez con Esther Saldañas, María Vélez, Allan Vélez y Jessica Saldañas.

Crosby Portillo, Esther Saldañas, doña Chila Vélez, Luis Portillo y Gerardo Mejía.

Durante el festejo, los asistentes brindaron por su salud, virtudes y el extraordinario legado de fortaleza que deja en cada una de las generaciones que le suceden. Entre abrazos, felicitaciones y anécdotas inolvidables, la homenajeada disfrutó cada instante de una noche pensada para rendir tributo a un siglo de una vida verdaderamente inspiradora. ¡Muchas felicidades a doña Chila!

Héctor Paredes, doña Chila Vélez y Rosy Vélez.

Mary y Gileberto Romero con doña Chila Vélez.

Iris Pavón, doña Chila Vélez y Rosy Vélez.

Jessica Saldañas y José Luis Herrera.

Escobar y Gabriela Vélez.

Norma Amador, Melisa Ordóñez y Alba Lidia Pavón.

Refugio Pavón, Lilian López y Nubia Paz.

Iris Pavón y Rosa Vélez.

Refugio Pavón y José Vélez.

Erick y Mirna Zúniga.

Gerardo Mejía y Luz Aldana.