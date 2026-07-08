Supermercados Colonial se suma a la celebración del 86.º aniversario del Casa Hogar Perpetuo Socorro

San Pedro Sula.– En el marco de una emotiva conmemoración, Supermercados Colonial reafirma su compromiso social al unirse a la celebración del 86.º aniversario de la Casa Hogar Perpetuo Socorro, una institución emblemática en la ciudad que ha dedicado casi un siglo a brindar amor, refugio y dignidad a los adultos mayores.

El alcalde Roberto Contreras, durante la conmemoración del 86.º aniversario del Asilo Casa Hogar Perpetuo Socorro en San Pedro Sula.

Actualmente, el asilo alberga a más de 86 adultos mayores, con edades que oscilan entre los 65 y los 101 años. Muchos de ellos, por diversas circunstancias de la vida, no cuentan hoy con el acompañamiento o el apoyo directo de sus familias, encontrando en este centro un verdadero hogar.

Gracias a la gestión de la Corporación Municipal, liderada por el alcalde Roberto Contreras junto a su esposa, la señora Zoila Santos de Contreras, y al esfuerzo conjunto de ciudadanos de gran corazón y empresas socialmente responsables, los abuelos de la Casa Hogar disfrutan de una calidad de vida integral.

La vicealcaldesa Maritza Soto de Lara se dirige a los presentes durante su intervención en los actos conmemorativos.

Las instalaciones cuentan con un estándar de primer nivel que garantiza una infraestructura cómoda con habitaciones equipadas con aire acondicionado para asegurar un descanso digno.

Linda Coello, presidenta y fundadora de Cepudo, institución que mantiene un constante y valioso apoyo al desarrollo de la Casa Hogar Perpetuo Socorro.

Asimismo, el centro ofrece atención integral a través de un servicio médico permanente, equipo de enfermería y especialistas dedicados exclusivamente a velar por la salud y nutrición de los residentes. A esto se suman espacios de esparcimiento y desarrollo que incluyen áreas recreativas y actividades productivas como huertos, criaderos de tilapia y granjas de gallinas ponedoras, las cuales son cuidadas por los mismos adultos mayores para promover su bienestar activo y contribuir directamente a su alimentación diaria.

“En Supermercados Colonial nos sentimos profundamente orgullosos de formar parte del grupo de empresas que aportan su granito de arena para que este proyecto continúe poniendo a los adultos mayores como una prioridad en nuestra ciudad”, expresó Francisco Pereira, Gerente de Mercadeo de Supermercados Colonial.

Con esta iniciativa, Supermercados Colonial no solo celebra la trayectoria de una institución pilar en San Pedro Sula, sino que también invita a la comunidad a seguir apoyando causas que dignifiquen la vida humana.

Casa Hogar Perpetuo Socorro: 86 años cuidando a quienes un día cuidaron de nosotros.