Inglaterra sobrevive al Azteca, fulmina a México en casa y avanza a los cuartos de final

Ciudad de México. — Los casi 2.300 metros de altitud, más de 80.000 espectadores hostiles, una expulsión y los fantasmas del Estadio Azteca y de Diego Maradona. Nada pudo frenar a Inglaterra, que sentenció la eliminación de otro coorganizador del Mundial y pactó una cita con Erling Haaland y Vikingos que le acompañan.

Con un doblete de Jude Bellingham y un gol de penal del capitán Harry Kane, Inglaterra se sobrepuso a todo para superar el domingo 3-2 a México y situarse en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

“Ésta es probablemente una de las mayores victorias de Inglaterra en un buen tiempo, y probablemente la más grande que puedo recordar como aficionado o jugador”, dijo Bellingham. “Es la mejor noche de mi carrera con Inglaterra”

Ni los truenos que demoraron una hora el comienzo del partido pudieron competir con el alto voltaje que encendió la cancha del estadio Azteca de la Ciudad de México durante un electrizante partido entre el coanfitrión y la selección que conquistó como local el Mundial de 1966.

Sesenta años después de aquella coronación, los ingleses sueñan. Por lo pronto, ahuyentaron los espectros de la amarga eliminación sufrida ante la Argentina de Diego Maradona en 1986.

Pese a que jugaron con un hombre menos buena parte de la segunda mitad, los británicos dejaron también en el pasado las malas sensaciones tras el susto llevado ante el Congo en la ronda anterior. Mostraron una actuación sólida y contundente para comprobar en los hechos sus credenciales como el cuarto mejor equipo del mundo.

Ahora, iniciarán su viaje rumbo a Miami, donde se medirán en los cuartos de final a Haaland y a Noruega el próximo sábado.

México se hundió al impactar de nuevo con el iceberg de los octavos de final. Tras llegar a cuartos en sus dos mundiales anteriores como local, el Tri ha sucumbido en la ronda de los 16 mejores en 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y ahora 2026.

“Mis jugadores pueden estar tranquilos porque hicieron un gran partido”, opinó sin embargo el técnico mexicano Javier Aguirre, quien comandó también al equipo en 2002 y 2010. “No puedo reprocharles nada. Cometimos un par de errores en los goles que aceptamos. Son un gran equipo, hicimos lo que pudimos”.

Los dos conjuntos saltaron a la cancha con actitudes muy ofensivas para brindar un partido bastante parejo y físicamente muy exigente. Los primeros 35 minutos fueron de mucha acción pero sin goles.

De pronto, apareció Bellingham. El joven mediocampista del Real Madrid anotó dos tantos en menos de dos minutos para la euforia de ingleses y desesperación de mexicanos.

La ventaja en el marcador supuso un balde de agua fría para el Tri, pero los comandados por Aguirre no dejaron de luchar. La respuesta vino de forma casi inmediata y, a los 42, Julián Quiñones descontó para los coanfitriones al aprovechar un tiro libre cobrado al área desde la banda izquierda y convertir con un rebote.

Quiñones llegó a cuatro goles en el Mundial e igualó a Luis Hernández y a Javier “Chicharito” Hernández como los máximos artilleros en estas justas.

Para la segunda parte, los Tres Leones y el Tri regresaron con la misma intensidad. México volvió con el tremendo ímpetu con el que se fue al descanso y, en un intento de frenar sus avances, el central Jarell Quansah fue expulsado tras recibir una tarjeta roja por una dura entrada con los tachones por delante sobre Jesús Gallardo. La expulsión fue dictaminada por el VAR.

México estaba cerca del empate cuando una falta del portero Raúl Rangel sobre Anthony Gordon llevó a un penal, convertido a los 60 por Kane, referente absoluto de Inglaterra. Pero lejos de extinguirse, la ilusión volvió a irrumpir en las gradas de la capital mexicana a los 69, cuando Raúl Jiménez volvió a recortar la distancia con un gol, también de penal.

La segunda pausa de hidratación sirvió para que ambos equipos ajustaran piezas. México se quedó con 10 por la aparatosa lesión de tobillo de Santiago Giménez en el descuento, cuando ya se habían agotado los cambios.

El volante inglés Jordan Henderson también fue llevado a un hospital después del encuentro por una lesion de muñeca. El técnico inglés Thomas Tuchel dijo que Henderson se lesion al caer sobre una valla publicitaria durante la celebración posterior al triunfo.

“Es una lesión bastante seria”, dijo.

Mientras que el Tri insistía en buscar la igualdad, los británicos lograron resistir las embestidas hasta el pitazo final para así asegurar el boleto a cuartos.

“Fue un partido loco. Tuvimos que pelear”, dijo Kane con la voz enronquecida. “No puedo hablar en realidad, pero ante una ocasión así, con todo en contra de nosotros, el equipo encontró una manera”.

Inglaterra regresó al estadio Azteca para una cita mundialista cuatro décadas después de que el Mundial de México 1986 le dejó un amargo recuerdo. México igualó su mejor actuación histórica en ese certamen, al caer en cuartos de final, lejos del recinto capitalino, en la ciudad norteña de Monterrey.

Y, una vez más, el emblemático inmueble —que vio coronarse campeón al Brasil de Pelé, en 1970, y a la Argentina de Maradona en 1986 – fue el escenario para algunos hitos, incluido el de Quiñones.

Bellingham fue el primer jugador en marcar dos goles en el Azteca en un partido de la Copa Mundial desde Maradona en aquel 1986, en la semifinal contra Bélgica.

Pero México quedó privado de los cuartos de final otra vez. Y la eliminación en su feudo principal supuso un dolor todavía más amargo.

“Queriamos hacer un partido perfecto y no lo hicimos”, lamentó el mediocampista Erik Lira. “Fueron cinco minutos en los que nos desconcentramos y nos costó, asi es el fútbol”.

Esta fue la primera derrota del Tri en su fortín en un partido de Copa del Mundo y llega después de que los coanfitriones lograron cuatro triunfos en cuatro partidos sin recibir goles.

Empapado por la lluvia y en un silencio sepulcral, el Azteca se despidió de su tercer Mundial. A partir de ahora todos los compromisos del certamen se disputarán en Estados Unidos

“Éstas son las grandes ligas”, recalcó el “Vasco” Aguirre. “No te puedes equivocar porque te condena… Me da tristeza por la gente”.

Con información de AP