Colombia cae ante Suiza en la tanda de penales y dice adiós al Mundial

VANCOUVER, Canadá. — Colombia estuvo a punto de igualar la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo, pero su sueño naufragó desde el punto penal.

Las atajadas y los fallos desde los 11 pasos sentenciaron el destino ‘Cafetero’: Davinson Sánchez estrelló su cobro en el travesaño y el arquero Gregor Kobel le detuvo el disparo al ‘Cucho’ Hernández, permitiendo que Suiza se impusiera por 4-3 tras un tenso y desgastante 0-0 que se prolongó durante 120 minutos.

Con la derrota, el anhelado cruce de cuartos de final frente a la campeona defensora —y rival sudamericana— Argentina se evaporó. Colombia debe hacer las maletas y regresar a casa.

Oportunidades para liquidar el compromiso no faltaron, especialmente durante la prórroga. Jhon Lucumí hizo retumbar el travesaño con un potente remate de cabeza en el primer tiempo extra y, a los 116 minutos, Jaminton Campaz desperdició la ocasión más clara del partido: tras aprovechar un despeje defectuoso de Granit Xhaka, quedó mano a mano frente a Kobel, pero su remate se elevó por encima del arco.

Encabezada por figuras como Luis Díaz, Luis Suárez y el experimentado James Rodríguez, la selección colombiana aspiraba a llegar mucho más lejos en la cita norteamericana. Sin embargo, terminó encallada tras un choque de estilos marcadamente opuestos: la disciplina y el pragmatismo táctico de Suiza frente al ímpetu ofensivo de los colombianos.

El impacto de la eliminación se sintió de inmediato entre los futbolistas colombianos.

“Algo nos faltó, nos vamos precipitadamente de la copa en los octavos”, lamentó el mediocampista Jhon Arias. “Ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la Selección, porque ya está bueno de quedarnos siempre en la puerta, de no llegar hasta el último día”.

Por su parte, el atacante Luis Suárez también reflejó el sinsabor del plantel, aunque rescató el apoyo masivo recibido en Norteamérica: “Es un día triste. Creo que este equipo y este país estaban para mejores cosas. Simplemente queda darle gracias a toda la gente que llenó los estadios donde jugamos. Esperemos que este sea un punto de inflexión grande, porque lo que demostró esta Selección en este Mundial hay que mirarlo desde el lado positivo”.

Una verdadera marea amarilla acompañó al conjunto nacional en cada sede, desde la Ciudad de México y Guadalajara hasta Vancouver, donde finalmente se consumó el trágico desenlace.

A medida que el reloj avanzaba, el desgaste físico pasó factura. “Con el paso de los minutos, ambos equipos fueron perdiendo energía, lo que derivó en el empate y los penales”, explicó el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo. “Aun así, no tengo nada que reprocharle a mis jugadores”.

Por el lado helvético, el orden defensivo fue la clave para maniatar el ataque sudamericano.

“Analizamos diferentes variantes y estudiamos a cada jugador; es lo que corresponde en unos octavos de final donde los detalles lo son todo”, reveló el seleccionador suizo, Murat Yakin. “Conocíamos las fortalezas individuales del rival y teníamos claros los principios, por eso la construcción de nuestras jugadas funcionó tan bien”.

Yakin destacó en particular la marca sobre Luis Díaz, figura del Bayern Múnich: “Pudimos cubrirlo muy bien”. El guajiro se despide de la cita orbital con un solo festejo, anotado en el triunfo 3-1 del debut frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca.

El trayecto de Colombia en la fase de grupos generó altas expectativas. Tras vencer a los uzbekos, la ‘Tricolor’ superó por la mínima a Congo en Guadalajara y selló el liderato del Grupo K tras empatar 0-0 contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. En los dieciseisavos de final, superó 1-0 a Ghana en un partido cuyo marcador no reflejó su amplio dominio en la cancha.

Sin embargo, frente a Suiza la vocación ofensiva se fue diluyendo en aproximaciones estériles.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy cerrado, táctico y parejo. De todas maneras, creo que por intenciones y remates merecimos un poco más en los 90 minutos”, analizó Lorenzo, quien señaló la falta de gol como el factor determinante de la eliminación.

La derrota del martes marcó además el final del contrato de Néstor Lorenzo. Aunque no reveló si renovará su vínculo con la Federación Colombiana de Fútbol, el estratega argentino dedicó unas palabras de gratitud a la hinchada: “Gracias por subirse a la ilusión que nosotros mismos fuimos generando”.

Quien sí parece haber jugado su último capítulo mundialista es James Rodríguez. A sus 34 años, el Bota de Oro de Brasil 2014 se despide de esta edición sin anotar goles, pero habiendo aportado su jerarquía en la conducción de un equipo que, pese a ilusionar a todo un país, no logró alcanzar su gran objetivo.

Con información de AP