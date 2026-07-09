Noche de gala: La Escuela Big Step celebra a su gala de graduación 2026

San Pedro Sula. – Una velada inolvidable y cargada de emociones vivieron los seniors 2026 de la Escuela Bilingüe Big Step, quienes alcanzaron con éxito la meta de obtener su título de Bachilleres en Ciencias y Humanidades. Acompañados por sus padres y distinguidos invitados, los 22 jóvenes celebraron su graduación luciendo sus mejores galas en el salón Jerusalem del Club Hondureño Árabe.
Puntuales a la cita, los nuevos profesionales ingresaron al recinto del brazo de sus progenitores hacia el centro de la pista para rendir tributo a la tradición con el clásico vals. Entre copas alzadas, emotivos brindis y palabras de motivación para la etapa universitaria que se aproxima, los presentes rememoraron las mejores vivencias de su época escolar.
El recinto lució una decoración elegante y vanguardista que enmarcó a la perfección el esperado acontecimiento, marco en el cual también se reconoció la excelencia académica de los alumnos más destacados. La celebración se extendió entre risas y buen ambiente gracias a las mezclas de un popular DJ, quien puso el ritmo a la noche con un repertorio moderno y lleno de energía.