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Noche de gala: La Escuela Big Step celebra a su gala de graduación 2026

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Alegría, elegancia y compañerismo reinaron en la gran gala de los seniors 2026 de la Big Step. Fotos: Cortesía.

San Pedro Sula. – Una velada inolvidable y cargada de emociones vivieron los seniors 2026 de la Escuela Bilingüe Big Step, quienes alcanzaron con éxito la meta de obtener su título de Bachilleres en Ciencias y Humanidades. Acompañados por sus padres y distinguidos invitados, los 22 jóvenes celebraron su graduación luciendo sus mejores galas en el salón Jerusalem del Club Hondureño Árabe.

Andrea Cruz, Ashley Robelo, Josué Robelo.
Anuar Gabrie, Amir Gabrie Gabrie y Yulissa Gabrie.

Puntuales a la cita, los nuevos profesionales ingresaron al recinto del brazo de sus progenitores hacia el centro de la pista para rendir tributo a la tradición con el clásico vals. Entre copas alzadas, emotivos brindis y palabras de motivación para la etapa universitaria que se aproxima, los presentes rememoraron las mejores vivencias de su época escolar.

Carlos Flores, Josué Flores Mejía y Lidia Mejía.
Carola Romero, Ana V. Arriaga Romero u Marco Tulio Arriaga.

El recinto lució una decoración elegante y vanguardista que enmarcó a la perfección el esperado acontecimiento, marco en el cual también se reconoció la excelencia académica de los alumnos más destacados. La celebración se extendió entre risas y buen ambiente gracias a las mezclas de un popular DJ, quien puso el ritmo a la noche con un repertorio moderno y lleno de energía.

Cinthia Ávila,Valentina Ávila Vásquez y Renee Ávila.
Eli Rodas, Eli Rodas Hernández y Karen Hernández.
Juliana López, Valeria Espinoza López y Nahum Espinoza.
Erika Funes, Adler Rivera y Adler Rivera.
Maurent Isaula, Samantha Zaldivar Isaula y Carlos Zaldivar.
Joaquín Andino, Humberto Andino Carranza y Mariela Carranza.
Karen Mejía, Valeria Cálix Mejía y Gustavo Cálix.
Jorge Fajardo, Kamil Fajardo Kawar y Shadia Kawar.
Karina Pineda, Amelie Molina Pineda y Marco Molina.
Karen Zaldivar, Allan Villanueva Zaldivar y Allan Zaldivar.
Manuel Ordóñez, Denis Ordóñez Lagos y Karen Lagos.
Lila Flores, Karla Soto Flores y Luis Soto.
Rafael Euceda, Matías Euceda Antúnez y Pamela Antúnez.
Yessy Rodríguez, Natalia Alfaro Rodríguez y Carlos Alfaro.
Thania Jerezano, Allison Velásquez y Jesús Velásquez.
Nelda Sánchez y Valeria Sandoval Sánchez.
Oneyda Bonilla, Andrea Guevara Bonilla y Ernesto Guevara.
Karina Alvarado, Eddie Alvarado y María Teresa Alvarado.
Anuar Gabrie, Yulissa Gabrie, María Teresa Alvarado.
Anuar Gabrie,Yulissa Gabrie, Rania Gabrie, Amir Gabrie, Karina Alvarado, Rosario Murillo, Cindy Martínez, Yolany Mejía y Diana Romero.

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